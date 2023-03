Bottega Veneta ist eine Luxusmarke, die vor allem für ihre Designer-Handtaschen bekannt ist. Ein charakteristisches Merkmal der Marke und ihre Visitenkarte, die jedes Produkt unverkennbar macht, ist die deren "Intrecciato"-Flechtung.

Steckbrief: Bottega Veneta Firmenname: Bottega Veneta

Bottega Veneta Gründer: Michele Taddei und Renzo Zengiaro

Michele Taddei und Renzo Zengiaro Gründungsjahr: 1966 in Vicenza

1966 in Vicenza Firmensitz: Mailand, Italien

Mailand, Italien Leitung (2023): Matthieu Blazy (Kreativdirektor) & Bartolomeo Rongone (CEO)

Matthieu Blazy (Kreativdirektor) & Bartolomeo Rongone (CEO) Zugehörigkeit: Kering

Kering Produktgruppen: Lederwaren, Fashion, Parfums, Accessoires, Möbel und Schmuck

Gründung der Luxusmarke Bottega Veneta

Das Unternehmen wurde 1966 in Vicenza, Venetien, von Michele Taddei und Renzo Zengiaro gegründet. Kurz nachdem Zengiaro es Ende der 70er Jahre verlassen hatte, übergab Taddei das Unternehmen an seine Ex-Frau Laura, die das Unternehmen zusammen mit ihrem zweiten Ehemann Vittorio Moltedo leitete und gleichzeitig als Kreativdirektorin der Marke tätig war.



Sie trug zum frühen Erfolg der Marke in den USA bei, indem sie Assistentin von Andy Warhol wurde, in dessen Studios 1985 der Kurzfilm "Bottega Veneta Industrial Videotape" gedreht wurde. 1972 wurde das erste Geschäft in New York geöffnet.

Zur Kundschaft zählten damals beispielsweise die ehemalige Kaiserin Farah Pahlavi, Jacqueline Kennedy Onassis sowie Andy Warhol. Das italienische Modehaus hat heute eine treue Fangemeinde unter Celebrities wie Kendall Jenner, Hailey Bieber oder Rosie Huntington-Whiteley.

Die italienische Marke war in den 60er und 70er Jahren als Inbegriff für hohe Qualität und Handwerkskunst bekannt. Zum damaligen Zeitpunkt verfügte Bottega Veneta laut WWD (Women´s Wear Daily) über 12 direkt betriebene Geschäfte in den USA, 5 in Europa und 4 in Asien.

Erste Fashion-Show und Übernahme durch Kering

Der in Ohio geborene Edward Buchanan kam nach seinem Abschluss an der Parsons School of Design 1995 zu Bottega Veneta und wurde zusammen mit der Kreativdirektorin Laura Moltedo, mit der Entwicklung der ersten Pret-a-portèr-Kollektion der Marke als Designdirektor beauftragt. Die erste Fashion-Show der Brand fand im Oktober 1998 im Palazzo Serbelloni statt. Buchanan verließ das Unternehmen jedoch nach sechs Jahren, um zusammen mit Manuela Morin, ebenfalls eine ehemalige Bottega-Veneta-Schülerin, seine eigene Marke Leflesh zu gründen.

Die Moltedos verließen Bottega Veneta kurz nach der Übernahme durch die Gucci Group - heute Kering, der auch Marken wie Yves Saint Laurent, Alexander McQueen und Balenciaga gehören. Patrizio di Marco wechselte im Mai 2001 von Céline zu Bottega Veneta. Im folgenden Jahr wurde er zum CEO ernannt und Tomas Maier zum Kreativdirektor. Bottega Veneta bekam dadurch einen Anstoß für seine Neuerfindung.

Neue Ästhetik für Bottega Veneta unter Thomas Maier

Der in Deutschland geborene Maier, der neun Jahre bei Hermès und zuvor bei Guy Laroche und Sonia Rykiel gearbeitet hatte, definierte Bottega Veneta neu, ohne Logos aber dafür mit einer klaren Ästhetik.



Die Kollektion für Damen hatte im Oktober 1997 ihr Debüt und wurde kurzzeitig von Gucci eingestellt. Maier nahm sie wieder auf und führte 2004 Herrenmode ein. Der neue Signature-Look war raffiniert, minimalistisch und zeitlos. Zudem konnte sich die Marke wieder im Luxus-Segment positionieren und ihre Umsätze steigern. Bottega Veneta wurde damit damals nach Saint Laurent die zweitgrößte Einnahmequelle von Kering.



Im Januar 2009 wurde Marco Bizzarri, der zuvor beim Label Stella McCartney tätig war, zum Präsidenten und CEO von Bottega Veneta ernannt. Obwohl seine Ankunft mit der weltweiten Rezession zusammenfiel, gelang es ihm, die Marke durch eine weitere Wachstumsphase zu führen.

