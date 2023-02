1995 war sie die Spitzenverdienerin unter den Models weltweit: Cindy Crawford hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Die brünette Schönheit zierte unzählige Titelcover und ihre Engagements als Model für verschiedenste Marken sind bis heute unvergessen. Doch wer hätte gedacht, dass ihr fulminanter Weg als Topmodel ausgerechnet mit 16 in einem Maisfeld startete?

Steckbrief Name: Cynthia Ann Crawford

Cynthia Ann Crawford Geboren am: 20. Februar 1966

20. Februar 1966 Geburtsort: DeKalb, USA

DeKalb, USA Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Beruf: Model, Unternehmerin, Moderatorin

Model, Unternehmerin, Moderatorin Kinder: Presley (*1999) und Kaia Gerber (*2001)

Presley (*1999) und Kaia Gerber (*2001) Ehepartner: Rande Gerber (verheiratet seit 1998); Richard Gere ( 1991 - 1995)

Als Kind wollte Cindy Crawford die erste amerikanische Präsidentin werden

Am 20. Februar 1966 erblickte Cindy Crawford in DeKalb, im Bundesstaat Illinois, das Licht der Welt. Ihre Mutter Jennifer Sue ist Bankangestellte und Modeverkäuferin, ihr Vater John arbeitet als Elektriker und Glaser. Cindy hat drei Geschwister, doch als sie neun Jahre alt war, starb ihr jüngerer Bruder Jeff an Leukämie. Dieser schwere Schicksalsschlag sollte sie später dazu bewegen, sich für die Leukämieforschung einzusetzen.

Als Kind träumte Cindy davon, die erste Präsidentin der USA zu werden. Ihre Zukunftspläne sollten sich aber schon bald ändern, denn 1982 jobbte sie in ihren Sommerferien in einem Maisfeld. Ein Zeitungsfotograf lichtet die damals 16-Jährige ab. Das Bild stößt auf viel positive Resonanz und weckte so ihr Interesse an einer Modelkarriere. Als Cindy 17 Jahre war, bewarb sie sich beim "Look Of The Year Contest" von Elite Model. Sie schaffte es schließlich unter die Finalistinnen und wurde von der renommierten Agentur in Chicago unter Vertrag genommen.

Doch die junge Cindy war nicht nur atemberaubend schön, sondern sie hatte auch Köpfchen: 1984 erhielt sie nach ihrem High School-Abschluss ein Stipendium, um an der Northwestern University Chemieingenieurwesen zu studieren. Nach einem halben Semester brach sie allerdings ab, um sich voll und ganz ihrer Modelkarriere zu widmen.

Cindy Crawford wird zur Marke

1986 zog Cindy für ihre Karriere nach New York. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Aufträge von namhaften Designer:innen eintrudeln. Auf internationalen Modeschauen präsentierte sie zahlreiche Haute Couture Kollektionen. Hinzu kamen erste Aufnahmen für die Titelblätter etablierter Modemagazine.

Interessanter Fakt am Rande: Auf den ersten Fotos wurde der dunkle Leberfleck über ihrer Oberlippe noch weg retuschiert. Cindy selbst konnte diesen vermeintlichen Makel nie leiden und wollte ihn in ihrer Jugend sogar entfernen lassen, entschied sich aber dagegen aus Angst vor einer zurückbleibenden Narbe. Auf ihrem ersten Cover für die Vogue ist der Leberfleck allerdings zu sehen. Von nun an gehörte er zu Cindy Crawford wie der Schmollmund zu Brigitte Bardot. Auch Cindy selbst realisierte, dass ein Markenzeichen wie dieses ihr zu noch mehr Ruhm verhelfen kann.

Zielstrebig schöpfte sie das ganze Potenzial ihrer Karriere aus und nutzte ihre Bekanntheit für völlig neue Projekte wie etwa Auftritte in Musikvideos, TV-Spots und Filmen. Im Jahr 1988 wurde sie zudem als erstes Supermodel für den Playboy abgelichtet. Von 1989 bis 1995 moderierte sie die Mode-Show "House Of Style" auf MTV. 1992 brachte sie ihr erstes Fitness-Video auf den Markt. Bald darauf folgten drei weitere.

Durchbruch dank Vogue und Aufstieg in den Model-Olymp der 90er

Der große Durchbruch gelang Cindy Crawford im Jahr 1990, als sie für ein Shooting auf den Straßen von New York City für die britische Ausgabe der Vogue engagiert wurde: Für das legendäre Titelbild lichtete der deutsche Top-Modefotograf Peter Lindbergh sowohl Cindy als auch ihre Modelkolleginnen Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Tatjana Patitz ab.

