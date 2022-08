Man kennt sie mit braungebranntem Teint und langen, platinblonden Haaren: Donatella Versace ist der Welt auch als DAS "Versace Girl" bekannt. Der Begriff steht seines Zeichens für einen Look, den sie selbst und ihr Bruder Gianni geprägt haben. Doch es gab auch durchaus sehr schwierige Phasen im Leben der großen Modeschöpferin.

Speziell die Last auf ihren Schultern nach dem Tod ihres Bruders muss immens gewesen sein. Allen Schwierigkeiten zum Trotz schaffte sie es aber, das Erbe von Versace zu erhalten und trotzdem ihren eigenen Stil einzubringen. Im Portrait beleuchten wir das bewegte Leben der Donatella Versace.

Steckbrief: Name: Donatella Francesca Versace

Donatella Francesca Versace Geburtstag: 2. Mai 1955

2. Mai 1955 Geburtsort: Reggio Calabria, Italien

Reggio Calabria, Italien Sternzeichen: Stier

Stier Beruf: Modedesignerin

Modedesignerin Ehepartner: Manuel Dallori (verh. 2004–2005), Paul Beck (verh. 1983–2000)

Manuel Dallori (verh. 2004–2005), Paul Beck (verh. 1983–2000) Kinder: Allegra Versace (*1986), Daniel Versace (*1990)

Donatella Versaces Kindheit und die Schwester, die sie nie traf

Donatella Francesca Versace wird am 2. Mai 1955 als jüngste Tochter von Antonio und Francesca Versace geboren. Ihr Vater arbeitet als persönlicher Bankier der italienischen Adelsherrschaft, während ihre Mutter als Schneiderin eine kleine Boutique betreibt.

Donatella hat insgesamt drei ältere Geschwister: Tina, Santo und Giovanni (genannt Gianni). Erstere ist das älteste Kind des Paares. 1952 – also drei Jahre vor Donatellas Geburt – stirbt Tina aufgrund einer schlecht behandelten Tetanusinfektion im Alter von zwölf Jahren.

Die Eltern sind von da an von einer permanenten Traurigkeit begleitet, speziell Mutter Francesca soll sich nie von dem Verlust erholt haben. Donatella wächst mit dem Gefühl auf, bloß ein Ersatz für ihre ältere Schwester Tina zu sein. In Folge dessen kämpft sie auch mit Unsicherheit, wie sie Jahre später in einem Interview gesteht.

Versace-Geschwister: Bereits als Kind ist sie die Muse ihres Bruders

Charakteristisch für die Versace-Geschwister ist die enge und vertraute Beziehung zueinander. Schon als Kind trägt Donatella Kleidung, die ihr Bruder Gianni für sie entworfen hat. Als Donatella gerade mal elf Jahre alt ist, ermutigt er sie, sich die Haare blond zu färben. Sie bleibt fortan seine Muse.

In den 70er Jahren studiert Donatella Literatur und Sprachen in Florenz. Am Wochenende pendelt sie nach Mailand, um Gianni bei seiner Arbeit als aufstrebender Modemacher zu unterstützen. 1978 gründet ihr Bruder schließlich die Modemarke Versace.

Anfangs will Donatella in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, doch ihr großer Bruder hält sie für eine großartige Muse und Kritikerin – so beginnt Donatella Versaces Karriere in der Modewelt als persönliche Assistentin ihres Bruders. Auch ihr anderer Bruder Santo, der eine Ausbildung zum Banker gemacht hat, mischt im Unternehmen mit.

» Da war Santo, der Ruhige, Gianni, das Enfant terrible, und ich – Giannis Komplizin. «

Gemeinsam verbringen die Geschwister viel Zeit damit, ihre Visionen zu verwirklichen. 1989 bringt Gianni sogar ein Donatella gewidmetes Parfum namens "Blonde" auf den Markt und gibt seiner Schwester mit "Versus" ein eigenes Label innerhalb der Versace-Linie.

Der unvergleichliche Stil von Versace

Es ist vor allem Versaces unkonventioneller Stil, der in der Fashion-Szene gefeiert wird. Gianni vermag wie kein Zweiter, Materialien, Farben und Formen zu mischen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen: Egal ob feine Seide und grobe Jute, zarte Spitze und derber Denim oder Kreppgewebe mit Nieten – bei Versace gibt es keine Tabus.

Hinzu kommt die Kombination mit barocken Elementen, opulentem Schmuck und kräftigen Farben, die Versaces unvergleichlichen Stil prägt. Eine besondere Bedeutung erhält auch das Gesicht der Medusa: Sie ist auf vielen seiner Kreationen zu sehen und wird auch bald zum Firmenlogo von Versace.

Donatella Versace und die Männer

Im Jahr 1983 heiratet Donatella Versace das ehemalige Model Paul Beck. Drei Jahre später kommt ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Allegra, zur Welt. 1990 folgt dann Sohn Daniel. Beide Kinder wachsen in Mailand auf.

