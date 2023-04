Die Kärntnerin Ingrid Flick zählt mit einem geschätzten Vermögen von ca. vier Milliarden Euro zu den reichsten Frauen in Österreich. Im trend-Ranking der reichsten Österreicher:innen im Jahr 2022 belegt die Familie Flick Rang 8. Wie aus der Hotel-Rezeptionistin eine Milliarden-Erbin, Unternehmerin und Kinderbuchautorin wurde.

Steckbrief: Ingrid Flick Name: Ingrid Flick (Geburtsname: Ragger)

Ingrid Flick (Geburtsname: Ragger) Geboren am: 4. Dezember 1959

4. Dezember 1959 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Bad St. Leonhard/Lavanttal, Kärnten

Bad St. Leonhard/Lavanttal, Kärnten Wohnort: Auen/Schiefling am Wörthersee, Kärnten

Auen/Schiefling am Wörthersee, Kärnten Ehepartner: von 1990-2006 mit Friedrich-Karl Flick (*1929; †2006) verheiratet

von 1990-2006 mit Friedrich-Karl Flick (*1929; †2006) verheiratet Kinder: Zwillinge Victoria-Katharina und Karl-Friedrich (*1999)

Zwillinge Victoria-Katharina und Karl-Friedrich (*1999) Beruf(e): Gesellschafterin, Unternehmerin, Förderin, Stifterin, Kinderbuchautorin

Ingrid Flick im Juni 2020 auf einem Event in Velden am Wörthersee in Kärnten

Kindheit in Kärnten & Hochzeit mit Friedrich-Karl Flick

Ingrid Flick wurde am 4. Dezember 1959 geboren und wuchs in Bad St. Leonhard im Lavanttal in Kärnten auf. Sie erinnert sich gerne an ihre Kindheit zurück, wie sie im Gespräch mit den mit den Unterkärntner Nachrichten im Jahr 2019 verriet: "[...] mit meiner Heimat Lavanttal verbinden mich bis heute jede Menge schöne Erinnerungen. Ich hatte eine harmonische und wirklich glückliche Kindheit mit viel Natur und purem Landleben."

Als 22-Jährige lernte Ingrid Flick den 32 Jahre älteren, sehr vermögenden deutsch-österreichischen Unternehmer Friedrich-Karl Flick kennen und lieben, als sie als Rezeptionistin in einem Hotel in St. Anton am Arlberg in Tirol arbeitete. "Ich war nicht darauf aus 'mir einen Millionär zu angeln', es hat sich ergeben und das Schicksal hat es so gewollt. Wir haben uns kennen und lieben gelernt und damit ging natürlich ein Traum in Erfüllung: einen Partner fürs Leben zu finden.", erzählte Ingrid Flick im Gespräch mit den Unterkärntner Nachrichten.

1990 folgte die Hochzeit mit dem Großindustriellen, für den es bereits die dritte Ehe war. 1999 kamen die Zwillinge Victoria-Katharina und Karl-Friedrich auf die Welt. Gegenüber den Unterkärntner Nachrichten gestand sie: "Mit der Geburt meiner beiden Kinder ging mein wichtigster Wunsch – Mutter zu sein – in Erfüllung." Ihre Kinder hielt das Ehepaar Flick so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus.

Friedrich-Karl Flick & Ingrid Flick 1990 auf Schloss Osterberg in Deutschland

Ingrid Flick & ihr (geerbtes) Vermögen

Als Friedrich-Karl Flick, dessen Leben von Skandalen begleitet war, 2006 verstarb, war Ingrid Flick Haupt-Erbin des Flick-Vermögens und ihre damals 7-jährigen Zwillinge wurden die jüngsten Milliardäre der Welt.

Das Vermögen von FKF, so wurde Friedrich-Karl Flick auch genannt, bringt aber eine dunkle Vergangenheit mit sich. FKFs Vater, der Gründer des Flick-Konzerns, arbeitete eng mit NS-Regime zusammen, um sein Industrieimperium aufzubauen. So wie schon sein Vater weigerte sich auch Friedrich-Karl Flick eine Entschädigung an die Zwangsarbeiter des Flick-Konzerns im Zweiten Weltkrieg zu zahlen.

Milliarden-Erbin Ingrid Flick ist neben ihren Tätigkeiten als Förderin und Stifterin auch Gesellschafterin (z. B. Ingrid Flick Holding GmbH oder Flick Service GmbH) sowie Unternehmerin. Sie gründete 2020 beispielsweise "White Panther – die Gebirgsgarnele aus der Steiermark", das Unternehmen gilt heute als Vorzeigebetrieb in Sachen Nachhaltigkeit.

Victoria Swarovski, Ingrid Flick & Alexandra Swarovski (v.l.n.r.) 2019 am Wiener Opernball

Ein neuer Freund an Ingrid Flicks Seite

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes lernte Ingrid Flick den Zahnarzt Peter Scheer kennen und lieben. Am Frankfurter Opernball 2009 machten sie ihre Liebe auch öffentlich. In der Zeit davor lebte die Witwe mit ihren Kindern eher zurückgezogen auf ihrem Anwesen am Wörthersee und war kaum am Society-Parkett zu sehen.

Peter Scheer & Ingrid Flick 2009 am Frankfurter Opernball

In den Schlagzeilen war aber der Name Flick trotzdem in Dauerschleife zu lesen, als im November 2018 der Sarg ihres verstorbenen Mannes mit Leichnam vom Friedhof in Velden am Wörthersee gestohlen wurde, um dafür Lösegeld zu fordern. Die Fahndung nach den Tätern zog sich über ein Jahr, der Sarg mit Leichnam wurde letztendlich in Budapest in Ungarn gefunden und Friedrich-Karl Flick wurde im Dezember 2009 erneut in Velden am Wörthersee beigesetzt.

Im Jahr 2012 trennten sich Ingrid Flick und ihr Lebensgefährte Peter Scheer. Seit dem ist es ruhig um das Liebesleben der Milliardärin geworden, aber trotzdem war sie immer wieder nach kurzen Auszeiten in der Öffentlichkeit zu sehen, vor allem wegen ihrer Charity-Projekte.

Kinderbuchautorin & soziales Engagement

Die Kärntnerin ist auch Kinderbuchautorin. Da der Mutter von Zwillingen der achtsame Umgang mit den heimischen Wäldern, die den Lebensraum für Pflanzen und Tiere bieten, ein großes Anliegen ist, hat sie gemeinsam mit Fotograf Georg Rothmann im Leykamverlag die Naturbilderbücher "Wir besuchen unsere Wildtiere" und "Wir besuchen unseren Wald" veröffentlicht. Die gesamten Reinerlöse der Bücher spendet Ingrid Flick karitativen Projekten, wie zum Beispiel vom St. Anna Kinderspital.

Die Unternehmerin unterstützt auch die SOS-Kinderdörfer in Kärnten und der Steiermark und finanzierte unter anderem auch einen Frühchensimulator im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. "[...] Das Glück von Kinder liegt mir immer schon sehr am Herzen. Sie brauchen die Unterstützung der Erwachsenen und sind auf deren Hilfe angewiesen.", so Ingrid Flick im Gespräch mit den Unterkärntner Nachrichten.

Ingrid Flick ist zudem Vorsitzende im Kuratorium der Friedrich Flick Förderungsstiftung, Förderin sowie Schirmherrin der KinderAkademie Rottenmann und sie erhielt unter anderem 2022 das Ehrenzeichen der Steiermark.