Die italienische Luxusmarke für Outdoor-Wear erfreut sich großer Beliebtheit. Erfahre mehr über das Unternehmen in diesem Artikel.

Seit seinen Anfängen als Daunenjacken-Hersteller hat Moncler sein Angebot um Westen, Regenmäntel, Windjacken, Strickwaren, Lederwaren, Schuhe, Parfüm und ähnliche Accessoires sowie Prêt-à-Porter-Bekleidung ergänzt und begeistert die Modewelt immer wieder mit kunstvollen und ausgefallenen Kreationen.

Steckbrief Moncler Firmenname: Moncler S.p.A.

Moncler S.p.A. Gründer: René Ramillondie

René Ramillondie Gründungsjahr: 1952 in Monestier-de-Clermont, Frankreich

1952 in Monestier-de-Clermont, Frankreich Firmensitz: Mailand, Italien

Mailand, Italien Kreative Leitung: Remo Ruffini

Remo Ruffini Produktgruppen: Outdoor-Wear, Bekleidung, Accessoires & Schuhe

Zu den wichtigsten Markenzeichen und Signature-Codes gehören der Hahn, das Monogramm "M", die Filzapplikation mit den gekreuzten Skiern und das Maskottchen, die Cartoon-Ente.

Gründung und Geschichte von Moncler

Die Ursprünge des Unternehmens liegen in den Wurzeln des Namens selbst: Moncler ist die Abkürzung von Monestier-de-Clermont, einem Bergdorf in der Nähe von Grenoble. Dort gründeten René Ramillon und Andrè Vincent 1952 das Unternehmen, das später die berühmte Moncler Jacke aus Daunen herstellte und Schutz-Bekleidung für Arbeiter, die sie über ihren Overalls tragen konnten. Moncler entwickelte dafür vor allem widerstandsfähige Kleidungsstücke, die sich für die härtesten klimatischen Bedingungen eigneten und sich bei zahlreichen Expeditionen bewährt haben.

Der französische Bergsteiger Lionel Terray wurde auf die Produkte von Moncler aufmerksam und erkannte ihr großes Potenzial. Das Ergebnis war die Kollektion "Moncler pour Lionel Terray". 1954 wurden die Daunenjacken von Moncler für die Ausrüstung der italienischen Expedition zum K2 ausgewählt, die mit der Eroberung des zweithöchsten Gipfels der Welt durch Achille Compagnoni und Lino Lacedelli ihren Abschluss fand. Im Jahr 1955 rüsteten sie die Expedition auf den Makalù aus.

Anlässlich der Olympischen Winterspiele in Grenoble wurde Moncler offizieller Ausstatter der französischen alpinen Ski-Teams.

In den 80er Jahren hielt Moncler unter der Stilführung von Chantal Thomass Einzug in die urbane Mode und wurde zum Aushängeschild einer ganzen Generation von Jugendlichen.

Italienische Übernahme von Moncler und Börsengang

Die Marke wurde 2003 von dem italienischen Unternehmer Remo Ruffini, dem aktuellen (2023) Vorstandsvorsitzenden der Moncler Group, übernommen. Er leitete eine globale Expansionsstrategie im Luxusgütersegment ein.

Im Jahr 2006 mit "Moncler Gamme Rouge" und 2009 mit "Moncler Gamme Bleu" wurde das Angebot von Moncler um eine Haute-Couture-Kollektion erweitert, die 2017 ihren Ausklang fand.

Im Jahr 2010 wurde das erste mal die "Moncler Grenoble"-Kollektion in New York vorgestellt, welche den Style der Vergangenheit neu definierten und technische Skibekleidung und Après-Ski-Bekleidung mit einer modernen Note kombinierten.

Am 16. Dezember 2013 wurde Moncler an der italienischen Börse in Mailand notiert. Die Aktien wurden zu einem Preis von 10,2 EUR angeboten und stiegen am ersten Tag um über 40 %.

Im Dezember 2020 gab Moncler bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Stone Island unterzeichnet hatte. Diese Vereinbarung wurde am 31. März 2021 vollzogen und das Label wurde Teil der Stone-Island-Gruppe.



Nach der Finalisierung des E-Commerce-Projekts mit einer umfassenden Homepage und einem Onlineshop, stellte Moncler die ersten eigenen Parfums vor: Moncler Pour Femme und Moncler Pour Homme.

Moncler wurde im Dezember 2021 offizieller Bekleidungspartner des italienischen Fußballvereins Inter Mailand. Im Jahr 2016 erreichte der italienische Modekonzern laut einer Studie von Statista die Umsatzmarke von über einer Milliarde Euro

Firmenstruktur & Nachhaltigkeit

Die Moncler S.p.A. ist ein an der Borsa Italiana notiertes Unternehmen. Der Vorsitzende und Geschäftsführer Remo Ruffini wird dabei von einem strategischen Gremium unterstützt. Zu dessen Aufgaben gehören unter anderem die Überprüfung des Geschäftsplans und des Nachhaltigkeitsplans sowie strategischen Entscheidungen in Bezug auf die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens.

