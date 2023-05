Ralph Lauren steht wohl wie keine zweite Marke für den amerikanischen Modestil. Bereits von Anfang an konzentrierte sich der Designer und Firmengründer Ralph Lauren auf klassische Schnitte, zudem wurde er für hervorragende Qualität und die Verwendung von hochwertigen Materialien bekannt.

Heute kennt wohl jedes Kind das Logo mit dem aufgenähten Polospieler, das auf Poloshirts, Pullovern und vielen weiteren Artikeln der Marke zu sehen ist. Doch wie viele andere heutige Weltmarken, hat auch Ralph Lauren einmal ganz klein angefangen. Hier erfährst du alle Details!

Steckbrief Ralph Lauren Firmenname: Ralph Lauren

Ralph Lauren Gehört zu: Ralph Lauren Corporation

Ralph Lauren Corporation Gründer: Ralph Lauren (eigentlich Ralph Lifshitz)

Ralph Lauren (eigentlich Ralph Lifshitz) Gründungsjahr: 1967

1967 Firmensitz: New York, Vereinigte Staaten

New York, Vereinigte Staaten Leitung: Patrice Louvet (CEO) / Ralph Lauren (Chief Creative Officer / Chairman)

Patrice Louvet (CEO) / Ralph Lauren (Chief Creative Officer / Chairman) Produktgruppen: Outdoor-Wear, Bekleidung, Accessoires & Schuhe

Ralph Lauren ist ein in New York ansässiges international agierendes Modeunternehmen, das verschiedene Produkte im gehobenen und Luxus-Segment anbietet. Ralph Lauren nutzt sowohl den Einzelhandel als auch eigene Stores zum Vertrieb seiner Produkte. Die Marke gilt neben anderen amerikanische Brands wie Calvin Klein als Luxusmarke für Einsteiger.

Die Geschichte des Ralph Lifshitz

Ralph Lauren wurde 1939 als einer von drei Söhnen eines jüdischen Ehepaars, das aus Weißrussland in die USA ausgewandert war, geboren. Ralph, der eigentlich mit Nachnamen Lifshitz hieß, wuchs in der Bronx auf. Als Junge träumte er aber zunächst nicht von Kleidung: Die Helden seiner Kindheit waren keine Designer:innen, sondern die Baseballspieler der 40er- und 50er-Jahre in ihren weißen Uniformen mit schwarzen Nadelstreifen.

Bald schon merkte der junge Ralph, dass eine gute Garderobe dabei helfen kann, Mädchen zu beeindrucken. So begann er bereits während seiner Schulzeit damit, ausgefallene Krawatten zu designen. Diese verkaufte er dann an seine Mitschüler.

Mit 16 Jahren entschlossen sich Ralph und seine beiden Brüder Terry und Lenny, ihren Nachnamen zu ändern. Nach seinem Schulabschluss begann Ralph, der nun Lauren mit Nachnamen hieß, ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Allerdings wurde er nach zwei Jahren wegen schlechter Leistungen exmatrikuliert. Ab 1962 diente er zwei Jahre in der United States Army. Danach lernte er seine Frau Ricky kennen, mit der er bis heute verheiratet ist. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Dylan Lauren, Andrew und David Lauren.

Ralph Laurens Weg zum Polo

Kaum zu glauben, aber wahr: Ralph Lauren hat nie Modedesign studiert oder eine Ausbildung in diese Richtung absolviert. Dennoch führte ihn sein Weg an die Spitze der amerikanischen Modebranche. Seine erste Station: Der Herrenausstatter "Brooks Brothers", wo er nach seiner Zeit in der Army als Verkäufer zu arbeiten begann.

Ein Kredit über 50.000 Dollar ermöglichte es ihm schließlich, seine erste eigene Krawattenkollektion unter dem Namen "Polo" für das Modehaus zu entwerfen. Die Krawatten fielen auf, da sie viel bunter und modischer waren, als es zu dieser Zeit üblich war. Bereits im ersten Geschäftsjahr setzte Lauren mit seinen Krawatten 500.000 US-Dollar um.

"Polo Fashion" war ursprünglich eine Marke von Brooks Brothers und als eine Modelinie für Polospieler angedacht gewesen. Lauren kaufte Brooks Brothers die Rechte an der Marke 1967 ab und machte sich selbstständig. Dadurch konnte sich Ralph Lauren nun nicht mehr nur auf Krawatten konzentrieren, sondern auch Damen- und Herrenkleidung kreieren.



1971 eröffnete Ralph Lauren bereits das erste freistehende Geschäft auf dem Rodeo Drive in Beverly Hills. Ein Jahr darauf designte er das bekannte Polo Shirt mit dem aufgedruckten Polospieler, das heute so gut wie jedes Ralph Lauren Produkt ziert.

Ralph Lauren erlangt internationale Bekanntheit dank Kinofilmen

Einen enormen Bekanntheits-Boost bekam die Marke dank der Tatsache, dass Ralph Lauren 1974 den Schauspieler Robert Redford für den Kinofilm "Der große Gatsby" ausstatten durfte. Die Darstellung der eleganten Kleidung im Stil der 1920er Jahre bescherte dem jungen Unternehmen immense Publicity und Prestige. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bis Ende der 1970er Jahre eröffneten um die zehn weitere Polo-Geschäfte in den USA.

Und "Der große Gatsby" sollte nicht die einzige erfolgreiche Kooperation bleiben: Auch in Woody Allens "Der Stadtneurotiker" trat Ralph Lauren 1977 medienwirksam als offizieller Ausstatter in Erscheinung.

