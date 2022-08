Jennifer Lopez: Die einzig Wahre "Jenny from the Block"

Von klein auf träumte Jennifer Lopez davon, auf der Bühne zu stehen. Sie begann mit dem Tanzen und trat bei verschiedenen Veranstaltungen auf. Aber auch die Schauspielerei tat es ihr an. Mit dem Film "Selena", erhielt sie eine Golden Globe- und eine MTV Movie Award-Nominierung.

Im Jahr 1999 gab sie ihr musikalisches Debüt mit dem Album "On The 6". Das Album war ein großer kommerzieller Erfolg und ihr nächstes Album "J.Lo" erreichte den Status von siebenmal Platin.

Steckbrief: Name: Jennifer Lynn Affleck (aka. Jennifer Lopez)

Jennifer Lynn Affleck (aka. Jennifer Lopez) Geburtstag: 24. Juli 1969

24. Juli 1969 Geburtsort: New York City, USA

New York City, USA Sternzeichen: Löwe

Löwe Beruf: Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Modedesignerin und Produzentin

Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Modedesignerin und Produzentin Ehepartner: Ben Affleck (seit 2022)

Ben Affleck (seit 2022) Kinder: Maximilian David Muñiz & Emme Anthony (*2008 / Zwillinge)

Kindheit von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez hatte es nicht immer leicht im Leben. Ihre Eltern waren die puerto-ricanischen Einwanderer Guadalupe Rodriguez und David Lopez. Mit ihnen zusammen, wuchs sie im als Problemviertel bekannten New Yorker Stadtteil Bronx auf.

Gemeinsam mit ihren Schwestern ging sie auf eine katholische Mädchenschule. Danach besuchte sie ein College, welches sie abbrach mit dem Ziel als Rechtsanwaltsgehilfin zu arbeiten. Doch insgeheim verfolgte sie ein ganz anderes Ziel.

J.Los Durchbruch im Filmbusiness

Was manche auch gar nicht über J.Lo wissen ist, dass sie noch vor ihrer Musikkarriere eine erfolgreiche Schauspielerin war - und noch immer ist. Ihre erste Filmrolle hatte sie im Alter von 17 Jahren in einer Low-Budget-Produktion. Mit 18 ging Jennifer Lopez nach Manhatten, wo sie ihr erstes eigenes Geld als Background-Tänzerin und Schauspielerin verdiente.

Später wirkte sie in mehreren kleinen Produktionen mit, schlug sich aber gleichzeitig als Tänzerin an der Seite von Berühmtheiten wie Janet Jackson und New Kids on the Block durch. Nach mehreren kleinen Projekten ergatterte sie in "Money Train" ihre erste prestigeträchtige Rolle.

Die Welt wurde auf sie aufmerksam, als sie 1997 die Hauptrolle in dem Film "Selena" spielte, für den sie eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. In den folgenden Jahren spielte sie in Dutzenden Filmen mit. Seit 2006 ist sie jedoch vermehrt mit ihrer Firma "Nuyorican Productions" als Filmproduzentin tätig (sowohl für Filme als auch für Serien).

Von der Schauspielerin zum Popstar – "Jenny From The Block" erobert die Musikwelt

Ihre Musikkarriere startete 1997 mit einem Plattenvertrag bei Sony Records. Sie lies in ihr erstes Album "On the 6" ihre lateinamerikanischen Wurzeln einfließen und landete damit direkt in den Charts. Auf ihrem Debütalbum findet man Hits wie: "If You Had My Love" und "Let's Get Loud".

So wurde aus der Schauspielerin ein Popstar. Ihren Spitznamen J.Lo gaben ihr übrigens ihre Fans – sie nannte sogar ein Album so. Nach ihrem ersten Album folgten noch weitere sieben Studioalben, vier Compilations, ein Remix-Album, zwei Mini-Alben, 35 Singles und acht Promo-Singles.

2020 trat sie zusammen mit Shakira bei der Super Bowl LVI Halftime Show auf. Obwohl ihr Konzert von einigen Zuschauer:innen und Zuhörer:innen sehr positiv aufgenommen wurde, war die "Jenny from the Block"-Sängerin der Meinung, dass der Auftritt mit der kolumbianischen Sängerin "die schlechteste Idee der Welt" war.

Ihre Worte wurden von den Fans mit Wut aufgenommen. Es gab auch einige Beschwerden über die Bekleidung und Bewegungen von Jennifer Lopez und Shakira. Einige Besucher sagten, man habe sich mehr vorgekommen wie im Stripclub als wie auf einem Super Bowl Spiel.

Businesswoman: J.Lo ist ein wahres Multitalent

Der Erfolg von Musik und Film reichte der ehrgeizigen J.Lo nicht, denn heute ist sie eine sehr unternehmerisch denkende Frau. 2001 kreierte sie ihre eigene Modelinie "JLO by Jennifer Lopez". Weil sie damit ziemlich erfolgreich war, kreierte sie eine weitere Linie "Sweetface". Jennifer zeigt auch, dass sie eine feine Nase hat.

