Der gefeierte Modedesigner Tom Ford ist vor allem dafür bekannt, dass er Gucci (1994-2004) zu einer milliardenschweren Marke machte, bevor er das Modehaus verließ, um seine eigene sehr erfolgreiche Luxusmarke Luxusmarke zu gründen. Auch bei Yves Saint Laurent hinterließ er seine Spuren. Erfahre mehr über den amerikanischen Modedesigner und sein selbst gegründetes Label in diesem Artikel!

Steckbrief: Tom Ford Name: Thomas Carlyle Ford

Thomas Carlyle Ford Geboren am: 27. August 1961 in Austin, Texas

27. August 1961 in Austin, Texas Wohnort: Los Angeles, London und Santa Fe

Los Angeles, London und Santa Fe Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Ausbildung: Architektur, Modedesign

Architektur, Modedesign Ehepartner: Richard Buckley (*1986-2021 / verh. 2014–2021)

Richard Buckley (*1986-2021 / verh. 2014–2021) Kinder: Alexander John Buckley Ford (*2012)

Alexander John Buckley Ford (*2012) Größe: 1, 83 m

Werdegang von Tom Ford

Der am 27. August 1961 in Austin, Texas, geborene Sohn von Immobilienmaklern verbrachte seine Kindheit in Texas und New Mexico, bevor er nach New York ging, um dort Kunstgeschichte zu studieren. Nach einem Jahr brach er sein Studium ab und spielte in Fernsehwerbespots mit, bevor er sich an der Parsons-Universität für Architektur einschrieb.



Sein Interesse galt jedoch eigentlich der Mode, denn er nahm sich ein Jahr frei, um im Pressebüro von Chloé in Paris zu arbeiten. Nach seinem Abschluss wurde er von Cathy Hardwick, einer amerikanischen Modedesignerin für Sportbekleidung, angestellt. Danach wechselte Tom Ford zu Perry Ellis.

1990 wurde er von Dawn Mello, der damaligen Kreativdirektorin von Gucci, eingestellt und begann seine Arbeit als Modedesigner im Unternehmen.

Nachdem Gucci 1994 von Investcorp, einer in Bahrain ansässigen Investmentfirma, übernommen worden war, wurde er zum Kreativdirektor des Labels ernannt. Ford zog daraufhin gemeinsam mit seinem Lebensgefährten nach Mailand.

Tom Ford verhilft Gucci zu neuem Image und großem Erfolg

Damals war die Marke fast bankrott und modisch nicht am Puls der Zeit. Ford brachte eine Reihe von teilweise von den 1970er Jahren inspirierten, von der Kritik gefeierten Modekollektionen sowie Handtaschen, Schuhe, Accessoires und zwei neue Gucci-Düfte auf den Markt: Envy und Rush. Er veränderte auch das vom "Logo" überladene Image von Gucci. Darüber hinaus hatte Ford einen gutes Händchen, wenn es um Werbung ging.

Er verlieh der Marke einen sexy und glamourösen Anstrich, indem er den Fotografen Mario Testino und die Stylistin Carine Roitfeld für Shootungs engagierte. Ford brachte auch Hollywood-Schauspielerinnen wie Goldie Hawn, Gillian Anderson und Gwyneth Paltrow auf die Seite des Labels.

Die steigenden Gewinne von Gucci spiegeln die wachsende Popularität von Ford in der Modewelt wider. Das Unternehmen war laut dem Magazin "Business of Fashion" fast bankrott, als Ford zu ihm stieß. Die Übernahme von Sanofi Beauté (seit 2000 YSL Beauté), dem Eigentümer der französischen Luxusmarke Yves Saint Laurent, durch Gucci für schätzungsweise 1 Milliarde Dollar im Jahr 1999 rückte Tom Ford ins Rampenlicht der Mode-Szene.

Im Jahr 2000 wurde bekannt gegeben, dass Ford die Nachfolge von Alber Elbaz als Designer der Prêt-à-porter-Linie Rive Gauche von Saint Laurent antreten würde. Er war vier Jahre für die Luxusmarke tätig und war auch hier am Erfolg der Marke beteiligt.

Er und der damalige Präsident von Gucci, Domenico de Sole, brachten das Unternehmen an die Börse und schlossen sich - um eine Übernahme durch LVMH zu verhindern - mit PPR (heute Kering) zusammen.

Nach kreativen Differenzen mit dem PPR-Management verließen Ford und De Sole jedoch das Unternehmen. Ford ließ sich anschließend in Los Angeles nieder und begann sich für die Film-Industrie zu interessieren, bevor er zwei Jahre später mit seinem eigenem Label durchstartete.

Ausflug in die Filmwelt, Privatleben, Heirat & Haustiere

Er führte Regie und produzierte den Film "A Single Man", der ihm eine Oscar-Nominierung sowie eine Nominierung für den Golden Globe einbrachte. In dem gefeierten Drama, nach einem Roman von Christopher Isherwood, spielte Colin Firth die Hauptrolle eines schwulen Professors, der nach dem Tod seines Geliebten über Suizid nachdenkt.

Im Jahr 2016 schrieb und inszenierte Ford "Nocturnal Animals", der von Film-Kritiker:innen sehr positiv beurteilt wurde. Der Streifen gewann bei den 73. Internationalen Filmfestspielen von Venedig und war unter anderem mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal besetzt, die für ihre Leistungen mit dem Golden Globe und dem Oscar nominiert wurden.

