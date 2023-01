Nachdem sie als gefeierter Kinderstar riesige Erfolge verzeichnete, stürzte Drew Barrymore komplett ab. Doch die Hollywood-Diva kämpft sich zurück an die Spitze. Die Zeit, in der sie eine nach der anderen Hauptrollen an Land zieht, ist zwar vorbei – Drew ist aber nach wie vor dick im Geschäft. Ob als Moderatorin, Autorin, Geschäftsfrau ihrer Beauty-Brand und selbstverständlich als Mutter.

Steckbrief: Drew Barrymore Name: Drew Blyth Barrymore

Drew Blyth Barrymore Geboren am: 22. Februar 1975

22. Februar 1975 Sternzeichen: Fisch

Fisch Geburtsort: Culver City, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Culver City, Kalifornien, Vereinigte Staaten Wohnort: New York, Vereinigte Staaten

New York, Vereinigte Staaten Beruf: Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Gründerin und Inhaberin der Produktionsfirma "Flower Films"

Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Gründerin und Inhaberin der Produktionsfirma "Flower Films" Familienstand: von Will Kopelman geschieden

von Will Kopelman geschieden Kinder: Olive (*2012) und Frankie (*2014)

Drew Barrymores Kindheit

Drew Blyth, die ihre beiden Vornamen als Erinnerung an ihre Urgroßeltern erhielt, blickt auf ein turbulentes Leben zurück. Die Blondine entstammt einer renommierten Film- und Bühnenschauspieler-Familie – kein Wunder also, dass ihre Karriere in der Filmfabrik bereits vorbestimmt war. Ihre Großeltern John Barrymore und Dolores Costello wurden bereits während der 20er- und 30er-Jahre zu großen Charakterdarstellerin und Hollywood-Stars, Großonkel Lionel Barrymore und Großtante Ethel Barrymore sind beides Oscar-Preisträger und Drews Patenonkel ist kein Geringerer als Filmregisseur-Legende Steven Spielberg. Auch die Eltern der A-Prominenten, John Drew und ihre aus Ungarn stammende Mutter Ildiko Jaid, sind in der Schauspielbranche tätig.

Drew kam am 22. Februar 1975 in der kalifornischen Film-Stadt Culver City zur Welt. Dann ging alles ganz schnell: Mit nur elf Monaten tapste die kleine Drew durch einen Hundefutter-Werbespot der Marke "Puppy Choice". Ihr Schauspieldebüt hatte die Nachwuchs-Schauspielerin im Alter von zwei Jahren an der Seite von Joan Bennett in "Suddenly Love", bevor sie drei Jahre später ihr Kinodebüt in "Der Höllentrip" feierte. Patenonkel Steven Spielberg verhalf Drew mit sieben Jahren zum endgültigen Durchbruch, als sie in der Rolle der kleinen Gertie den Außerirdischen E.T. auf die Nase küsste. Es folgten weitere Filmerfolge, bis Drew 1984 schließlich mit "Double Trouble" ihre erste Golden Globe-Nominierung an Land zog.

Der Absturz des Kinderstars

Wir kennen es bereits von anderen Kinderstars, wie Macaulay Culkin und Lindsay Lohan – nach dem schnellen Aufstieg folgte auch bei Drew Barrymore der tiefe Fall. Da Mutter Jaid der kleinen Drew schon in jungen Jahren den Besuch ausschweifender Hollywood-Partys erlaubte, kam sie viel zu früh mit Alkohol und Drogen in Kontakt. Ihren ersten Alkoholrausch erlebte Drew mit unglaublichen neun Jahren auf Rob Lowes Geburtstagsparty, ein Jahr später folgte der erste Joint und die erste Nase Kokain mit unschuldigen zwölf Jahren.

Drew schmiss die Highschool hin, besuchte Clubs und klaute Mutter Jaids Auto, wie sie in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern zugab. Ihr Ruf als "Party Girl" eilte ihr schnell voraus. In einem Gespräch mit der Sun erzählt Drew, dass sie mit 12 Jahren auf die schwarze Liste gesetzt wurde und keiner mehr mit ihr, dem "gefallenen Kinderstar", zusammenarbeiten wollte. Nach einem Suizidversuch lässt Mutter Jaid die außer Kontrolle geratene Drew mit 13 Jahren in eine Entzugsklinik einweisen, in der sie die schlimmsten 18 Monate ihres jungen Lebens verbrachte.

Die Schuld an ihrer Sucht gibt Drew ihrer Mutter Jaid, weshalb sie nach ihrer Entlassung alles dafür gab, unabhängig von ihren Eltern leben zu können. In ihrer 1990 veröffentlichten Autobiografie "Little Girl Lost" verarbeitet die damals 15-Jährige ihre von Drogen- und Alkoholkonsum geprägte Kindheit.

Wie Drew Barrymore ins Film-Business zurückkehrte

Dank ihrer finanziellen Unabhängigkeit bezieht Drew mit 15 Jahren ihre erste eigene Wohnung und setzt ab diesem Zeitpunkt alles daran, als selbstbewusste Frau auf den Bildschirm zurückzukehren. 1992 gelang ihr mit Blockbustern, wie "Poison Ivy – Die tödliche Umarmung", die Rückkehr in die Filmfabrik. Der süße Kinderstar war einmal – jetzt gibt Drew so richtig Vollgas und zeigt sich auch von ihrer verführerischen Seite. 1995 provoziert sie mit nackter Haut im Playboy, erkämpft sich aber gleichzeitig mit Rollen in "Bad Girl" (1994), dem Frauen-Roadmovie "Kaffee, Milch und Zucker" (1995) und "Batman Forever" einen Platz an der Spitze der großen, weiblichen Hollywood-Stars.