» Männer sind nur dazu nützlich, dass sie einem auf die Nerven gehen. «

Doch das Liebes- und Familienglück ist nicht von Dauer: Im Jahr 2000 lassen sich Donatella und Paul scheiden. Vier Jahre später heiratet sie erneut, nämlich den italienischen Geschäftsmann Manuel Dallori. Die Ehe zwischen den beiden hält allerdings nur ein Jahr.

Krebs und Mordanschlag: Schwere Jahre im Leben der Familie Versace

1996 erlebt die Familie Versace bereits einen ersten Schicksalsschlag: Gianni Versace erkrankt an Knochenkrebs. Ein Jahr später – am 15. Juli 1997 – geschieht dann das Unvorstellbare: Der Serienmörder Andrew Phillip Cunanan lauert Gianni Versace vor dessen Villa in Miami auf und ermordet ihn kaltblütig mit zwei Schüssen in den Hinterkopf.

Nach seinem Tod übernehmen Santo und Donatella die Geschäftsführung des mittlerweile zum Modeimperium herangewachsenen Unternehmens. Aufgrund von Donatellas Vorerfahrung ist es nur logisch, dass sie auch die kreative Leitung des Unternehmens übernimmt. Doch damit steigt auch der Erfolgsdruck für Donatella ins Unermessliche, wie sie selbst in einem Interview erzählt:

"Als mein Bruder ermordet wurde, waren die Augen der ganzen Welt auf mich gerichtet und 99 Prozent von ihnen dachten, ich würde es nicht schaffen. Und vielleicht dachte ich anfangs das Gleiche. Mein Bruder war der König und meine ganze Welt ist um mich herum zusammengebrochen."

Bereits drei Monate nach der Ermordung ihres Bruders präsentiert sie eine neue Prêt-à-Porter-Kollektion. In der folgenden Zeit setzt sie weiterhin auf Overstatement und opulente Details, doch Donatellas Entwürfe werden von der Presse als zu kitschig verhöhnt.

2004 kommt es zum beruflichen und privaten Neustart

Rückblickend betrachtet wird das Jahr 2004 zum Schicksalsjahr für Donatella Versace und auch das Familienunternehmen. Denn im Sommer dieses Jahres kommt es zum (Beinahe-) Crash: Das Unternehmen ist hoch verschuldet und Donatella an einem persönlichen Tiefpunkt angekommen. Um dem Erfolgsdruck standhalten zu können, hat sie immer öfter zu Drogen gegriffen. Insgesamt 18 Jahre lang sei sie kokainabhängig gewesen, wie Donatella einst nach ihrem Zusammenbruch zugab.

Die Probleme ihrer Mutter erkennt auch Tochter Allegra, die 2004 volljährig wird. Da sie 50 Prozent des Unternehmens geerbt hat, nutzt sie ihr Mitspracherecht und holt Giancarlo Di Risio von Fendi als neuen Vorstandsvorsitzenden zu Versace. Santo amtiert fortan als Präsident und Donatella als Kreativdirektorin.

Von der Vorstandsfunktion befreit, überreden Freunde – darunter auch Elton John – Donatella zum Entzug. Dieser gibt ihr eine Chance auf einen Neuanfang, der auch gelingt. 2006 zeigt der harte Sanierungskurs bereits Wirkung und Donatella überrascht mit eleganten und tragbaren Kollektionen.

Heute zählt Versace zu einem der erfolgreichsten Modehäuser der Welt. Top-Stars wie Madonna, Jennifer Lopez, Beyoncé, Blake Lively oder Lady Gaga lieben die Mode der Italienerin.

Auch It-Girls und Influencerinnen unserer Zeit, wie etwa Gigi und Bella Hadid, Hailey Bieber oder Dua Lipa konnte Versace bereits für sich gewinnen.

Was wir von Donatella Versace lernen können

Vom Nesthäkchen zur Kreativdirektorin eines Modeimperiums: Donatella Versace hat in ihrem Leben zahlreiche Verluste erleiden müssen und trotz aller Unsicherheiten niemals den Mut verloren. Speziell an dem Tod ihres geliebten Bruders Gianni wäre nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter Allegra, die jahrelang mit Magersucht zu kämpfen hatte, beinahe zerbrochen.

Doch Aufgeben war nie eine Option. Donatella Versace hat es geschafft trotz aller Widrigkeiten der Modewelt ihren eigenen Stempel aufzudrücken und aus dem Schatten ihres genialen aber viel zu früh verstorbenen Bruders hervorzutreten.

Sie hatte den Mut, weiterzumachen und mit dem Unternehmen Versace neue Wege zu gehen – und das mit Erfolg! Zudem bezeichnete sie sich bereits früh als Feministin, Themen wie Gleichberechtigung liegen ihr sehr am Herzen. Doch Stärke bedeutet nicht, frei von Schwächen zu sein:

"Stark zu sein bedeutet nicht unverwundbar zu sein. Auch eine starke Frau hat ihre Schwächen, doch das macht sie nicht schwach, es macht sie menschlich. Eine starke Frau zu sein bedeutet für mich das Spiel nach den Regeln zu spielen, Grenzen auszureizen und einzureißen, Schwächen zu überwinden und für das zu kämpfen, an das man glaubt."