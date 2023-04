Wir wollten uns doch alle schon Mal einen Pony schneiden lassen, oder? Viele von uns haben es wahrscheinlich sogar getan – und manche haben es hinterher bereut. Mit Stirnfransen ist das so eine Sache. Sie können echt gut aussehen, stehen aber leider nicht jedem.

Der Grund dafür ist, dass sie in den meisten Fällen sehr dicht sind und knapp über den Augenbrauen eine gerade Linie bilden. Das wirkt oft sehr streng und passt nicht zu jeder Gesichtsform. Wer es trotzdem (wieder) einmal wagen will, dem empfehlen wir die sogenannte Light-Version des Ponys.

Was genau sind Curtain Bangs?

Anders als beim klassischen Pony sind die Curtain Bangs etwas länger und gestuft. Die Haare öffnen sich auf der Stirn quasi von selbst, umrahmen das Gesicht und passen deshalb zu jeder Gesichtsform. Sanft umspielen sie die Gesichtskonturen und sorgen für ein cooles Makeover, ohne zu viel zu verändern.

Wie kurz sie sein sollen, entscheidest du. Sie können entweder auf Augenbrauenhöhe geschnitten werden, aber auch länger gelassen werden, zum Beispiel auf der Höhe der Wangenknochen. Wie lang die restlichen Haare sind, ist egal - sie sehen bei längeren sowie zum Bob oder Lob echt gut aus.

Curtain Bangs: Wem stehen sie?

Grundsätzlich passen "Curtain Bangs" zu jeder Gesichtsform, da die Haare das Gesicht umrahmen und sich dadurch jeder Form anpassen. Ein großer Vorteil entsteht insbesondere für Menschen mit einer eckigen Gesichtsform, die markanten Konturen werden optisch reduziert und das Gesicht erscheint weicher. Auch Personen mit runden Gesichtsformen können von diesem Effekt profitieren, da die Bangs das Gesucht optisch strecken und länger wirken lassen.

Camila Cabello bis Dakota Johnson: Diese Stars lieben den Pony Trend und zeigen wie du Curtain Bangs trägst

Diese Frisur schreit nach Vintage-Flair und französischem Chic! Der Grund dafür: In den 60er Jahren war sie der Signature Look von Filmstar und Modeikone Brigitte Bardot.

(c) Getty Images

Aber auch eine ganze Reihe an anderen Celebrities, zum Beispiel Selena Gomez oder Jennifer Lopez, werden ab und an mit dem Look gesichtet. Prominente Frauen wie Modeunternehmerin Jeanne Damas oder Musikerin Camila Cabello tragen die Trendfrisur schon seit Jahren.

J.Lo‘s Curtain Bangs wirken effortless-cool und passen perfekt zu ihren Stufen.

Camila Cabello hat eigentlich welliges Haar, entscheidet sich aber trotzdem für einen Messy-Pony-Look. Wir lieben es!

Dakota Johnson trägt den Look schon seit Jahren - es ihr Signature-Look. Die Schauspielerin trägt die kürzeste Version des Trends: Der Pony ist voll und umspielt ihre Augenbrauen.

(c)getty

Wie stylt man den Pony am besten? Die schönsten Styling Ideen

Auch die österreichische Influencerin @rubeyray trägt die coole Frisur schon seit einiger Zeit. Wir haben sie gefragt, wie sie ihre Curtain Bangs stylt: "Ich föhne meine Stirnfransen von oben nach unten, anschließend noch von links und rechts. So entsteht ein messy Look, den ich persönlich sehr gerne mag. Wenn die Frisur mehr put together aussehen soll, föhne ich sie mit einer Rundbürste. Damit kann man sehr gut arbeiten."

Wer eine Naturwelle hat, bügelt diese entweder mit einem Glätteisen glatt oder knetet sie auf und lässt sie lufttrocknen. Auch lockige Stirnfransen sind seit letztem Jahr trendiger denn je.

"Ich denke, man muss einfach ein bisschen herumprobieren und schauen, wie man es am liebsten mag", meint Rabea. Damit die Frisur besser hält, kann man sie einfach mit ein bisschen Haarspray fixieren. Am besten von weiter weg sprühen - sonst sieht der Ansatz schnell fettig aus.

Apropos fettiger Ansatz: Gerade bei Stirnfransen kann es manchmal passieren, dass diese ein bisschen ölig aussehen, während die restlichen Haare aber noch total frisch sind. Das SOS-Tool heißt Trockenshampoo, oder man bindet die Längen zurück und wäscht (nur) den Pony über dem Waschbecken.

Curtain Bangs mit Seitenscheitel – so funktioniert‘s

Curtain Bangs mit Seitenscheitel eignen sich generell für jede Gesichtsform. Der Seitenscheitel gibt dem Haar zusätzlich Struktur und lässt das Gesicht schmaler wirken. Wenn du eher ein rundes Gesicht hast – perfekt! Dann kannst du die Frisur besonders gut tragen.

Du hast lockiges Haar? Hier bitte beachten: Curtain Bangs mit Seitenscheitel verlangen mehr Pflege und müssen auch häufiger gestylt werden, um ihre Form und Struktur zu erhalten. . Eine regelmäßige Schneidung alle 6 bis 8 Wochen wird empfohlen, um den Look frisch und gepflegt zu halten.