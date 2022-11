Lucy Liu ist eine amerkanisch-asiatische Schaupielerin, die viele Rollen verkörpern kann. Vom sexy Vamp über Action-Charaktere bis hin zu ernstzunehmenden Rollen. Auch in der Kunstszene ist sie keine unbekannte, sie stellt seit Jahren Kompositionen in Galerien aus. Neben ihrem Erfolg in Hollywood setzt sie sich für humanitäre Tätigkeiten ein - sie ist seit 2005 auch Unicef-Botschafterin und unterstützt weltweit HIV/Aids-Aufklärungskampagnen. Wie Lucy Liu es von Queens heraus auf die großen Kinoleinwände in Hollywood geschafft hat, liest du hier.

Steckbrief Name: Lucy Alexis Liu

Lucy Alexis Liu Geburtstag: 02. Dezember 1968

02. Dezember 1968 Geburtsort: Queens, New York

Queens, New York Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Schauspielerin, Synchronsprecherin und Filmregisseurin

Schauspielerin, Synchronsprecherin und Filmregisseurin Partner: ledig

Lucy Liu: Anfänge & Karrierestart in der Schule

Lucy Alexis' Werdegang begann relativ bescheiden, ging aber bald in eine steile Karriere über.

Über iher Herkunft sagt die Schauspielerin: "Ich bin in Jackson Heights, Queens, ohne Geld aufgewachsen. Ich habe gelernt, nichts im Leben als selbstverständlich zu betrachten. Wenn man mit aller Gewalt die Diva mimt oder die Extravagante, dann wird man keine Freude daran haben."

Als Tochter chinesischer Einwanderer, sie lernte erst mit fünf Jahren Englisch, besuchte sie vorerst die renommierte Stuyvesant High School in New York City. Sie schrieb sich an der New York University ein, wechselte aber nach einem Jahr an die University of Michigan in Ann Arbor. Dort studierte sie asiatische Sprachen und Kultur und machte 1990 einen Bachelor-Abschluss.

Während ihres Abschlussjahres sprach Liu für eine Nebenrolle in einer Schulproduktion von "Alice im Wunderland" vor. Zu ihrer Überraschung bekam sie tatsächlich die Hauptrolle. Damit hatte ihre Schauspielkarriere offiziell begonnen.

Erste Rollen und Erfolge - von "Beverly Hills 90210" bis "Hör mal, wer da hämmert“

Ihre erste Rolle als Schauspielerin hatte Liu in der Saison 1991-1992 im beliebten Teenager-Drama "Beverly Hills 90210" neben Schauspielkolleg:innen wie Shannen Doherty und Jason Priestley. Sie übernahm die Rolle einer Kellnerin im Peach Pit, dem Lieblingslokal der Gang.

In den folgenden Jahren hatte Liu Auftritte in beliebten Fernsehserien wie "Coach", "Akte X" und "Hör mal, wer da hämmert".

Ihr Kinodebüt gab sie als eine der vielen ehemaligen Freundinnen von Tom Cruise' Titelfigur in "Jerry Maguire“ (1996). Doch sie konnte sich auch in größere Rollen behaupten: In Independent-Filmen wie "Guy" (1996),"Gridlock'd" (1997) und "City of Industry" (1997) stellte sie ihr Können unter Beweis.

Den große Durchbruch erreichte Lucy Liu mit "Ally McBeal"

1998 hatte Lucy ihren großen Durchbruch, als sie für die Rolle der Nelle Porter für die Hit-Comedy "Ally McBeal" vorsprach. Obwohl diese an Portia de Rossi vergeben wurde, war man von Lucys Leistung beeindruckt und beschloss, eine eigene Rolle für sie zu schaffen. Diese war erst zeitlich begrenzt, doch Lucys Darstellung der Ling Woo stieß auf eine überwältigend positive Resonanz, sodass sie zu einer festen Größe in der Serie wurde.

Lucy erhielt 1999 eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin und trug zweifellos zum Gesamterfolg der Serie bei, die im selben Jahr den Emmy für die beste Komödie gewann.