2013 bekam Bottega Veneta einen neuen Hauptsitz - die Villa Schroeder-Da Porto aus dem 18. Jahrhundert, die in einem Park in der Nähe von Vicenza in der norditalienischen Region Venetien liegt. Der Standort erhielt zudem vom Green Building Council, als erstes italienisches Unternehmen in der Mode- und Luxusbranche, eine Zertifizierung.

Das Gebäude beherbergt das Atelier, die Verwaltungs- und Managementbüros, das Lager für das Leder, ein 5.000 Taschen umfassende Archiv sowie ein Museum, ein Restaurant und eine eigene Handwerkerschule. Bottega Veneta hat die 54.000 Quadratmeter große Villa, die unter Denkmalschutz steht, konservativ restauriert und dabei die Fassade aus lokalem Stein, Portale, Säulen, Statuen und Brunnen erhalten.

Im Jahr 2018 verließ Maier nach 17 Jahren das Unternehmen. Sein Nachfolger wurde Daniel Lee, der zuvor Direktor für Ready-to-wear bei Céline war, nachdem er auch bei Maison Margiela, Balenciaga und Donna Karan tätig war.

Bottega Veneta unter Daniel Lee

Lee half dabei, die Marke wieder aufleben zu lassen, indem er ihr einen neuen und stylischeren Geist einhauchte. Seine Entwürfe, insbesondere die Accessoires - von der charakteristischen Pouch-Tasche, die in seiner ersten Kollektion 2019 eingeführt wurde, über die Cassette-Tasche bis hin zu den Lido-Sandalen erfreuten sich großer Beliebtheit in der Mode-Szene.

Am 6. Januar 2021 sorgte Bottega Veneta für Aufsehen in der Luxusbranche, als das Unternehmen unerwartet seine Konten in den sozialen Medien abschaltete. Im Gegenzug wurde ein digitales Journal, "Issued by Bottega", ins Leben gerufen, um die Neuigkeiten des Unternehmens zu verbreiten. Die monatlichen Modenschauen wurden durch private Veranstaltungen mit Industriekulissen und Hip-Hop-Gaststars ersetzt.

Am 10. November 2021 gaben Bottega Veneta und Lee bekannt, dass Daniel Lee seinen Posten als Kreativdirektor zurücklegt.

Ende 2021 ernannte Kering Matthieu Blazy, der schon im Unternehmen tätig war, zum neuen Kreativdirektor des Unternehmens. Unter Blazy kehrten die Bottega Veneta-Shows nach Mailand zurück und das Unternehmen gab Pläne bekannt, seinen Hauptsitz bis Ende 2023 in den Mailänder Palazzo San Fedele zu verlegen.

Matthieu Blazy wird Kreativdirektor der Luxusmarke

Matthieu Blazy wurde 1984 in Paris geboren und ist Absolvent der La Cambre in Brüssel. Der französische und belgische Staatsbürger lebt zwischen Antwerpen und Mailand.

Er begann seine Modekarriere als Herrendesigner für Raf Simons, bevor er zu Maison Martin Margiela wechselte. Im Jahr 2014 wurde er Senior Designer bei Céline, bevor er von 2016 bis 2019 erneut mit Raf Simons bei Calvin Klein arbeitete. Im Jahr 2020 wurde er zum Design Director bei Bottega Veneta ernannt.

Must-Have Bags mit Intrecciato

Maier entfernte sich bei seiner Arbeit für Bottega Veneta aber nicht nur wie bereits oben erwähnt von der Logo-Mania, er stellte auch das berühmte Intrecciato-Gewebe der Marke in den Vordergrund und konzentrierte sich auf dessen schlichtes Design.



Intrecciato ist das das italienische Wort für "geflochten". Das gewebte Muster verleiht den Handtaschen Beständigkeit, da die besondere Handwerks-Technik auch für eine bessere Haltbarkeit sorgt.

Die Technik wird bis heute immer wieder neu interpretiert und ihre Vielseitigkeit durch verschiedene Texturen und Farbgebungen unter Beweis gestellt. Das "Intrecciato" taucht auch immer wieder in allen Kategorien des Angebots auf und ziert Schuhe oder andere Accessoires.

Folgende Modelle zählen neben der klassisch interpretierten Bag von Maier zu den beliebtesten Bestsellern des Labels:

1. Bottega Veneta Jodie Tasche

Mit der Jodie Umhängetasche kehrte Bottega Veneta zu seinen luxuriösen Lederwurzeln zurück. Die Tasche ist im charakteristischen Intrecciato-Muster gewebt. Sie ist bei Influencer:innen genauso beliebt wie die Baguettes von Fendi oder die Nylontaschen von Prada.

2. Bottega Veneta Cassette

Die Cassette ist ein Modelle von Daniel Lee mit einer gröberen Webung, das es auch in einer Variante mit Kettenriemen gibt.

Hailey Bieber sieht man oft mit einer Bottega-Tasche wie der Jodie oder der Casette.