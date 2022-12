Luxusmarken sind bekannt für ihre exklusiven Produkte - von Haute-Couture-Mode, teurem Schmuck über hochwertige Beauty-Produkte bis hin zu luxuriösen Designer-Taschen.

Luxusmarken verkaufen Waren oder Dienstleistungen, die exklusiv, teuer und heiß begehrt sind. Obwohl Luxusgüter oft aus hochwertigen Materialien hergestellt werden, übersteigen ihre Kosten bei weitem die für ihre Herstellung erforderlichen Materialien und Anstrengungen.

Die hohen Preise spiegeln die Bereitschaft der Verbraucher wider, für das Luxuslabel einen gewissen Aufpreis zu zahlen.

Premium- und Luxusmarken sind Labels, die führend in ihrem Segment sind und sich durch ihre Produkte besonders auszeichnen. Hinter den Markensystemen stehen auch oft Gruppen wie Kering oder LMVH, die mehrere Brands vereinen und diese zum Erfolg führen.

Was gehört alles zur LMVH-Gruppe? Das sind zum Beispiel Luxusmarken wie Moët & Chandon, Dom Perignon, Hennessy oder TAG Heuer. Aber eben auch exklusive Modehäuser wie Louis Vuitton, Bulgari, Givenchy, Kenzo, Christian Dior oder Fendi. Das börsennotierte Unternehmen hält insgesamt die Rechte an 75 verschiedenen Unternehmen.

Wer gehört zum Kering Konzern? Das Marken-Portfolio des französischen Luxus-Konzerns geht von Textilien über Schuhe, bis hin zu Produktsegmenten wie Uhren und Schmuck oder Sport-Artikel. Zu den bekanntesten Marken gehören Saint Laurent, Bottega Veneta und natürlich Gucci.

Laut Statista zählte 2021 Louis Vuitton mit einem geschätzten Markenwert von rund 36,8 Milliarden US-Dollar am ersten Platz, zu den wertvollsten Luxusmarken der Welt. Chanel folgt auf dem zweiten Platz mit einem Markenwert von rund 22,1 Milliarden US-Dollar vor Hermès. Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont ist eines der größten Unternehmen in der Branche weltweit. Zu seinen bekanntesten Marken gehören Dunhill, Cartier, Lange Uhren, Chloé und Montblanc.

Luxusgüter sind sind eher ein Preissegment als eine besondere Warengruppe. Prognosen zufolge wird der Absatz von Luxusgütern steigen, zudem hat sich der Markt nach Einbrüchen in der Coronakrise auch wieder schnell erholt und verzeichnet laut dem W&V-Magazin Rekordumsätze. Asien gehört zu einer Region mit den höchsten Umsätzen, gefolgt von Amerika.

Luxusmode-Marken bieten erlesene, besonders geschätzte und teure Kleidung, Schuhe, Lederwaren wie Designer-Taschen und Accessoires an. Beispiele für beliebte Labels sind Louis Vuitton, Burberry, Hermes, Salvatore Ferragamo, Gucci oder Prada. Zudem vertreiben viele Marken auch Parfums, Schmuck oder Wohnaccessoires.

Während die exklusivsten Luxusmarken wie Louis Vuitton, Chanel oder Hermès wirklich teure, einzigartig stilvolle Stücke und Haute-Couture-Mode verkaufen, haben andere Modehäuser auch preislich angenehmere Kollektionen, die teilweise auch auf den internationalen Fashion Weeks als Prêt-à-porter am Runway gezeigt werden.



Es gibt auch Labels wie zum Beispiel Salvatore Ferragamo oder Hugo Boss, welche die Einstiegspreise für Luxusmode eher gesenkt haben oder Brand wie Versace und Armani die günstigere Zweitlinien führen. Dadurch herrscht je nach Marke ein unterschiedliches Preisniveau und Maß an Exklusivität.

Nachfolgend stellen wir dir die exklusivsten, hochwertigsten und angesagtesten Luxusbekleidungsmarken vor. Erfahre, was sie einzigartig macht und was sie unterscheidet! Zudem gibt es auch jedes Jahr das Lyst-Ranking der beliebtesten Brands, wo viele Luxusmarken wie Gucci oder Prada meist ganz oben dabei sind.