Sie präsentierte 2002 ihr erstes eigenes Parfum – es sollten noch viele weitere folgen. Zudem führte sie auch ihr eigenes Restaurant "Madre's" im South Lake District von Pasadena, Kalifornien. Dieses musste sie aber 2008 schließen. Diese Wahnsinns Karriere braucht natürlich eine Biografie – "True Love" wurde 2014 veröffentlicht.

Neben ihren unzähligen Projekten wurde sie von der Öffentlichkeit auch als "Sexsymbol" gefeiert. Sie wurde zweimal zur "Sexiest Woman In The World" gekürt. Nicht zuletzt wegen ihres berüchtigten Pos. Für ihr Aussehen verzichtet Jennifer Lopez auf Alkohol, Zigaretten, Kaffee und trainiert drei bis viermal die Woche. Zu ihren Workouts zählen HITT, Krafttraining, Kickboxing und natürlich Tanzen.

Abseits ihrer Karriere nutzt sie ihre Bekanntheit auch für den guten Zweck. 2009 gründete die Powerfrau beispielsweise die "Lopez Family Foundation", welche sich für die gesundheitliche Vorsorge für unterprivilegierten Frauen und Kinder einsetzt.

Zudem unterstützt sie die LGBTG+-Community und sammelt Spenden für die AIDS-Forschung. Im Jahr 2012 wurde Jennifer Lopez vom renommierten Forbes-Magazin zur einflussreichsten Prominenten ernannt.

Jennifer Lopez ganz privat

Ihr Privat- und vor allem Liebesleben besteht aus vielen Hoch- aber auch Tiefpunkten. So kommt es, dass sie mittlerweile das vierte Mal verheiratet ist. Die Künstlerin verlobte sich zum ersten Mal im Alter von 15 Jahren. Aufgrund des Widerstands von Jennifers Mutter kam die Hochzeit jedoch nicht zustande.

Mit dem Kellner Ojani Noa war sie von 1997 bis 1998 verheiratet. Danach folgte eine Liebesbeziehung mit Rapper Sean Combs – diese hielt keine zwei Jahre. Kurz danach heiratete sie ihren damaligen Tänzer Chris Judd. Kurz nach der Scheidung nach fast zwei Jahren, war sie das erste mal mit Ben Affleck liiert. Doch nach kurzer Verlobung heiratete sie einen anderen Mann – den Sänger Marc Anthony.

Mit ihm zusammen bekam sie 2008 Zwillinge – Maximilian und Emme. Die Trennung der beiden folgte 2014. Jennifer Lopez versuchte es erneut und verlobte sich mit dem Baseballstar Alex Rodriguez. Doch die Hochzeit kam nie zustande. Aus eventuell gutem Grund, denn wie sagt man so schön? Man sieht sich immer zweimal – so auch J.Lo und Ben!

Das Comeback: J.Lo und Ben Affleck

Die Liebesgeschichte von Jennifer Lopez und Ben Affleck gleicht einem Filmdrehbuch. Vor Jahren bildeten sie eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Leider hat die ständige Anwesenheit von Paparazzi in ihrem Privatleben die Chancen auf eine echte Beziehung zunichte gemacht, die sich letztlich nur als Illusion herausstellte. Die Medien berichteten, dass das Paar eine Hochzeit plante, als es plötzlich seine Trennung bekannt gab.

Im Mai 2021 tauchten dann plötzlich die ersten Schnappschüsse der beiden auf und es wurde wild über ein mögliches Liebes-Comeback spekuliert. Einige Zeit später machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Zur Krönung heiratete das Promi-Paar am 17. Juli 2022 – seitdem heißt sie auch offiziell Jennifer Lynn Affleck!

Jennifer Lopez ist die glückliche Mutter der Zwillinge Emme Anthony und Maximilian David Muniz. Obwohl die Kinder bisher nicht besonders im Rampenlicht standen, lud die Künstlerin, Emme bei einem ihrer Konzerte in Los Angeles auf die Bühne ein. Bevor sie den nächsten Song vortrug, stellte sie ihr Kind vor dem Publikum als geschlechtsneutrale Person vor. Die bewegende Rede berührte nicht nur die Fans, die beim Konzert anwesend waren.

"Mir gefällt mein Lebensweg und ich würde nichts daran ändern. Heute fühle ich mich, als wäre ich wieder 25 Jahre alt. Kinder geben dir einen neuen Start und verjüngen dich.“

Was wir von Jennifer Lopez lernen können

Jennifer Lopez ist der beste Beweis dafür, dass man im Leben alles erreichen kann, egal woher man kommt. Sie selbst stammt nämlich aus einem der ärmsten und gefährlichsten Stadtteilen von New York City, der Bronx. Ein wichtiger Grund für ihren Erfolg ist ihre Authentizität. Sie hat sich in all den Jahren für keinen verändert, ist sich selbst treu geblieben und steht zu sich.

Ihre Aufnahmen haben sich weltweit rund 75 Millionen Mal verkauft. Die Künstlerin wurde mit wichtigen Branchenpreisen wie dem American Music Award und dem MTV Video Music Award ausgezeichnet und erhielt außerdem zwei Nominierungen für den Grammy Award.