Expansion und Umstrukturierung von Ralp Lauren

Der Aufstieg von Ralph Lauren war nahezu kometenhaft. Doch die Erfolgsstory ging auch in den folgenden Jahren weiter: 1981 eröffnete das erste internationale Ralph Lauren Geschäft in London, 1997 ging das Unternehmen als das größte notierte Bekleidungsunternehmen an die New Yorker Börse. 2015 wurde schließlich bekannt, dass der schwedische Mode-Manager Stefan Larsson den Firmengründer Ralph Lauren – erstmals in der bisherigen Firmengeschichte – als CEO ablösen wird.

Unter dem neuen Geschäftsführer wurde ein Restrukturierungsplan entwickelt, der unter anderem vorsah, 50 Shops zu schließen, verschiedene Sub-Marken aufzugeben, das Management zu verkleinern sowie über 1.000 Stellen im Konzern abzubauen.

Anfang Februar 2017 wurde der komplette Rückzug Larssons aus dem Unternehmen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten publik. An den Plänen Larssons wurde aber dennoch festgehalten. Sein Nachfolger wurde der ehemalige Procter & Gamble- Manager Patrice Louvet. Ralph Lauren selbst ist bis heute als Vorsitzender des Board of Directors im Unternehmen tätig.

Die Marke Ralph Lauren heute

Im Jahr 2022 zählte die Marke Ralph Lauren eine globale Präsenz mit über 280 Shops und Boutiquen in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Ralph Lauren bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Herren-, Damen- und Kinderbekleidung bis hin zu Accessoires, Parfüm und Heimtextilien reicht.

Das Label hat mehrere Linien: darunter Ralph Lauren Collection, Polo Ralph Lauren, RLX Ralph Lauren, Denim & Supply Ralph Lauren und Lauren Ralph Lauren. Jede Linie hat ihren eigenen Stil und ihre eigene Ausrichtung, aber alle spiegeln die Liebe zum klassischen amerikanischen Stil und die Verwendung von hochwertigen Materialien und Handwerkskunst wider, die die Marke seit ihrer Gründung auszeichnet.

Was gehört alles zu Ralph Lauren? Neben der oben genannten Linien für Textilien und Lederwaren, produziert das Label außerdem Accessoires, Parfüm und Kosmetika sowie Möbel.

Der Umsatz von Polo Ralph Lauren im Jahr 2022 betrug laut Angaben von Statista mehr als 6,2 Milliarden US-Dollar.

Ralph Lauren prägte die amerikanische Mode wie keine zweite Brand

Neben Marken wie Tommy Hilfiger oder Lacoste, hat auch Ralph Lauren den amerikanischen Preppy Stil maßgeblich geprägt. Der gestickte Polospieler ist das unverkennbare Markenzeichen des Labels und steht für edle Mode im sportlichen wie traditionellen englischen Landhausstil. Doch speziell auch seine Kindheit und seine Liebe für Baseballspiele haben ihn in seiner kreativen Arbeit als Modeschöpfer nachhaltig beeinflusst.

» Ich mag Dinge, die Bestand haben. Kleidung. Autos. Zeit im Leben. Das Leben ist kurz, und ich bin froh über das, was ich habe. «

Ralph Lauren setzt in puncto Mode auf Attribute wie Tweed, Schottenkaros oder hochwertige Lammwolle. Über die Jahre formte die amerikanische Marke ihren ganz eigenen Stil. Ralph Lauren war dabei auch der erste, der einen kompletten Lifestyle verkaufte. Daraus formte sich der "Preppy Look", dessen Anhänger es lieben Sportswear zu tragen: Faltenrock, Kaschmirpulli und Ballerinas werden da genauso kombiniert wie Chinohosen, Poloshirt und Bootsschuhe mit einem Seidentuch – Hauptsache klassisch, sportlich und zeitlos mit dem gewissen Extra-Glam.

Das weiß nicht jede/r: 1987 wurde bei Ralph Lauren ein Hirntumor diagnostiziert. Nach einer Operation konnte er vollständig geheilt werden. Seitdem ist der Kampf gegen Krebs eine Herzensangelegenheit für den Modedesigner. Seit Jahren unterstützt Ralph Lauren deshalb auch verschiedene Organisationen, die Firma hat zudem Millionen gespendet, um die Krebsversorgung und -forschung voranzutreiben.

Im Jahr 1999 übernahm Ralph Lauren eine kleinere Nebenrolle in der Serie Friends neben Jennifer Aniston. In der Episode mit dem Titel "Ein strahlender Eindruck" spielte er sich selbst.

2007 mietete Lauren für eine Party anlässlich des 40-jährigen Bestehens seines Unternehmens den Central Park in New York. Als Gratulanten erschienen Mitglieder der Familien Kennedy und Bush sowie Hollywood-Stars wie Sarah Jessica Parker und Dustin Hoffman. Auch das 50. Firmenjubiläum wurde im Central Park begangen.

2014 entwickelte Ralph Lauren erstmals ein High-Tech Poloshirt. Das so genannte "Polo-Tech-Shirt" konnte nicht nur Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und die Schrittzahl des Trägers erfassen, sondern die Daten auch direkt ans Smartphone senden.

Das Label Ralph Lauren ist besonders beliebt bei amerikanischen Stars wie Jennifer Lopez. Sie trug ein elegantes Kleid der Marke bei der großen Met Gala 2023 in New York.

