Jedes Jahr veröffentlicht das "Forbes"-Magazin ein Ranking mit den reichsten Menschen der Welt ("Forbes World's Billionaires List - the Richest in 2022"). Die Top Ten ist fest in Männerhänden: Auf dem ersten Platz (Stand Januar 2023) befindet sich der französische Unternehmer Bernard Jean Étienne Arnault mit einem Vermögen von rund 205 Milliarden US-Dollar (ca. 189 Millarden Euro), der den Tesla-Gründer Elon Musk auf den 2. Platz verdrängt hat.

Übrigens kannst du dir auch in Echtzeit anschauen, wer sich gerade auf welchem Rang befindet ➠ "The Real-Time Billionaires List"

Laut dem Wirtschaftsmagazin ist nur jeder 13. Milliardär eine Frau und 2022 gab es insgesamt 328 Milliardärinnen weltweit. Bemerkenswert ist, dass besonders Frauen ihr Vermögen für gute Zwecke einsetzen. Jedoch bleiben Selfmade-Milliardärinnen eine Ausnahme, denn die meisten Frauen haben ihr Vermögen als Witwe, als Erbin oder durch eine Scheidung erhalten.

Wir haben aus der Gesamtliste die 10 reichsten Frauen (Stand 12. Januar 2023) für euch herausgesucht. Die Reihenfolge kann sich täglich ändern, da zum einen unterschiedliche Einschätzungen existieren und zum anderen, weil das Vermögen an Unternehmen gebunden ist, welche ständig zum Beispiel an der Börse an Wert gewinnen, aber auch verlieren können.

Die reichsten Frauen der Welt (laut Forbes)

1. Françoise Bettencourt-Meyers

Francoise Bettencourt-Meyers mit ihrer Mutter Liliane Bettencourt bei der Pariser Fashion Week 2012

Geschätztes Vermögen: 79,3 Milliarden US-Dollar (ca. 73,1 Milliarden €)

Unternehmen: L'Oréal

Geburtsdatum: 10. Juli 1953

Land: Frankreich

Ehepartner: Jean-Pierre Meyers (verheiratet seit 1984)

Kinder: Jean-Victor Meyers, Nicolas Meyers

Françoise Bettencourt-Meyers erbte nach dem Tod ihrer Mutter Liliane Bettencourt ein Drittel der Marke L'Oréal, welche von ihrem Großvater gegründet wurde. Zu dem Imperium gehören mittlerweile 500 Marken wie Garnier, Kiehl’s, Urban Decay, Lancôme oder Yves Saint Laurent. Bereits seit einigen Jahren ist sie die reichste Frau der Welt und kann ihr Vermögen stetig ausbauen.

2. Alice Walton

Alice Walton bei einem Walmart Meeting 2018

Geschätztes Vermögen: 59,8 Milliarden US-Dollar (ca. 55,1 Milliarden €)

Unternehmen: Walmart

Geburtsdatum: 7. Oktober 1949

Land: USA

Ehepartner: unverheiratet

Kinder: keine

Die zweitreichste Frau der Welt ist die Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, dessen Vermögen sie 1992 gemeinsam mit ihren drei Brüdern geerbt hat. Sie besitzt 10 % am Walmart-Konzern, arbeitet aber nicht aktiv dort. Sie widmet sich lieber der Kunst und gilt mit dem Besitz von Werken von Edward Hopper und Norman Rockwell als eine der bedeutensten Kunstsammler:innen der Welt.

3. Julia Flesher Koch

Julia Koch beim "The School Of American Ballet's Winter Ball" 2017

Geschätztes Vermögen: 59,2 Milliarden US-Dollar (ca. 54,6 Milliarden €)

Unternehmen: Koch Industries

Geburtsdatum: 12. April 1962

Land: USA

Ehepartner: David H. Koch (verheiratet 1996 - 2019)

Kinder: Mary Julia Koch, David Koch Jr., John Mark Koch

Seit dem Tod ihres Mannes David Koch, der 2019 an Prostata-Krebs gestorben ist, gilt Julia Koch als eine der reichsten Frauen der Welt. Sie hat 42 % an dem Öl- und Chemiekonsortium Koch Industries geerbt und führt dies gemeinsam mit ihrem Schwager.

4. Jacqueline Mars

Jacqueline Mars beim Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner 2016

Geschätztes Vermögen: 39,6 Milliarden US-Dollar (ca. 36,5 Milliarden €)

Unternehmen: Mars Incorporated

Geburtsdatum: 10. Oktober 1939

Land: USA

Ehepartner: Hank Vogel (1986 - 1994)

Kinder: Stephen M. Badger, Alexander Badger, Christa Badger

Das Vermögen von Jacqueline Mars stammt zum größten Teil von ihren Großeltern, die 1911 den Grundstein für das Süßigkeiten und Tiernahrung-Imperium Mars Inc. gegründet haben. Bis 2016 war sie im Vorstand des Konzerns aktiv, bevor sie den Ruhestand antrat. Nun ist ihr Sohn Stephen Vorstandsvorsitzender von Mars Inc.

