Rihannas Fenty Beauty Brand im Portrait

Rihanna, mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty, wurde am 20. Februar 1988 in Barbados geboren. Die Sängerin wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit dem Song "Umbrella" zu einem weltweiten Star.

Sie ist bekannt für ihre unverwechselbare Stimme sowie für ihr Fashion-Style. Außerdem setzt sie auch gerne selber Trends. Da lag es natürlich nahe eine eigene Beauty- und Fashion-Linie zu gründen. Erfahre mehr über die internationale Powerfrau und ihr Unternehmen in diesem Artikel!

Steckbrief: Rihanna Fenty Firmenname: Fenty Beauty by Rihanna

Fenty Beauty by Rihanna Gründerin: Robyn Rihanna Fenty

Robyn Rihanna Fenty Gründungsjahr: 2017

2017 Firmensitz: Paris

Paris Leitung/ CEO: Robyn Rihanna Fenty (CEO), Bernard Arnault (LMVH)

Robyn Rihanna Fenty (CEO), Bernard Arnault (LMVH) Creative Director: Jahleel Weaver

Jahleel Weaver Produktgruppen: Kosmetika, Skin-Care

Laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes zählt Rihanna 2021, mit ungefähr 1,4 Milliarden Dollar (ungefähr 1,32 Milliarden Euro) zu einer der reichsten Sänger:innen. Einen Großteil des Vermögens bringt ihr die "Fenty Beauty" Kosmetik-Linie ein. Der Powerfrau gehört die Hälfte der Kosmetikmarke, die sie gemeinsam mit dem französischen Konzern LVMH gegründet hatte, zu dem unter anderem auch Luxusmarken wie Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton oder Loewe gehören.

Fenty Beauty by Rihanna

Popstar Rihanna wurde zur Einführung von "Fenty Beauty" angeregt, nachdem sie jahrelang mit Schönheitsprodukten experimentiert hatte und immer noch ein Fehlen an bestimmten Produkten bemerkte, die den Teint optisch verbessern. Es gab ihrer Meinung nach vor allem zu wenig verschiedene dunkle Foundation-Töne.

Fenty Beauty wurde dann 2017 ins Leben gerufen. Die Kosmetik-Produkte des Labels sind in einer umfangreichen Farbpalette erhältlich. Die Foundation wird beispielsweise in 50 Farbtönen angeboten, darunter auch schwer zu findende dunklere Teints, damit zielt die Brand darauf ab eine größtmögliche Inklusivität zu schaffen, die alle Frauen einschließt.

» Fenty Beauty by Rihanna wurde für alle geschaffen: für Frauen aller Schattierungen, Persönlichkeiten, Einstellungen, Kulturen und Rassen. Ich wollte, dass sich alle einbezogen fühlen. Das ist der wahre Grund, warum ich diese Linie geschaffen habe. «

Rihanna, Gründerin von Fenty Beauty by Rihanna

Dieses Vorhaben zeigte sich auch in der ersten Marketing-Kampagne von Fenty Beauty, die auf ganzer Linie zum Erfolg wurde und die Beliebtheit des Labels nach oben katapultierte.

Sandy Saputo, Chief Marketing Officer beim Unternehmen Kendo Brands, zu dem auch Fenty Beauty gehört, erzählte in einem Artikel, der auf Think with Google erschien, folgendes:

» Im ersten Jahr des Bestehens wurde "Fenty Beauty" zum größten Launch einer Beauty-Marke in der Geschichte von YouTube. «

Dieser war kommerziell sehr erfolgreich und die Marke mit dem vielfältigem Farbangebot, wurde vom Time Magazine zu einer der besten Innovation des Jahres 2017 gekürt.

Sandy Saputo verriet auch die wichtigsten Learnings der Brand, die zum Erfolg führten: "Schließe niemanden aus" - Von Anfang an war es der Gründerin Rihanna klar, dass absolut niemand ausgeschlossen werden sollte. Ihre Vision von "Schönheit für alle" wurde zur inklusiven Marketing-Mission von Fenty Beauty.

Rihanna über Diversität zum Thema Make-Up:

» Foundation ist einer der Bereiche in der Schönheitsindustrie, in dem es eine große Lücke für Frauen an den extremen Enden des Farbspektrums gibt. Deshalb wollte ich sicherstellen, dass Frauen aller Hauttöne abgedeckt sind und in das, was ich kreiert habe, einbezogen werden können. «

Werte wie Inklusivität bestimmen den Prozess der Produktentwicklung und wurden auch dementsprechend, vor allem in Bildern, nach dem Motto "showing, not telling" (Zeigen, nicht Erzählen) geteilt. So konnten sich viele Frauen in der Marke wiederfinden und sich einbezogen fühlen. Rihanna wollte zudem, dass ihr Label für möglichst viele Frauen auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit verfügbar ist.

