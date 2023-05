Off-White ist eine der ersten Luxusmarken, die von einem schwarzen Amerikaner gegründet wurde. Das Label kombiniert High-Fashion mit aktuellen Streetwear-Trends und sportlichen Akzenten. Zu den kultigsten Pieces zählen die Sneakers der Marke.

Steckbrief: Off-White Firmenname: Off-White (Off-White™, OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH, ehemals PYREX VISION)

Gründer: Virgil Abloh

Gründungsjahr: 2013 in Mailand, Italien

Firmensitz: Mailand, Italien

Leitung: Ibrahim Kamara (Kreativdirektor), Andrea Grilli (CEO)

Zugehörigkeit: LVMH

Produktgruppen: Produkte Kleidung, Schuhe, Accessoires, Branding

Gründung: Von Virgil Ablohs "Pyrex Visions" zu "Off-White"

Das Unternehmen wurde zunächst als "PYREX VISION" von Virgil Abloh 2012 in der italienischen Stadt Mailand gegründet. Er startete dann mit einer spannenden Idee und wenig Mitteln durch. Virgil kaufte simple Ralph Lauren Shirts und versah diese mit dem Druck "Pyrex" sowie der Zahl "23". Letztere war eine Hommage an seinen Kindheitshelden Michael Jordan, der als Basketball-Spieler, die Zahl am Rücken trug.

Er verkaufte die Shirts zu einem Preis von ungefähr 500 Euro pro Stück. Durch Freunde wie Kanye West, A$ap Rocky und Beyoncé, die das Label promoteten, erlangte Virgil schnell Bekanntheit mit seinem Label.

Virgil Abloh benannte das Unternehmen 2013 dann in Off-White™ um, was er selbst in der Modewelt als "die Grauzone zwischen Schwarz und Weiß als die Farbe Off-White" definierte. Off-White bezeichnet ja eigentlich auch einen weißen Farbton, der sich nicht klar von Weiß abgrenzen lässt. Diese Grauzone stellte einen plattformübergreifenden Raum für seine verschiedenen Unternehmungen dar - von Fashion über diverse Kooperationen bis zu Ausflügen in die Interieur-Welt.

Sein hauptsächliches Interesse galt dabei vor allem der Mode. Er kombinierte Ideen von Streetwear, Luxus, Kunst, Musik und Architektur miteinander. Virgils visionäre Herangehensweise an das Thema Mode war dabei stets bildgewaltig, künstlerisch und trotzdem für ein breites Publikum zugänglich. Das Unternehmen zeigt Kollektionen auf der Pariser Fashion Week und wird in Läden in Städten wie Hongkong, Tokio, Mailand, London, Großbritannien und New York angeboten.

Im August 2019 kaufte José Neves, Eigentümer von Farfetch, die New Guards Group, die Muttergesellschaft von Off-White, für 675 Millionen US-Dollar.

2021 übernahm der Luxuskonzern LVMH, zu dem unter anderem Modemarken wie Louis Vuitton, Fendi oder Christian Dior zählen, einen Anteil von 60 % an Off-White, wobei der Gründer Virgil Abloh, damals Kreativdirektor für Herrenmode bei Louis Vuitton, die restlichen 40 % behielt.

Virgil Ablohs: Der kreative Künstler hinter Off-White

Der in Rockford, Illinois, geborene Virgil Abloh war Künstler, Architekt, Ingenieur, Creative Director, künstlerischer Leiter, Industrial Designer, Modedesigner, Musiker, DJ und Philanthrop. Mit dem großen Mix verschiedener Fähigkeiten und Interessen brachte er innovative Ideen in die Modewelt und wusste auch diese zu begeistern.

Nach seinem Abschluss in Bauingenieurwesen an der University of Wisconsin-Madison absolvierte er ein Master-Studium in Architektur am Illinois Institute of Technology (IIT) in Chicago. Während er am IIT einen von Mies van der Rohe entworfenen Designlehrplan studierte, begann Abloh, die Prinzipien seines künstlerischen Schaffens zu entwickeln. Das Museum of Contemporary Art in Chicago präsentierte im Sommer 2019 eine große Ausstellung von Ablohs Arbeiten - wahrscheinlich eine der bestbesuchten Ausstellungen in der Geschichte des Museums.

Abloh verstarb am 28. November 2021 im Alter von 41 Jahren an einem Angiosarkom des Herzens. Nach dem Tod des einzigartigen Designers wurde Ibrahim Kamara am 30. April 2022 zum Art & Image Director von Off-White ernannt.

Die letzte Show mit Ablohs Entwürfen war die Herbst/Winter-Kollektion 2022: Viele Stars kamen, um Abloh in seiner letzten Show mit dem Titel "Spaceship Earth, an 'Imaginary Experience'" zu ehren. Zu den internationalen Powerfrauen, die über den Laufsteg schritten, gehörten Tennisstar Serena Williams und Models wie Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen sowie Gigi Hadid, Kaia Gerber und Adut Akech.

Ibrahim Kamara wird Off-Whites neuer kreativer Leiter

Kamara wurde in Sierra Leone geboren, verbrachte seine Kindheit aber in Gambia. Im Alter von 16 Jahren zog er nach London, wo er später das Central Saint Martins besuchte. Kamaras arbeitete als Stylist mit der Photographin Kristin Lee-Moolman. Das Ergebnis war in zwei Ausstellungen Utopian Voices Here & Now (2016) und Soft Criminal (2018) zu sehen.

