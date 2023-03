Hailey Bieber: Model, Stilikone, "Rhode"-Gründerin und Ehefrau von Justin Bieber

Was Hailey Bieber trägt wird spätestens übermorgen zum Trend. Die Amerikanerin, deren Onkel der berühmte Schauspieler Alec Baldwin ist, weiß stets mit ihren tollen Styles zu begeistern. Kein Wunder, dass sich Designer und Marken um sie reißen. Als Model für Levi's, Tiffany oder Tommy Hilfiger ist sie höchst erfolgreich.

Die größte Aufmerksamkeit bekommt Hailey allerdings aufgrund ihres Privatlebens: Sowohl ihre Ehe mit dem ehemaligen Teenie-Schwarm Justin Bieber als auch eine angebliche Feindschaft mit dessen Ex-Freundin Selena Gomez sorgen regelmäßig für Furore. Wir haben alles über Hailey Bieber für dich in unserem großen Starportrait zusammengefasst.

Steckbrief Name: Hailey Rhode Bieber (geborene Baldwin)

Hailey Rhode Bieber (geborene Baldwin) Geboren am: 22. November 1996

22. November 1996 Geburtsort: Tucson, Arizona

Tucson, Arizona Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Beruf: Model, Moderatorin und Unternehmerin

Model, Moderatorin und Unternehmerin Wohnort: Waterloo, Kanada

Waterloo, Kanada Beziehungsstatus: seit 2018 mit Justin Bieber verheiratet

Baldwin-Clan: Hailey Bieber steht von Geburt an in der Öffentlichkeit

Hailey Rhode Baldwin wurde am 22. November 1996 in Tucson, Arizona geboren. Ihr berühmter Nachname ist kein Zufall, denn der Baldwin-Clan gilt als eine der bekanntesten Schauspieler-Familien Amerikas: Ihr Onkel Alec ist etwa der bekannteste Schauspieler der Familie, aber auch Haileys Vater Stephen konnte sich mit einigen Filmen einen Namen machen. Haileys Mutter ist die brasilianische Grafikdesignerin Kennya Baldwin. Außerdem hat Hailey noch eine ältere Schwester: Alaia Baldwin ist heute ebenfalls als Model tätig, wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie Hailey.

Hailey und ihre Schwester wurden sehr katholisch erzogen, denn ihre Eltern fanden im Erwachsenenalter ihren Glauben und leben seitdem als bekennende Christen. Ein Wert, den auch Tochter Hailey bis heute lebt: Der Glaube hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben und gibt ihr in schweren Zeiten Halt. Um dies auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, hat sie sich sogar ein kleines Kreuz an die Seite ihres Halses tätowieren lassen.

Der Beginn einer Karriere - Hailey Baldwin wird Model

Durch ihre berühmte Familie lernte Hailey schon in jungen Jahren das Leben in der Öffentlichkeit kennen. Sie selbst strebte ebenfalls eine Karriere im Rampenlicht an: Denn als Kind träumte sie davon, Balletttänzerin zu werden. Aufgrund einer Verletzung am Fuß musste sie diesen Traum jedoch an den Nagel hängen.

Stattdessen zog sie mit 17 Jahren gemeinsam mit ihrer damals 21-jährigen Schwester aus ihrem Elternhaus nach Manhattan. Schon bald darauf unterzeichnete sie ihren ersten Modelvertrag bei der renommierten Agentur Ford Models in New York. 2014 war Hailey zum ersten Mal für Topshop auf dem Catwalk zu sehen. Ihr Laufsteg-Debüt sollte der Grundstein für ihre steile Karriere sein.

Nur ein Jahr später war sie schon in der amerikanischen "Vogue" und der "Teen Vogue" zu sehen und lief für renommierte Designer wie Tommy Hilfiger, mit dem sie bis heute übrigens eine gute berufliche Beziehung pflegt. Ab 2015 ist die Karriere von Hailey Baldwin nicht mehr zu stoppen: Ob Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana oder Guess – alle wollten mit der amerikanischen Schönheit zusammenarbeiten. Bei der Modenschau von Moschino im Juni 2016 durfte Hailey außerdem zum ersten Mal gemeinsam mit Supermodels wie Alessandra Ambrosio oder Miranda Kerr über den Catwalk schreiten.

➠ Aussehen wie Hailey? So stylst du den Look von Hailey Bieber nach

Hailey gründet eigenes Beauty-Label "Rhode"

Neben ihrer Model-Karriere schaffte es Hailey auch auf die Fernseh-Bildschirme: 2015 wirkte sie als Moderatorin bei den "MTV Europe Music Awards" in Mailand mit. 2016 moderierte sie an der Seite ihrer Model-Kollegin und Freundin Gigi Hadid eine Award-Show in Toronto. Ab 2017 führte sie außerdem gemeinsam mit dem Rapper Method Man durch die TV-Show "Drop The Mic".

