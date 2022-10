Jessica Alba: Schauspielerin, Geschäftsfrau, Mutter und Powerfrau

Jessica Alba ist Schauspielerin und Unternehmerin, die sich für die Umwelt einsetzt. Sie hat in den 2000er Jahren viele Filme gedreht und sich ab 2011 ihrer Firma "The Honest Company" zugewendet. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Steckbrief: Name: Jessica Marie Alba

Jessica Marie Alba Geboren am: 28. April 1981

28. April 1981 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Pomona, Kalifornien

Pomona, Kalifornien Wohnort: Los Angeles, Kalifornien

Los Angeles, Kalifornien Beruf: Schauspielerin, Unternehmerin

Schauspielerin, Unternehmerin Ehepartner: Cash Warren (verheiratet seit 2008)

Cash Warren (verheiratet seit 2008) Kinder: Honor Marie Warren (*2008), Haven Garner Warren (*2011) und Hayes Alba Warren (*2017)

Jessica Alba: Vom Schauspielunterricht bis zum Durchbruch mit "Honey"

Bereits im zarten Alter von fünf Jahren war für Jessica Alba klar, dass sie eine berühmte Schauspielerin werden möchte. Im Alter von elf soll sie diesem Traum ein ganzes Stück näher kommen, als sie einen Theaterwettbewerb gewinnt und als Preis Schauspielunterricht bei Felicity Huffman erhält.

Wenig später wird bereits ein Talentscout auf sie aufmerksam und sie bekommt kleinere Rollenangebote. Ihre erste Hauptrolle hat sie in der Serie "Dark Angel", in der auch ihr jüngerer Bruder mitspielt. Ihren Durchbruch feierte Jessica Alba jedoch als aufstrebende Tänzerin im Film "Honey".

Seit ihrem letzten bekannteren Film "Mechanic: Resurrection" ist es in der Filmbranche eher ruhig um sie geworden. Doch ans Aufgeben ihrer Karriere im Allgemeinen denkt Alba nicht. Im Weser Kurier sagte sie: "Sich jeden Tag einfach nur mit Tabellen und mit dem Unternehmen zu beschäftigen, wäre zu langweilig." Sie hat am meisten Spaß an Actionfilmen, in denen starke Frauen vorkommen und sich beweisen können.

Geschäftsfrau - Jessica Alba gründet "The Honest Company"

Ihrer Leidenschaft des Umweltschutzes möchte Jessica Alba nicht nur im privaten Umfeld nachgehen. Als 2008 ihre erste Tochter das Licht der Welt erblickt, sind die Albas überfordert, welche Produkte für Babys gut sind und wo giftige Stoffe enthalten sein könnten.

Deswegen gründet sie zusammen mit Freundinnen 2011 "The Honest Company" und vertreibt natürliche Produkte vor allem für Babys und Kosmetik. Sie trifft damit den Zahn der Zeit und der zunehmende Erfolg gibt ihr Recht mit ihrer Idee. 2021 geht das Unternehmen sogar an die Börse und erweiterte damit seine Reichweite.

Probleme mit "The Honest Company" und dem Playboy

Im Jahr 2016 erscheint im Wall Street Journal ein Artikel über das Waschmittel von "The Honest Company", der aufdeckt, dass sich in diesem das von Alba verpönte Natriumlaurylsulfat (SLS) befindet. Alba und das Unternehmen haben Verträge, in denen die Zulieferer den Verzicht auf schädliche Stoffe bestätigen. Demnach habe sie nichts vom SLS gewusst.

Im gleichen Jahr erreicht ein Skandal um die verkaufte Sonnencreme die Öffentlichkeit. So soll bei zahlreichen Menschen diese nicht gewirkt und dadurch ein Sonnenbrand entstanden sein. Trotz der Skandale und Gerüchte ist das Unternehmen weiterhin erfolgreich.

Im Jahr 2006 erscheint eine Playboy-Ausgabe mit einem Bild von Jessica Alba auf dem Cover. Das Bild stammt aus dem Film "Into the Blue", in dem Alba häufig im Bikini zu sehen ist. Da sie nie ihr Einverständnis dazu gegeben hat, dass dieses als Cover genutzt werden darf, strebt sie eine Klage an. Der Gründer Hugh Hefner höchstpersönlich entschuldigt sich daraufhin bei ihr und umgeht damit einen Rechtsstreit.