5. Miriam Adelson

Miriam Adelson bekommt die Medal of Freedom 2018

Geschätztes Vermögen: 33,9 Milliarden US-Dollar (ca. 31,2 Milliarden €)

Unternehmen: Las Vegas Sands

Geburtsdatum: 10. Oktober 1945

Land: USA

Ehepartner: Sheldon Adelson (verheiratet 1991 - 2021), Ariel Ochshorn (verheiratet bis 1980)

Kinder: keine

Die israelisch-US-amerikanische Ärztin erbte nach dem Tod ihres Mannes Sheldon Adelson, dem ehemaligen CEO des Casino Unternehmens Las Vegas Sands, 2021 sein Vermögen.

6. Gina Rinehart

Gina Rinehart bei den Australian National Swimming Championships 2015

Geschätztes Vermögen: 28,5 Milliarden US-Dollar (ca. 26,3 Milliarden €)

Unternehmen: Hancock Prospecting Group

Geburtsdatum: 9. Februar 1954

Land: Australien

Ehepartner: Frank Rinehart (verheiratet 1983 - 1990), Greg Hayward (verheiratet 1973 - 1981)

Kinder: Bianca Hope Rinehart, Ginia Rinehart, John Hancock, Hope Rinehart Welker

Die Australierin ist Vorsitzende des Bergbau- und Landwirtschaftsunternehmens Hancock Prospecting Group, welches sie nach dem Tod ihres Vaters 1992 geerbt hat. Laut eigenen Angaben soll sie 1,2 % der gesamten Landmasse Australiens (ca. 9,2 Millionen Hekta) besitzen. Sie gilt als reichste Frau Australiens.

7. MacKenzie Scott

MacKenzie Scott und Jeff Bezos bei einem Gala Dinner 2018

Geschätztes Vermögen: 28,1 Milliarden US-Dollar (ca. 25,9 Milliarden €)

Unternehmen: Amazon

Geburtsdatum: 7. April 1970

Land: USA

Ehepartner: Dan Jewett (verheiratet 2021 - 2023) Jeff Bezos (verheiratet 1993 - 2019)

Kinder: keine

Die US-amerikanische Geschäftsfrau und Schriftstellerin MacKenzie Scott, früher MacKenzie Bezos, hat 2019 durch die Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos 25 % Anteile an Amazon erhalten. Kurz darauf gab sie bekannt, dass sie den größten Teil des Geldes spenden wird. Ihr Vermögen ist dadurch seit 2020 enorm gesunken - zusätzlich kam noch ein Kursverlust der Amazon-Aktie. Scott gründete 2014 außerdem die Organisation Bystander Revolution, welche sich gegen Mobbing einsetzt.

8. Susanne Klatten

Susanne Klatten bei einem BMW Event 2022

Geschätztes Vermögen: 26,8 Milliarden US-Dollar (ca. 22,2 Milliarden €)

Unternehmen: BMW, Atlanta, SKion

Geburtsdatum: 28. April 1962

Land: Deutschland

Ehepartner: unverheiratet

Kinder: keine

Die deutsche Unternehmerin Susanne Hanna Ursula Klatten, geborene Quandt, erbte 1997 Anteile ihrer Mutter Johanna Quandt und ihres Vaters Herbert Quandt am deutschen Automobilhersteller BMW. Sie ist somit gemeinsam mit ihrem Bruder Teilhaberin (20,7 %) und Mitglied des Aufsichtsrates von BMW. Außerdem ist sie Eigentümerin der Chemiekonzerne SKion und Atlanta. Sie gilt als reichste Frau Deutschlands.

9. Iris Fontbona

Geschätztes Vermögen: 24,2 Milliarden US-Dollar (ca. 22,2 Milliarden €)

Unternehmen: Antofagasta Plc

Geburtsdatum: 1942

Land: Chile

Ehepartner: Andrónico Luksic Abaroa (verheiratet 1961 - 2005)

Kinder: Jean Paul Luksic Fontbona, Maria Paola Luksic, Maria Gabriela Luksic

Die Unternehmerin Iris Fontbona erbte 2005 das Vermögen ihres Mannes Magnaten Andrónico Luksic und kontrolliert gemeinsam mit ihren drei Kindern das Bergbauunternehmen Antofagasta Plc, das Kupferminen in Chile betreibt. Sie ist die reichste Frau Lateinamerikas.

10. Abigail Johnson

Abigail Johnson bei der Sun Valley Conference In Idaho 2019

Geschätztes Vermögen: 23,8 Milliarden US-Dollar (ca. 21,2 Milliarden €)

Unternehmen: Fidelity Investments

Geburtsdatum: 19. Dezember 1961

Land: USA

Ehepartner: Christopher J. McKown (verheiratet seit 1988)

Kinder: Julia McKown

Nach dem Tod ihres Vaters Ned Johnson III übernahm die US-amerikanische Managerin 2014 den CEO-Posten der Investmentfirma Fidelity Investments. In ihrem Besitz befinden sich geschätzt 24 % an dem Unternehmen, welches über ein verwaltetes Vermögen von rund 4,5 Billionen US-Dollar verfügt. Gemeinsam mit ihrer Familie besitzt sie 49 % an Fidelity Investments.