Seit 2022 ist Hailey auch als Unternehmerin erfolgreich: Nach jahrelangem Planen gründete sie ihr Beauty-Label "Rhode". Benannt nach ihrem zweiten Vornamen, liegt der Fokus ihrer Marke speziell auf Produkten zur Hautpflege - Feuchtigkeitscreme, Serum und Lippenprodukt. Im Fokus steht die Feuchtigkeitsversorgung und die Gesundheit der Haut. Die Produkte sind vegan, mild formuliert und größtenteils ohne Parfum. Wer also eine "Glazed Donut Skin" wie Hailey haben möchte, der ist genau richtig bei ihrer Skincare-Linie.

Hailey und Justin Bieber: Große Liebe und die schnelle Hochzeit

Die Aufmerksamkeit der breiten Masse zog Hailey Baldwin aber weniger wegen ihrer beruflichen Leistungen auf sich, als vielmehr wegen ihrem Privatleben: Im Jahr 2014 wurde Hailey nämlich erstmals häufiger an der Seite von Popstar Justin Bieber gesehen. Sofort brodelte die Gerüchteküche, beide beteuerten aber, nur gute Freunde zu sein. Besonders brisant an der ganzen Thematik war auch, dass Justin Bieber zu dieser Zeit eine On-Off-Beziehung mit Selena Gomez führte. Die beiden galten lange Zeit als DAS Teenie-Traumpaar schlechthin.

2016 sollen Hailey und Justin das erste Mal ein Liebespaar gewesen sein, trennten sich dann aber relativ schnell wieder und blieben befreundet. Das Liebesdreieck war natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse sowie Social Media und Co. Bis heute wird über viel Drama zwischen den beiden Frauen berichtet, aber dazu kommen wir gleich noch.

2018 wurden die Spekulationen um eine Romanze zwischen Justin Bieber und Hailey Baldwin schließlich erneut befeuert. Im Juli desselben Jahres platzte dann die Bombe: Die beiden haben sich nach einem gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas verlobt! Geheiratet wurde dann auch recht rasch, nämlich im September 2018 in New York. Die kirchliche Trauung und Party folgte ein Jahr später im Rahmen einer privaten Zeremonie in South Carolina. Das Hochzeitskleid hat niemand geringerer als Off-White-Chefdesigner Virgil Abloh kreiert. Auch Abloh teilte Bilder des Kleides. Und wir lieben die Details des Wahnsinns-Schleiers auf dem "Till Death Do Us Part" eingestickt wurde.

Bei der "The Ellen DeGeneres Show" erzählte Justin Bieber 2020, wie er Hailey das erste Mal beim Dreh der "Today"-Show" kennengelernt hat. "Ich war mir ziemlich sicher, dass sie keine Lust hatte, da zu sein. Ihr Vater hatte sie an dem Morgen geweckt und hierher geschleift", so der Sänger. Die Eltern der beiden sollen sich auf Anhieb so gut verstanden haben, nicht zuletzt weil sie sehr christlich sind und gleiche Werte teilen, dass sie sich danach öfters trafen. "Rückblickend war es definitiv eine arrangierte Ehe", scherzte Justin.

Das Drama rund um Selena Gomez, Hailey Bieber und Kylie Jenner

Doch nicht alle gönnen Hailey, die sich nach der Hochzeit nun Hailey Bieber nennt, das private Glück mit ihrem Justin: Speziell viele Fans von Selena Gomez glauben, dass Hailey Selena den Freund ausgespannt hat. Dieser soll es nach der Trennung und der Blitz-Hochzeit ihres Ex nämlich gar nicht gut gegangen sein. Die Folge: Hailey wird immer wieder mit Hass-Kommentaren auf Social Media überschüttet.

Die Fanbase des Models schlägt jedoch zurück und während sich online die Fans beider Frauen in die Haare kriegen und auch die Presse wild über alle möglichen Dramen spekuliert, beteuern beide Frauen, dass es in Wahrheit gar keine dicke Luft zwischen ihnen gibt.

So stellte etwa Hailey Bieber im Podcast "Call Her Daddy" im Herbst 2022 klar, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt in die Beziehung zwischen Justin und Selena eingemischt hat. Als ihre Romanze begann, sei der Popstar Single gewesen. Als Beweis posierten Hailey und Selena im Oktober 2022 sogar für ein gemeinsames Foto, das natürlich ebenfalls in der Öffentlichkeit breit diskutiert wurde.