Die Marke wurde daher in 17 Ländern am selben Tag und zur selben Stunde (unabhängig von den Zeitzonen) eingeführt und auf allen Kanälen vermarktet. Die ersten Produkte von Fenty Beauty kamen am 8. September 2017 in den Handel. Die Markteinführung fiel mit der New York Fashion Week zusammen, wo Rihanna eine Show in Zusammenarbeit mit Puma zeigte. Die Reaktionen der Kund:innen waren überwältigend - Fotos von Schlangen, die sich vor den Geschäften der Händler in aller Welt bildeten, zeigten den Erfolg der Marke.

Die Produkte, die über eigene Online-Shops, bei Harvey Nichols und in Sephora-Filialen, die ebenfalls zu LVMH gehören, vertrieben werden, waren ein sofortiger Erfolg. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Linie laut LVMH einen Jahresumsatz von mehr als 550 Millionen US-Dollar (ungefähr 520 Millionen Euro) und übertraf damit andere Marken, die von prominenten internationalen Powerfrauen wie Kim Kardashian, Kylie Jenner oder Jessica Alba, gegründet wurden.

Zu den beliebtesten Produkten zählen der "Fenty Beauty Gloss" und der "Gloss Bomb" für die Lippen.

Rihannas Fashion-Linie für Unterwäsche: Savage x Fenty

Fenty Beauty ist nicht Rihannas einzige milliardenschwere Brand. Ihre Dessous-Linie Savage x Fenty zählt namhafte Investoren zu den Anteilseignern. Rihanna hält laut Forbes einen Anteil von 30 % daran.

Savage x Fenty wurde am 11. Mai 2018 in Zusammenarbeit mit der Techstyle Fashion Group gegründet, einem Unternehmen, das auch hinter Kate Hudsons Fabletics steht.

Die Brand folgt dem gleichen Prinzip der Inklusion wie Rihannas Make-up-Firma Fenty Beauty. Das Produktangebot erstreckt sich von alltäglichen Basics bis hin zu besonders sexy und ausgefallenen Pieces, somit deckt Rihannas Label eine große Bandbreite an Geschmäckern ab.

Mit Größen von XS bis XXXL und Models aller Formen und Größen auf dem Laufsteg präsentierte sich Savage x Fenty bei der Markteinführung, als empowernde Alternative zu anderen Herstellern, denen im Zeitalter von Body-Positivity meist an Diversität mangelt. Die Brand möchte Frauen nicht ein bestimmtes verherrlichtes Ideal zeigen, sondern dazu ermutigen, die beste Version von sich selbst zu sein.

Auf der eigenen Website wird der Versand in 210 Länder angeboten, die Produkte werden teilweise auch über Online-Händler wie Asos und Zalando oder Pop-up-Stores vertrieben. Das Label bietet zudem eine Abo-Modell an, das Mitgliedern diverse Angebote oder von Rihanna selbst kuratierte Boxen in limitierter Auflage anbietet.

2022 wurde die vierte Kollektion auf Amazon Prime präsentiert. Verschiedene Musiker sorgten mit Hip-Hop-Beats für die passende Stimmung zu den Kreationen Rihannas.

Fenty: Einstellung der weniger erfolgreichen Mode-Kollektion

Ihr Luxus-Unternehmen für Fashion und Accessoires, florierte unterdessen nicht erfolgreich genug und wurde nach kurzer Zeit eingestellt. Das Label wurde 2019 gegründet und sollte Rihannas Marken-Spektrum erweitern.

Doch wie viele Luxusmodemarken litt auch die hochpreisige Linie der Sängerin unter der Pandemie, dies bestätigte der Luxusgüterkonzern LMVH gegenüber dem "Woman´s Wear Daily"-Magazin (WWD). Die letzte Kollektion wurde im November 2020 veröffentlicht.

Rihannas Fashion und Fenty Kooperationen

Neben Beauty, Fashion und Unterwäsche war Rihanna auch schon Jahre davor an diversen Kooperationen mit großen Marken beteiligt. Die erfolgreiche Sängerin hat im Laufe der Jahre viele Partnerschaften mit Unternehmen geschlossen, darunter beispielsweise ihre eigene Kollektion mit dem britischen Label River Island oder die Zusammenarbeit mit Manolo Blahnik, einer Luxusmarke für Schuhe, welche den meisten sowie auch der Sängerin selbst, aus "Sex and the City" bekannt ist.