Die Gruppierung mehrerer Topmodels auf einem einzigen Cover erregte so große Aufmerksamkeit, dass die Models in weiterer Folge ausgewählt werden, um im Musikvideo "Freedom ’90" des Popsängers George Michael erneut gemeinsam aufzutreten. Auch der legendäre Designer Gianni Versace wird auf die Supermodels aufmerksam: Er beauftragt Crawford, Turlington, Evangelista und Campbell, bei seiner Couture-Show im Jahr 1991 gleichzeitig über den Laufsteg zum Musikvideo zu laufen. Die Show-Einlage mündete in einer Standing Ovation aufseiten des Publikums und begründet – glaubte man Branchen-Expert:innen – das offizielle Debüt des Supermodels, welches sich nochmals von Topmodels abhebt.

1991 kam es zu einem weiteren weltberühmten Engagement – diesmal trat Cindy allerdings alleine für den US-Konzern Pepsi in Erscheinung: Der ikonische Werbespot wurde im Januar 1992 während des Super Bowls ausgestrahlt und ist so ein großer Erfolg, dass Pepsi zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2002 sogar ein Remake des Clips mit dem Supermodel veröffentlicht.

Cindy Crawfords Karriere nach der Karriere

Im Jahr 2000 beendete Cindy Crawford – zumindest vorerst – ihre Modelkarriere. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Über 500 Cover-Bilder, Verträge mit nahezu allen großen Designer:innen und ein geschätztes Jahreseinkommen von neun Millionen US-Dollar. In den Folgejahren widmete sich das ehemalige Supermodel ihrer Familie und einer neuen Karriere als Unternehmerin: 2002 brachte sie unter ihrem Namen ein Parfum auf den Markt. Ab 2005 begann sie, unter dem Namen "Meaningful Beauty" eine Reihe von Schönheitsprodukten auf den Markt zu bringen. Auch eine Möbellinie und eine eigene Schuhkollektion für die deutsche Firma Deichmann brachte sie heraus.

2006 unterschrieb Cindy Crawford schließlich einen Vertrag bei der Agentur IMG Models und war in den Folgejahren erneut auf zahlreichen Titelblättern zu sehen. 2016 erschien Cindys Biografie "Becoming", die in Zusammenarbeit mit der Autorin Katherine O' entstanden ist. In dem Buch beschreibt sie ihren Weg vom kleinen Mädchen zum Topmodel.

2017 kam es zu einem denkwürdigen Auftritt im Rahmen der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion von Versace: Gemeinsam mit einigen anderen Supermodels der 90er-Jahre – Carla Bruni, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Helena Christensen – und mit der Chefdesignerin Donatella Versace beendete sie die Show im goldenen Kleid.

Die (fast) perfekte Familie des Supermodels

Neben ihrem beruflichen Erfolg, hat Cindy Crawford auch ihr privates Glück gefunden. Auch wenn ihre erste Ehe nicht sehr lange gehalten hat: 1991 heiratet das Model den Schauspieler Richard Gere. 1995 lässt sich das Paar allerdings bereits wieder scheiden. Drei Jahre später kommt es dann doch noch zum Happy End: Cindy heiratet den Unternehmer Rande Gerber. Ein Jahr später bekommt das Paar seinen gemeinsamen Sohn Presley, 2001 dann Tochter Kaia.

Bis heute ist das Paar glücklich verheiratet, wie Schnappschüsse aus dem idyllischen Familienleben auf dem Instagram-Profil des einstigen Supermodels zeigen.

Übrigens: Beide Kinder haben die Schönheit ihrer berühmten Mutter wohl geerbt, denn sowohl Presley als auch Kaia starten als Models durch. Speziell Kaia ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten und ist bereits regelmäßig auf den Titelseiten der großen Magazine zu bewundern. Zudem modelt sie ebenfalls für zahlreiche große Namen wie Celine oder Marc Jacobs.

Was wir von ihr lernen können

Cindy Crawford hat es geschafft: Sie ist vom normalen Mädchen zu einem Weltstar aufgestiegen. Dabei hat sie stets an sich geglaubt und alle Chancen ergriffen, die sich ihr geboten haben.

» Im wirklichen Leben, ohne Make-up und gute Beleuchtung, sehe nicht einmal ich aus wie Cindy Crawford. «

Doch während andere an dem immensen Erfolg und dem Druck, der mit solch einer Karriere einhergeht, zerbrechen, ist Cindy stets bodenständig geblieben. Mit 34 zieht sie sich vorerst zurück, um ihre Familie in den Fokus zu stellen. Auf Instagram zeigt sie sich nahbar, teilt Schnappschüsse aus dem Familienalltag und verdeutlicht, dass auch sie nur ein normaler Mensch ist.

Zudem hat Cindy auch eine große Portion Mut bewiesen, indem sie neue Wege als Unternehmerin eingeschlagen hat. Ihre Beautylinie "Meaningful Beauty" ist beispielsweise bis heute erfolgreich. Wir gönnen der sympathischen Amerikanerin ihr Glück!