Im Februar 2023 kam es schließlich erneut zu einem Vorfall, der in der Öffentlichkeit als Drama aufgebauscht wurde. Dieses begann mit einem TikTok-Video von Selena Gomez, in dem sie behauptete, dass sie ihre Augenbrauen einem Lifting unterzogen hätte, das jedoch wie ein Unfall ausgesehen hätte. Als ein paar Stunden später Kylie Jenner und Hailey Bieber eine Instagram-Story posteten, machte es den Anschein, als würden die beiden Frauen auf Selenas Augenbrauen-Unfall Bezug nehmen. Man sieht am Bild eine Nahaufnahme einer Augenbraue mit folgender Caption: "This was an accident??" Fans vermuten, dass Kylie sauer war, weil Selena den 1. Platz mit den meisten Follower:innen auf Instagram eingenommen hat.

Sofort schaltete die Fanbase von Selena in den Verteidigungsmodus, unterstellte Hailey gar, Selena öffentlich zu mobben und von ihr besessen zu sein. Danach folgten unzählige Videos, worin ersichtlich werden sollte, dass Hailey Selena seit Jahren alles nachmacht. Die Folge: Sowohl Kylie Jenner als auch Hailey Bieber verloren aufgrund der vermeintlich boshaften Aktion massenhaft Follower:innen – und das obwohl Selena und Kylie klarstellten, dass die Postings nichts miteinander zu tun haben. Als Antwort auf das Drama gönnte sich Selena Gomez (wieder) eine Social-Media-Pause. Diese unterbrach sie mit der Bitte, dass ihre Fans freundlich bleiben sollen. "Bitte, bitte, seid netter und denkt an die mentale Gesundheit von anderen. Mein Herz ist sehr schwer und ich möchte nur das Beste für alle", so die Sängerin in den Kommentaren auf TikTok.

Privates: Leben mit Justin, berühmte Freunde und gesundheitliche Probleme

Abseits des ganzen Dramas genießen Hailey und Justin Bieber ihr Eheleben. Beide leben als praktizierende Christen, weshalb für sie auch die Hochzeit in jungen Jahren selbstverständlich war. Gemeinsam wohnen die beiden in der Provinz Ontario in Kanada. Hailey ist aber auch oft in Los Angeles, wo sie mit ihren berühmten Freundinnen Zeit verbringt: Zu ihrer Celebrity-Freundes-Clique gehören etwa die Gigi und Bella Hadid sowie Kylie und Kendall Jenner.

Ihr Leben dokumentiert Hailey unter anderem auf Instagram, wo ihr mehr als 49 Millionen Menschen folgen. Auch einen YouTube-Channel betreibt sie. Auf diesen will sie sich in Zukunft – neben ihrem Label Rhode – auch mehr konzentrieren, wie sie in einem Interview im Jahr 2022 verriet. Verzichten möchte sie dafür in Zukunft auf Fashion Shows, da sie ihr ein schlechtes Gefühl geben. Stattdessen will sie die Designer künftig nur noch als Zuschauerin supporten.

» Ich möchte mich bei meinem Job nicht schlecht fühlen. Denn ich fühle mich bei anderen Projekten, an denen ich arbeite, sehr gut. «

Doch ihr Leben ist nicht nur von Sonnenschein begleitet. Abseits der permanent brodelnden Gerüchteküche hat Hailey auch gesundheitlich zu kämpfen. Im März 2022 erlitt sie einen Mini-Schlaganfall, ein Monat später enthüllte das Model, dass sie sich einer Herz-Operation unterziehen musste. Im November 2022 verriet sie außerdem, dass ihr eine Eierstock-Zyste in der Größe eines Apfels zu schaffen machte.

Als wäre dies nicht schon genug, leidet auch ihr Ehemann Justin Bieber unter gesundheitlichen Problemen: Im Juni 2022 wurde nämlich bekannt, dass der kanadische Popstar unter einer einseitigen Gesichtslähmung leidet. In einem Instagram-Video verriet Justin, dass bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert wurde, wodurch eine Seite seines Gesichts vollständig gelähmt gewesen sei.

Was wir von ihr lernen können

Neben ihrem unglaublich tollen Sinn für Mode, können wir uns auch viele andere Eigenschaften von Hailey Bieber abschauen. Denn sie ist weit mehr als "nur" die Frau von Justin Bieber oder die Erzfeindin von Selena Gomez. In erster Linie ist sie nämlich eine starke Frau, die weiß was sie will und sich trotz aller Widrigkeiten nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Sie gesteht auch ein, unter dem ständigen Hate, den sie aufgrund des Liebesdreiecks teilweise bis heute erleben muss, zu leiden. Doch statt sich gegenseitig anzufeinden und so das Drama noch weiter zu befeuern, steht sie lieber gemeinsam mit ihrer angeblichen Erzfeindin dafür ein, Hass im Netz keine Chance zu geben.