Der Nachhaltigkeitsplan "Born to Protect" umfasst Standards für erneuerbare Energien, Tierschutz, Recycling und Charity.

2022 stieg laut Moncler der Umsatz um 25% auf 2,6 Milliarden Euro. Der Jahres-EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) betrug 775 Millionen Euro.

Verwendet Moncler Pelz? Laut der Organisation Vier-Pfoten gab Moncler 2022 bekannt, dass das Unternehmen die Verwendung von Pelz in allen seinen Kollektionen noch im gleichem Jahr einstellen wird und die Kollektion im Herbst/Winter 2023 die letzte sein wird. Diese Entscheidung steht laut Moncler im Einklang mit dem kontinuierlichen Engagement der Marke für eine verantwortungsvolle Unternehmenspolitik.

Damit verpflichtet sich die italienische Marke, Tierpelze (die von speziell gezüchteten oder in freier Wildbahn gefangenen Tieren stammen) ab Herbst/Winter 2023 aus allen ihren Kollektionen komplett zu verbannen.

Mit der Einführung der "Moncler Grenoble Recycled" Linie stellte das Unternehmen 2019 eine BIO-basierte und klimaneutrale Daunenjacke vor, die aus pflanzlichen Stoffen besteht.

Die BIO-Daunenjacke wurde mit Stoffen, Futter, Knöpfen und Reißverschlüssen aus Rizinuspflanze hergestellt. Die Pflanze selbst ist eine nachhaltige und erneuerbare Quelle, die generell immer öfter Im Bereich der Sportmode eingesetzt wird.

Kollektionen, Kooperationen & Markenbotschafter des Labels Moncler

Die Kollektionen von Moncler umfassen Prêt-à-Porter für Männer und Frauen sowie eine Kinderbekleidungskollektion (Moncler Enfant). "Moncler Grenoble" ist die Skibekleidungskollektion.

Die ehemaligen Haute-Couture-Kollektion "Moncler Gamma Rouge" wurden von Alessandra Facchinetti und später von Giambattista Valli entworfen, diese wurde während der Pariser Modewoche präsentiert. Die Kollektion wurden 2017 mit der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2018 beendet. "Moncler Gamme Bleu" war als Herrenkollektion das Pendant dazu und wurde von Thom Browne entworfen.

Eine Zusammenarbeit zwischen Moncler und dem Off-White-Designer Virgil Abloh fand 2017 unter dem Namen "Moncler O" statt. "Moncler C" war eine Kooperation mit dem britischen Designer Craig Green für die Kollektionen Herbst-Winter 2017-18 und Frühjahr-Sommer 2018.

Im Jahr 2018 konzipierte Remo Ruffini das Projekt Moncler Genius, bei dem verschiedene Designer:innen Kollektionen entwerfen, welche die Identität von Moncler interpretieren. Mit dabei waren unter anderem Jay Z, Pharell Williams, Adidas und Palm Angels.



Pierpaolo Piccioli schuff 2019 für Moncler Genius die charakteristischen Puffer als prächtige Abendgarderobe für 2019:

Moncler x Alicia Keys

» Moncler und ich kennen uns schon lange, seit ich ein kleines Kind in den New Yorker Wintern war. Ein Moncler war etwas das man sehen, aber noch nicht ganz erreichen konnte. Diese hohe Vision von Exzellenz, nach der man strebt. Diese Kollektion ist wie die Erfüllung diesen Kindheitswunsch in epischem Ausmaß. «

Alicia Keys, Moncler Press-Release

Mit der gemeinsam geschaffenen Alicia Keys Kollektion 2023 wurden Designs im Stil der 90er Jahre New York Ära vorgestellt - farbenfrohen Streetstyles, die teilweise auch als genderneutrale Unisex-Mode daher kommen. Die Kampagne wurde von Ibrahem Hasan fotografiert und stellt die beeindruckende Skyline von New York in den Mittelpunkt.

70 Jahre Moncler - Maya 70 Kollaborationen

Moncler feierte 2022 sein 70-jähriges Bestehen auf der schönen Piazza del Duomo in Mailand und stellte dabei eine ziemlich coole Show auf, um die legendäre Maya-Jacke zu feiern.



Sie ist ein ikonosches Design-Teil der Marke, welches für das Jubiläum neu aufgelegt wurde. Es wurden dafür sieben Designer:innen eingeladen, um das bekanntestes Design von Moncler neu zu interpretieren. Zu den Künstler:innen gehörten Pharrell Williams, Pierpaolo Piccioli, Giambattista Valli, Rick Owens, FRGMT by Hiroshi Fujiwara, Thom Browne sowie Palm Angels.