Das macht Jessica Alba abseits der Filmbranche

Seit ihre drei Kinder auf der Welt sind, ist Jessica Alba hauptsächlich als Mutter gefordert. Darüber hinaus ist sie sich nicht zu schade, regelmäßig selbst Videos für "The Honest Company" zu drehen und die dort angebotenen Produkte auszuprobieren. Auch ihre Kinder helfen fleißig mit und unterstützen ihre Mama dabei.

Dabei kommt sie stets natürlich und normal rüber, was ihre Fans auf Instagram an ihr besonders lieben. Dort hat sie nicht weniger als 20 Millionen Follower. Zudem engagiert sich Jessica Alba sozial, was jedoch in der Öffentlichkeit nicht großartig bekannt ist.

Sie hilft vor allem Kindern in Not und setzt sich für Migranten und Hilfesuchende ein. Im Gegensatz zu vielen Prominenten hat sie kein Interesse daran, ihr Engagement in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie hilft einfach aus Überzeugung und möchte dafür keine Gegenleistung haben.

Privatleben: Jessica Alba ist ein Familienmensch

Jessica Alba ist seit 2008 verheiratet und hat drei Kinder. Ihren Ehemann Cash Warren lernte sie am Set von "Fantastic Four" kennen und lieben. Die Kombination aus Schauspielerin und Produzent scheint im Privaten gut zu funktionieren. Bereits kurz nach der Hochzeit kam die erste Tochter Honor Marie zur Welt.

Danach folgte die zweite Tochter Haven Garner und die Geburt von Sohn Hayes Alba. Hin und wieder zeigt Jessica Alba sie auch auf Social Media. Ihre Kindheit war nicht immer einfach, da ihr Vater Mitglied der US-Luftwaffe war und die Familie häufig umziehen musste. Hinzu kam, dass Alba aufgrund von starkem Asthma häufiger im Krankenhaus war und wenig Kontakte knüpfen konnte.

Zusätzlich wuchs sie in ständiger Geldnot auf. Im Nordschleswiger sagt sie dazu: "Meine Eltern hatten kein Sicherheitsnetz, sie lebten von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck." Sie wuchs mit ihrem jüngeren Bruder Joshua Alba auf, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist.

Das macht Jessica Alba aus

Jessica Alba ist eine erfolgreiche Schauspielerin und Unternehmerin, die mit drei Kindern alle Hände voll zu tun hat. Typisch Hollywood, wird Jessica sehr oft auf ihr Äußeres reduziert. Dadurch fühlt sie sich des Öfteren in die Ecke des "sexy Mädchens" gedrängt und würde sich wünschen, dass ihr Talent mehr im Vordergrund steht.

Entsprechend sehen die Rollenangebote aus, die meist nicht ernsthaft und seriös sind. Jessica Alba hat sich der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz verschrieben und lebt dies auch ihren Kindern vor. Im Jahr 2021 bezieht die Familie Alba ein neues Haus in Los Angeles und auch dort liegt Jessica Nachhaltigkeit am Herzen.

So erzählt sie in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten, dass sie einen ganzen Spielplatz von einer Freundin übernommen hat. "Den Kids ist es schließlich egal, ob etwas fabrikneu ist oder schon bespielt wurde." Eine klare Grenze setzt die schöne Schauspielerin in Sachen Schauspielerei, wenn es um Nacktszenen geht.

Sie lässt überall eine Klausel in ihre Verträge schreiben, die besagt, dass sie sich nicht komplett nackt vor der Kamera zeigt. Und dazu steht sie bis heute. Sie sagt dazu in der Gala: "Vielleicht gehen mir so einige Rollen durch die Lappen, aber ich habe einfach zu viel Angst davor." Jessica Alba wird immer wieder unter die Liste der schönsten Frauen weltweit gewählt. Sie gehört zu den wenigen Frauen, die scheinbar nicht altern und immer strahlen.