Der erste, große Welterfolg gelang ihr 1996 in der Hauptrolle Wes Cravens Horrorfilm-Klassiker "Scream" (1996), der weltweit über 161 Millionen US-Dollar einspielte. Danach bewies sie ihre romantische Seite in verschiedenen Liebeskomödien, wie "Eine Hochzeit zum Verlieben" (1998), "Verliebt in Sally" (1998), "Ungeküsst" (1999) und "Auf immer und ewig" (1999).

Mit gerade einmal 19 Jahren stieg Drew endgültig aus der Asche empor, als sie gemeinsam mit Nancy Juvonen ihre erste eigene Produktionsfirma "Flower Films" gründete. Der erste große Erfolg aus eigener Produktion, "Drei Engel für Charlie", wurde zum weltweiten Kassenschlager.

Durchbruch für Drew Barrymore – es hagelt Auszeichnungen

Nachdem Drew 2004 ihren Stern auf dem Walk of Fame erhielt, nahm die Hollywood-Blondine 2009 sogar selbst im Regiestuhl Platz und veröffentlichte den Film "Roller Girl" – eine Verfilmung von Shauna Cross Roman "Derby Girl". Noch im gleichen Jahr wurde sie mit dem Fernsehfilm "Grey Gardens" zum ersten Mal für den Emmy nominiert und 2010 holt sich Drew ihren ersten Golden Globe Award nach Hause.

Seit der Hollywood-Liebling seinem Privatleben mehr Aufmerksam schenkt, wurde es ruhiger um Drew: 2015 spielt sie bereits zum dritten Mal an der Seite von Hollywood-Liebling Adam Sandler in "Urlaubsreif" und übernimmt ab 2017 die Hauptrolle in der lustigen und gleichzeitig blutrünstigen Netflix-Serie "Santa Clarita Diet".

Die Pandemie sorgte auch bei Frau Barrymore dafür, kreativ zu werden – seit 2020 moderiert sie ihre eigene Talkshow "The Drew Barrymore Show", in der sie mit Stars und Sternchen über Gott und die Welt tratscht. 2021 begann sie mit der Veröffentlichung ihres eigenen Lifestyle-Magazins "DREW" mit Themen rund um Reisen, Schönheit, Ernährung und Mode. Ihre aktuell letzte Filmrolle hatte Drew 2021 in "A Castle for Christmas".

Drew Barrymore: Familienmensch mit turbulentem Privatleben

Drew Barrymore blick nicht nur auf Höhen und Tiefen ihrer Filmkarriere, sondern auch auf ein verdammt turbulentes Privatleben zurück – darunter drei Ehen und drei Scheidungen. Mit süßen 19 heiratete Drew Hals über Kopf den Barbesitzer Jeremy Thomas, von dem sie sich einen Monat später wieder trennte. 2001 folgte die zweite Ehe mit Schauspieler und Comedy-Legende Tom Green, die diesmal immerhin ein halbes Jahr lang anhielt. Nach einer Beziehung mit Schauspielkollege Justin Long heiratete sie im Juni 2012 den Kunsthändler Will Kopelman. Kurze Zeit später, im September 2012, kam die erste gemeinsame Tochter Olive zur Welt – Tochter Frankie folgte im April 2014.

Drew, die selbst die Scheidung ihrer Eltern miterlebte, sagte in einem Gespräch mit Oprah Winfrey, dass sie das ihren eigenen Kindern niemals zumuten wollte. Und dennoch folgt 2016 die Scheidung von Ehemann Will. Um ihre Familie trotz Ehe-Aus zusammenzuhalten, zog die Schauspielerin Ex-Mann Will nach New York hinterher und ließ ihr geliebtes Anwesen in den Hollywood Hills zurück. 2018 verkaufte sie die Villa, in der sie mehr als 20 Jahre ihres Lebens verbrachte, für 16,5 Millionen US-Dollar.

Drew Barrymore gibt an, seit der Trennung keine andere Beziehung gehabt zu haben. Sie wolle sich vollends auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren und plane zudem zahlreiche neue Projekte. Eine richtige Powerfrau eben! Dabei sei ihr vor allem wichtig, dass Olive und Frankie eine möglichst normale Kindheit genießen dürfen – diese habe ihr selbst am meisten gefehlt. Ihre Kinder sollen bis zu deren Volljährigkeit jedenfalls nicht vor die Kamera treten.

Was du sonst noch über Drew Barrymore wissen solltest

Die Hollywood-Legende hat nicht nur ein großes Herz für Familie, sondern auch im humanitären Bereich. 2008 spendet Mrs. Barrymore eine Million US-Dollar an das World Food Programme, für das sie als Botschafterin arbeitet. Da sie außerdem seit jungen Jahren für Homo-Rechte kämpft, kauft Drew 2012 die Gay-Bar "Revolver" – einer der populärsten Gay-Treffpunkte auf dem Santa Monica Boulevard.

Doch Powerfrau Drew kann noch mehr als Schauspielern und Regie führen: Immer wieder war sie als Model tätig und wurde 2007 zum neuen Gesicht des Kosmetik-Giganten "CoverGirl". Apropos Kosmetik: 2012 gründete das Multitalent seine eigene Kosmetik-Brand "Flower Beauty" – eine tierversuchsfreie Make-up-Marke, die sowohl online als auch bei Walmart erhältlich ist.