"Ally McBeal"-Schauspieler:innen bei den Emmy Awards

Liu spricht offen über ihre Erfahrungen mit Rassismus

Doch der Erfolg offenbart auch seine Schattenseiten: Lucy äußerte sich in einem Interview über die Schwierigkeiten zu Beginn ihrer Karriere. Vor allem in ihrer anfänglichen Zeit in Los Angeles hatte sie Probleme, so viele Vorsprechen wie ihre weißen Kolleg:innen zu bekommen. Dementsprechend musste sie sich in Bereichen vorarbeiten, in denen niemand wie sie aussah.

"Ich glaube, ich war einfach zu naiv und wusste nicht, was auf mich zukam und was auf mich zukommen würde", sagte sie in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald. "Ich hatte eine Ahnung, als ich nach L.A. kam, denn ein Freund von mir hatte 10 Vorsprechen an einem Tag oder in einer Woche und ich vielleicht zwei oder drei in einem Monat, also wusste ich, dass es für mich viel begrenzter sein würde.

Hollywood klopft bei Lucy Liu an

Bald fasste Lucy Fuß in Hollywood: Auf der Kinoleinwand erregte Lucy die Aufmerksamkeit des Publikums mit ihrer Rolle als Leder-Domina in "Payback" (1999) mit Mel Gibson in der Hauptrolle.

Ihre weiteren Filme in diesem Jahr, darunter der Independent-Film "The Mating Habits of the Earthbound Human'" und "Play it to the Bone" mit Woody Harrelson und Antonio Banderas verschwanden schnell wieder von der Bildfläche. Mehr Glück hatte Lucy im Jahr 2000, als sie in der Erfolgskomödie "Shanghai Noon" eine rebellische chinesische Prinzessin spielte.

"3 Engel für Charlie" & "Kill Bill": Vom Engel zum Attentäter

Anfang 2000 wurde bekannt, dass Lucy eine der begehrtesten Rollen in Hollywood ergattert hatte. Als glamourösen Verbrechensbekämpferin stand sie im Rampenlicht der Neuauflage der Detektivserie Charlie's Angels aus den 1970er Jahren.

Der Film mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Bill Murray kam im November 2000 in die Kinos. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 260 Millionen Dollar war er ein echter Kassenschlager. Eine Fortsetzung wurde im Sommer 2003 veröffentlicht – "Charlie's Angels: Full Throttle".

Drey Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu als Charlie's Angels

Noch im selben Jahr wechselte sie die Seiten von Gut zu Böse: Lucy spielte eine Attentäterin und die Anführerin einer Tokioter Bande in Quentin Tarantinos "Kill Bill Vol. 1". Im darauffolgenden Jahr folgte ein Auftritt in der Fortsetzung des Films. Sie war nun offizielle im Hollywood-Olymp angekommen.

Lucy Liu und Kolleg:innen bei der "Kill Bill Vol.1" in Tokyo

Spätes Mutterglück dank Leihmutterschaft

Lucy Liu werden etliche Romanzen nachgesagt - darunter ihre Beziehung mit George Clooney und Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Zac Helm. Kinder waren damals noch kein Thema, vor allem aber auch einfach, weil das Timing nie gestimmt haben soll. Der Wunsch war jedoch bei der Schauspielerin da.

Im August 2015 gab Lucy die Geburt eines Sohnes, Rockwell Lloyd, durch eine Leihmutterschaft bekannt. In einem Interview mit PEOPLE verriet die Schauspielerin, dass sie sich wegen ihres vollen Terminkalenders für eine Leihmutterschaft entschieden hat. Sie glaubt, dass man keine traditionelle Familie braucht, um zu lieben und glücklich zu sein. Als alleinerziehende Mutter ihres einzigen Sohnes geht es ihr gut.

"Es schien einfach die richtige Option für mich zu sein, weil ich arbeitete und nicht wusste, wann ich aufhören könnte. Ich entschied, dass dies wahrscheinlich die beste Lösung für mich war, und es stellte sich als großartig heraus."

Außerdem wäre mit Mitte 40 eine Schwangerschaft schon relativ riskant gewesen, sodass sie sich für diesen Weg entschieden hat.

Lucy Liu: ihre künstlerische Ader

Neben ihrer Schauspielkarriere ist Liu auch eine erfolgreiche bildende Künstlerin, die ihre Mixed-Media-Kompositionen häufig in Galerien in New York und Los Angeles ausgestellt hat. Im Jahr 1994 gewann sie sogar ein Stipendium für ein Kunststudium in China, das auf einer Ausstellung ihrer Werke in einer Galerie im New Yorker Stadtteil SoHo basierte.