Balenciaga

1919 eröffnete Cristobal Balenciaga seine erste Boutique in San Sebastian, Spanien, aber erst im Paris der 1950er Jahre wurde die Luxusmarke mit ihren außergewöhnlichen und innovativen Designs legendär.

Heutzutage sind einige der bekanntesten Artikel der Marke ihre Schuhe, wie zum Beispiel die Speed-Sneaker , deren Obermaterial aus einem sockenähnlichem Strick besteht. Mit mehr als 800 Euro zählen sie zu den teuersten Turnschuhen, Luxusmäntel der Marke können dann schon mal 6000 Euro kosten.

Balenciaga überzeugt auch mit Kooperationen wie zum Beispiel mit Crocs oder Adidas. Auch hier fallen die Preise recht luxuriös aus.

Gucci

Gucci zählt zu einer der beliebtesten Luxusmarken. Zu Beginn konzentrierte sich das Label auf Ledergepäck. Hochwertiges Leder ist bis heute die Basis vieler kultigen Gucci-Artikel wie Handtaschen, Horesbit Loafers und dem Gürtel mit der berühmten Doppel-G-Logo-Schnalle.

➠ Erfahre mehr spannende Fakten über Gucci - Geschichte, Entwicklung und die absoluten Must-Haves der italienischen Brand

Prada

Obwohl Prada 1913 von Mario Prada gegründet wurde, hat sich das Mailänder Unternehmen unter seiner innovativen Enkelin Muccia Prada zu einem Modeimperium entwickelt, zu dessen unvergesslichen Momenten die Einführung eines Designer-Rucksacks aus Nylon in den 1980er Jahren gehört.

Die Produkte von Prada zeichnen sich durch moderne Schnitte und Materialien sowie hohe Langlebigkeit aus.

➠ Prada: Wie Miuccia Prada das Luxusmodehaus revolutionierte

Chanel

Chanel ist eines der bekanntesten Luxus-Mode-Unternehmen. Designer:innen wie Coco Chanel oder Karl Lagerfeld prägten das Label und erschufen dessen Image. Virginie Viard führt das kreative Erbe weiter und kreiert luxuriöse Bekleidung und Accessoires.

Zu den Must-Haves und Bestsellern des Hause zählen neben dem beliebten Chanel N°5 auch die roten Lippenstifte. Besonderen ikonischen Status haben mittlerweile die Chanel Handtaschen (Flap Bag, Chanel 2.55), deren Preise ständig im ansteigen sind.

➠ Das Modehaus Chanel im Portrait

Moncler

Der Name des 1952 von René Ramillon und André Vincent gegründeten Unternehmens ist eine Abkürzung für "Monestier-de-Clermont", ein Dorf in den Bergen in der Nähe von Grenoble in Frankreich. Das Unternehmen ist bekannt für seine Steppjacken.

Dior

Christian Dior revolutionierte die Modegeschichte mit seinem New Look - die glamourösen und luxuriösen Entwürfe mit voluminösen Röcken, verhalfen seiner Modemarke zu Ruhm und Ansehen.

Zu den Highlights gehören die eleganten Lady-Dior-Handtasche sowie die Saddle Bag und die Haute-Couture-Kollektionen der Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri.

➠ Christian Dior: Die französische Luxusmarke im Portrait

Saint Laurent

Die in den 1960er Jahren von Yves Saint Laurent und seinem Partner Pierre Berge gegründete Marke gehörte zu den ersten, die Konfektionskleidung (Prêt-à-porter) der Haute Couture vorzogen.

Der legendäre Designer revolutionierte die Damenmode mit neuen Looks, darunter ein femininer und eleganter Smoking oder das Naked-Dress.

➠ Erfahre mehr über das französische Luxuslabel Yves Saint Laurent!

Versace

Die 1978 vom verstorbenen Gianni Versace gegründete Marke Versace wird mit Sexualität, Kühnheit und Glamour assoziiert. Berühmtheiten von Madonna bis Naomi Campbell prägen das Image der Marke.

Zu den zahlreichen aufsehenerregenden Kleidungsstücken der Marke gehören sexy Kleider, bedruckte Seidenhemden und eine Kollektion an Taschen mit dem Medusa-Logo der Marke.

Heute kümmerst sich Donatella Versace um das Familienunternehmen.