Im Jahr 2021 wurde Kamara zum Chefredakteur des Dazed Magazine ernannt. Seine redaktionellen Arbeiten wurden unter anderem auch in der französischen, italienischen und britischen Vogue veröffentlicht. Er hat mit Fotografen wie Paolo Roversi, David Sims, Mert Alas & Marcus Piggott, Glen Luchford und Rafael Pavarotti zusammengearbeitet. Zudem war er schon davor als Berater und Stylist für Marken wie Off White, Louis Vuitton, Chanel, Burberry oder Marc Jacobs tätig und hatte bereits mit Künstlern wie Beyoncé, Rihanna, Madonna und Solange zusammengearbeitet.

Er präsentierte seine erste Kollektion als Creative Director ("Lunar Delivery", Fall/ Winter 2023) bei der Pariser Fashion Week auf einem futuristischen und spacigen Runway. Unter den divers ausgewählten Models war auch Naomi Campbell. Seine Vision für Off-White zeigte er Farben wie Orange, Schwarz und University Blue. Mit den Nieten und Cutout-Details sowie Röcken in den Outfits der männlichen Models kreierte er eine Hommage an den verstorbenen Designer Abloh, die er mit destroyed und edgy looks kombinierte.

Vision & Style von Off-White

Mit der klaren Vision, Kleidung einen arty High-Fashion-Style zu verpassen, verband Kreativdirektor und Designer Virgil Abloh Ideen und Trends der Jugendkultur mit künstlerischen Konzepten und erforschte diese in einem zeitgenössischen Kontext. Sein Schaffen gibt er noch immer den Style des Labels vor.

Die Kreationen von Off-White bewegen sich gerne in Grauzonen und vermischen beispielsweise Haute Couture mit Streetstyle. Unter dem Label werden saisonale Kollektionen von Damen- und Herrenbekleidung, Objekten, Möbeln und Publikationen vorgestellt. Die Kollektionen sind dabei meist in eine wiederkehrende Hintergrundgeschichte eingebettet, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung und die Identität der Kleidungsstücke liegt. Mit einem Designstudio in Mailand macht sich das Label auch die Geschichte und die Handwerkskunst Italiens zunutze.

Abloh war vor allem für das Einsetzen ungewohnter Elemente wie Preisschilder, Absperrbänder und die Verwendung ironische Schriftzüge bekannt. So stand beispielsweise auf Schnürsenkeln das englische Wort dafür (shoelaces) oder auf dem imposanten Schleier von Hailey Bieber "till death do us part" (zu deutsch: "bis dass der Tod uns scheidet").

Collaborations von Off-White

Off-Whitel hat mit vielen verschiedenen bekannten Marken und Designer:innen zusammengearbeitet. Dazu gehören unter anderem Nike, Levis, Rimowa, Ikea, SSENSE, Sunglass Hut, Champion, Evian, Converse, Dr. Martens, Barneys New York, Umbro, Timberland, Takashi Murakami, Heron Preston, ASAP Rocky, Byredo, Boys Noize, Le Bon Marché, Chrome Hearts, Asspizza, A.C. Milan und Kerwin Frost. Auch Luxusmarken wie Moncler und Jimmy Choo arbeiteten mit dem kultigen Label zusammen.

Anfang 2017 kollaborierte das Unternehmen mit Nike und arbeitete an einem Projekt namens "The Ten", einer Sneaker-Kollektion mit Air Jordans, Converse, Nike Air Max, Nike Air Force One und Nike Blazers. Die Schuhkollektion der Kollaboration wurde in zwei Kategorien unterteilt, "Revealing" und "Ghosting". Off-White und Nike interpretierten die Schuhe im Stil der Neunzigerjahre neu, mit verschiedenen Mustern und unterschiedlichen Materialien wie Plastik und Tüll.

Im Juni 2019 folgte eine weitere Zusammenarbeit und zwar mit dem Museum of Contemporary Art in Chicago, um eine neue "University Blue"-Farbe für den Nike Air Force One zu kreieren.

2017 arbeitete das Unternehmen mit Champion zusammen und entwickelte sechzehn Kleidungsstücke, darunter Trainingsanzüge, Hoodies, Fleeces und T-Shirts. Im August 2017 kam es zu einer Kooperation mit ASAP Rocky und dessem Label AWGE zusammen.

Im Jahr 2018 folgte eine Zusammenarbeit mit Jimmy Choo, um eine Sommer-/Frühjahrskollektion zu entwerfen, die von Lady Diana, der ehemaligen Prinzessin von Wales, inspiriert war.

Im April 2018 arbeitete das Unternehmen mit IKEA an einer Serie cooler Möbel für Millennials.

Im Herbst 2016 und Winter 2017 kollaborierte das Unternehmen mit Levi's und brachte zwölf Stücke heraus, von denen sechs Unisex-Modelle waren.

Zudem gab es im März 2019 eine Kooperation mit SSENSE für eine Reihe an Workout-Bekleidung. 2018 arbeitete das Unternehmen mit Rimowa und präsentierte einen transparenten Koffer in limitierter Auflage. Nach dem Erfolg der Zusammenarbeit wurde im Oktober 2018 eine zweite Kollektion angeschlossen. 2018 und 2019 arbeitete das Label mit Sunglass Hut an einer Unisex-Sonnenbrillenlinie namens "For Your Eyes Only".

Wer trägt das Label Off-White?

Virgil Abloh zählte zu seinen Lebzeiten, zu einem der beliebtesten Designer, der von vielen Promis gefeiert wurde. Das "TIME Magazine" wählte ihn zudem zu einen der 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Seine Brand Off-White ist bei vielen Celebrities wie Gigi Hadid oder Serena Williams beliebt. Hailey Bieber zählt zu den ganz großen Fans, sie heiratete sogar in einem atemberaubenden Brautkleid von Off-White.



Das Label ist auch digital unterwegs: Es hat neben dem eigenen Webseiten-Auftritt, einen Instagram-Account sowie eine eigene Shopping-App und zeigt Videos von Kampagnen auf Vimeo.