Tom Ford zeigte sich aber auch für Kostüme auf der Leinwand verantwortlich. So entwarf er beispielsweise die Anzüge von Daniel Craig für die James-Bond-Filme "Ein Quantum Trost" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015) und "No Time to Die" (2021).

Ford und sein langjähriger Partner Richard Buckley, der unter anderem als Journalist bei Women´s Wear Daily und der Vouge Homme tätig war, haben einen gemeinsamen Sohn (Jack), der im September 2012 geboren wurde. Die Jetsetter wohnten gemeinsam in Paris, London, Los Angeles und anderen Städten. Ford und Buckley hatten Foxterrier als Haustiere, die auf dem Laufsteg und in dem Film "A Single Man" zu sehen waren. Das Paar heiratete schließlich und führte bis zu Buckleys Tod im Jahr 2021 eine glückliche Ehe.

Ikonische Designs, Stil & Erfolge von Tom Ford

Der außergewöhnliche Designer brachte Luxusmarken, wie Gucci oder YSL jede Menge Erfolg ein. Sein Design-Stil wird meist als modern und besonders sexy beschrieben, was ihm mitunter auch Kritik einbrachte.

Bekannt ist er außerdem für seine gut geschnittenen Anzüge und farbigen Kreationen.

Einige von Fords Werbekampagnen wurde für die Inszenierung von nackten Frauen als vulgär und sexistisch kritisiert. Auf einer Anzeige war beispielsweise eine nackte Frau zu sehen, die eine Flasche des Parfüms zwischen ihren Beinen hielt. Eine andere zeigte eine Frau, die die Hose eines Mannes bügelt, während er seine Zeitung liest. Eine weitere wurde sogar in Italien verboten.

Im Jahr 2014 brachte Ford eine Halskette auf den Markt, die "Penis Pendant Necklace". Das Produkt löste eine Kontroverse aus, da es von Christen als anstößig bezeichnet wurde, weil der Anhänger die Form eines christlichen Kreuzes oder Kruzifixes hatte. Ford entgegnete daraufhin in einem Interview mit CNBC, dass er niemanden damit beleidigen wollte und das es nicht als Kreuz, sondern als Phallus gedacht war, der die Leute zum Schmunzeln bringen sollte.

Im selben Interview wurde er auf den Vorwurf angesprochen, er objektiviere Frauen. Darauf antwortete Ford, er sei ein "Objektivierer der Chancengleichheit", der alle Körper schön findet. Zudem wies er darauf hin, dass er während seiner Zeit bei Yves Saint Laurent eine Parfum-Werbung mit männlicher Nacktheit gemacht hatte, die nur kurz gezeigt beziehungsweise zurück gezogen wurde.

Ikonische Designs

Die Herbst-/Winterkollektion von 1995 für Gucci gilt als einer seiner größten Design-Erfolge. Geprägt von Samthosen und seidigen Blusen, waren Fords Entwürfe im Colourblocking-Style gehalten. Für die Werbe-Kampagne stand seine Muse Amber Valletta vor der Kamera.

Erfolge & Auszeichnungen

Er erhielt zudem unzählige Auszeichnungen und Preise für sein Schaffen, seine kreativen Werke und sogar seinen eigenen Style. Hier sind nur einige davon gelistet:

1995: Internationale Auszeichnung - Council of Fashion Designers of America (CFDA)

1997: People Magazine's 50 Most Beautiful People

1999: Auszeichnung als Stilikone bei den Elle Style Awards UK

2000: Bester internationaler Designer - VH1/Vogue Awards

2000: International Man of the Year Award (Britischer GQ)

2000: Superstar-Auszeichnung der Fashion Group International

2001: Designer des Jahres für Damenmode - CFDA

2001: Bester Modedesigner - Time Magazine

2001: Designer des Jahres - GQ USA

2002: Auszeichnung als Accessoire-Designer des Jahres für Yves Saint-Laurent - CFDA

2003: Fashion Design Achievement Award - Cooper-Hewitt Design Museum's National Design Awards

2007: DNR's Person des Jahres

2008: Menswear Designer des Jahres - CFDA

2009: Filmfestspiele von Venedig - Queer Lion für A Single Man

2009: Ausgezeichnet als einer der Männer des Jahres von GQ USA & Deutschland

2013: Er wurde von The Guardian zu einem der 50 bestgekleideten über 50-Jährigen ernannt.

2014: Lifetime Achievement Award - CFDA

2015: Menswear Designer of the Year - CFDA

2015: Aufnahme in die Liste der 50 bestgekleideten Männer Großbritanniens der britischen GQ.

Im März 2019 wurde Ford zum Vorsitzenden des Council of Fashion Designers of America (CFDA) gewählt und trat damit die Nachfolge von Diane von Fürstenberg an, die dieses Amt 13 Jahre lang vor ihm ausübte.



Stars in Designs von Tom Ford

First Lady Michelle Obama trug 2011 ein von ihm entworfenes, elfenbeinfarbenes, bodenlanges Kleid für ihren Besuch im Buckingham Palace. Tom Ford hat im Laufe seiner Karriere aber auch Stars wie Beyoncé, Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Karlie Kloss, Johnny Depp, Ryan Gosling, Julianne Moore oder Henry Cavill eingekleidet.