➠ Erfahre mehr über die Luxusmarke im Unternehmensportrait: Versace

Valentino

Bis heute gehört Valentino zu den erfolgreichsten Modehäuser dieser Welt. Die Luxusmarke ist besonders bekannt für ihre aufwendige Red Carpet Designs oder Bühnenkostüme (z.B. für Dua Lipa) und ihre extravagante Haute Couture.

Zudem sind die mit Nieten (Roman Stud) versehenen Lederwaren, wie Schuhe und Taschen heißbegehrte Bestseller.

Burberry

Das Unternehmen ist vor allem für seine Mäntel und das markante Karo-Muster bekannt.

Der Trenchcoat wurde im Laufe der Jahre zum absoluten und auch exklusiven Signature Piece der Brand Burberry.

➠ Burberry: Die britische Luxusmarke im Portrait

Alexander MyQueen

Das 1993 gegründete Luxusmodehaus Alexander McQueen ist bis heute weltbekannt. Besonders der gleichnamige Firmengründer sorgte mit exzentrischen Fashion Shows als "Enfant Terrible" immer wieder für Aufsehen.

➠ Alexander McQueen: Die Luxusmarke im Portrait

Armani

Giorgio Armani, der sein Unternehmen 1975 in Mailand gründete, gilt als einer der ganz großen Designer. Das Unternehmen führt eine ganze Reihe an vielen Luxusartikeln - besonders exklusiv sind die Anzüge - ein unverkennbares Produkt der Brand. Die Herrenmode ist auch mit Filmen wie "Goodfellas" oder "The Wolf of Wall Street" in die Pop-Kultur eingegangen ist.

Die luxuriöse Mode von Armani ist natürlich auch am roten Teppich sehr beliebt. Julia Roberts ist ein Fan der edlen Roben und holte sich in den 90ern ihren Oscar, als beste Nebendarstellerin für "Magnolien aus Stahl", im Armani-Anzug mit Oversize-Blazer und Kravatte, ab.

Jacquemus

Das noch recht junge Label ist etwas günstiger als andere High-Fashion-Labels. Die kleinen Tasche der Brand zählen zu den beliebtesten Produkten und haben auch ihren Preis. Aufwendig inszenierte Fashion Shows zeigen die außergewöhnlichen und aufregenden Schnitte der Marke, die ihr eine ganz spezielle Exklusivität verleihen.

➠ Jacquemus: Ein außergewöhnliches Label im Portrait

Balmain

Gegründet wurde die Luxusmarke von Pierre Balmain im Jahre 1945. Innerhalb kürzester Zeit schaffte er sich in einen Namen in der Haute Couture. Auch heute noch gelten die Kreationen aus dem Hause als besonders luxuriös.

Dolce & Gabanna

Das Unternehmens Dolce & Gabbana gehört zu den beliebtesten Labels für aufregende exklusive Kleidung und ist bei Stars und Musiker:innen gleichermaßen beliebt. Die Italienische Luxusmarke führt eine eigene hochexklusive Alta-Moda-Linie.

➠ Dolce & Gabanna: Geschichte, Stil und Must-Haves des Labels

Givenchy

Das berühmteste Kleidungsstück von Givenchy ist das schwarze Kleid von Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany". Als Hommage gibt es ein Parfum der Brand, dass an es erinnert. Dieses widerspiegelt auch den Einfluss, den Hubert de Givenchy seit der Gründung seiner Pariser Marke in den 50ern auf die Luxusmode hatte.

Vivienne Westwood

Das Unternehmen ist eines des wenigen unabhängigen und ist für seine luxuriöse Haute Couture und Hochzeitskleider bekannt. Die Schnitte sind außergewöhnlich spannend und kunstvoll, was die Kleider dann auch besonders exklusiv macht.

➠ Vivienne Westwood: Die ikonische Modedesignerin im Portrait

Roberto Cavalli

Die Marke ist besonders bekannt für ihre Animal-Prints und aufregenden Kleider, die gerne von Stars und Celebrities ausgeführt werden.

➠ Roberto Cavalli: Der italienische Modedesigner und seine Kreationen

Von Louis Vuitton über Fendi bis Hermès - die exklusivsten Designer-Taschen

Unter den ganzen Luxus-Labels gibt es natürlich auch einige, die ganz besonders für ihre Lederwaren bekannt sind - wenn ihre Namen fallen, müssen die meisten einfach an eine bestimmte Designer-Taschen denken. Ihre Preise werden hoch gehandelt und einige Menschen, sehen die Taschen als Wertanlage.