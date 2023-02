Armani gehört neben Chanel, zu einer der wenigen Fashion-Brands, die sich noch in Privatbesitz befinden, wobei der Gründer Giorgio der einzige Aktionär ist. Mit vielen Untermarken, die unter der Dachmarke Giorgio Armani entwickelt wurden, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Marktsegmente gerecht zu werden, hat sich das Unternehmen zu einer starken Luxusmarke entwickelt. 2021 belief sich der Umsatz laut Statista auf ungefähr 2,02 Milliarden Euro. Die Marke steht mit ihrem Namen für Qualität und Exklusivität.

Steckbrief Armani Firmenname: Armani S.p.A.

Armani S.p.A. Gründer: Giorgio Armani und Sergio Galeotti

Giorgio Armani und Sergio Galeotti Gründungsjahr: 1975

1975 Firmensitz: Mailand, Italien

Mailand, Italien Leitung: Giorgio Armani

Giorgio Armani Modecodes & typische Merkmale: Anzüge, schlichtes und elegantes Design

Anzüge, schlichtes und elegantes Design Produktgruppen: Bekleidung, Accessoires, Lederwaren, Kosmetika, Schmuck, Brillen, Parfums, Bademode

Bekleidung, Accessoires, Lederwaren, Kosmetika, Schmuck, Brillen, Parfums, Bademode Umsatz: 2,02 Milliarden Euro (2021)

Das Modehaus Armani baut, wie viele andere Luxusmarken zu denen unter anderem Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Gucci oder Versace auf der einzigartige Persönlichkeit und Identität des Gründers Giorgio Armani auf. Die Marke greift die Identität ihres Gründers durch dessen Stil und entworfenen Designs in allen Sparten auf.

Gründung und Entwicklung des Modehauses Armani

Der 1934 in der norditalienischen Stadt Piacenza geborene Giorgio Armani besuchte später zwei Jahre lang die medizinische Fakultät der Universität Piacenza, bevor er zum Militärdienst ging. Während seines Militärurlaubs bekam Armani eine Stelle als Schaufensterdekorateur im Mailänder Kaufhaus La Rinoscente, wo er sich bis zum Einkäufer hocharbeitete und damit seinen ersten Schritt in die Modebranche machte.

Nach einer siebenjährigen Tätigkeit in dieser Position begann er 1965 eine Karriere als Modedesigner und ließ sich im Atelier von Cerruti ausbilden. Mit der Hilfe seines Freundes und Geschäftspartners Sergio Galeotti gründete Armani am 24. Juli 1975 sein eigenes Label für Damen- und Herrenmode. Im selben Jahr brachte er seine erste Konfektionskollektion für Männer heraus und m folgenden Jahr auch eine Damenkollektion.

1979 wurde die Modemarke schnell zu einem bekannten Namen in Europa, hatte aber kaum eine Präsenz in anderen großen Märkten wie den USA. Mit der Prêt-à-porter-Linie Armani Le Collezioni, die später in Armani Collezioni umbenannt wurde, sollte dann ein größerer Absatzmarkt erreicht werden. Es gelang ihm den US-Markt zu erobern. Dieser wurde später auch der Eingang zu anderen internationalen Märkten.

Der Designer erlangte schnell die Aufmerksamkeit der Branche, insbesondere für seine hochwertig geschnittenen Anzüge. 1980 unterzeichnete er eine Parfümlizenz und brachte 1981 eine Reihe neuer, erschwinglicher Parfümlinien auf den Markt. Mittlerweile zählen Giorgio Armani Code, Giorgio Armani Si und Giorgio Armani Aqua di Gioia zu den beliebtesten Parfüms der Marke. Die Lizenz dafür hält der Kosmetikriese L'Oréal. Zudem gibt es auch eine Armani Beauty-Linie mit Produkten von Foundation bis zum Lippenstift, für die unter anderem Cate Blanchett wirbt.

Der Designer brachte 1989 seine erste Wohnkollektion (Armani Casa) heraus und unterzeichnete 2004 eine Partnerschaft mit dem in Dubai ansässigen Unternehmen Emaar Properties PJSC, um weltweit eine Reihe von Hotels und Resorts unter der Marke Armani zu realisieren.

Armani Anzüge und Hollywood-Filme

Um die Marke bekannter zu machen schloss Armani eine Kooperation mit der Filmindustrie in Hollywood. Er begann Kostüme für Schauspieler:innen und Filme zu entwerfen. Darunter war beispielsweise Schauspieler Richard Gere im Film "American Gigolo" im Jahr 1980. Dies führte zu einer großen Nachfrage des italienischen Labels in Amerika.



Viele Filmstars und Prominente liebten die Armani-Designs und begannen, sie auf roten Teppichen zu tragen, was die Beliebtheit von Armani noch weiter erhöhte. Die Marke wurde aber nicht nur mit Eleganz und Erfolg assoziiert, einen Ruf, den sie bis heute aufrechterhält. Kooperationen mit vielen Musiker:innen seit den 1980er Jahren wie Eric Clapton und David Bowie verhalfen der Marke sich in der Popkultur zu verankern.

Armani ist auch heute noch sehr beliebt, bei internationalen Powerfrauen aus der Musikwelt wie Lady Gaga oder Adele.

In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um die italienische Handwerkskunst erhielt der Designer mehrere Auszeichnungen in seinem Heimatland Italien. Zudem wurde Armani 2008 mit der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet und erhielt Ehrendoktortitel und Abschlüsse des Royal College of Art und des Central Saint Martins in London sowie der Accademia di Brera in Mailand.

Armani hat zudem auch 2013 einen eigenen Raum für junge Designer:innen geschaffen, das Teatro Armani, um diesen die Möglichkeit zu geben, ihre Kollektionen während der Mailänder Fashion Week zu präsentieren.

2015 wurde das Armani/Silos in Mailand eröffnet. Es ist ein ständiger Ausstellungsraum, der von Giorgio Armani konzipiert wurde und unter anderem einen Einblick in sein gesamtes Werk gibt.

Stil, Design & Bestseller der Luxusmarke

Für Giorgio Armani geht der klassische, schlichte und klare Stil über die reine Mode hinaus und er trug wesentlich dazu bei, den Trend des eleganten Minimalismus zu verstärken, der dabei auch alte Konventionen aufrüttelte und neu ordnete. Armani gehört zu den Designer:innen, die Images aufweichten und alte Strukturen durch neu ersetzten. Armani kleidete Männer mit Frauenstoffen ein und stahl bei der Männermode, was Frauen wollten und brauchten für einen starken Look.

Coco Chanel befreite in den 20er Jahren die Frauen vom Korsette und Marcel Rochas führte starke Schultern in der Frauenmode ein. Katherine Hepburn und Marlene Dietrich machten Herrenanzüge für Frauen schon vorher populär, während Yves Saint Laurent in den 60er-Jahren den Damen-Smoking auf den Runway brachte. So waren es in den 80er Jahren Giorgio Armani oder Ralph Lauren, die mit ihren Powersuits auch die Emanzipationsbewegung prägten. !

Eines der Ikonen jener Zeit ist die Armani-Jacke, sie stellt immer noch das Zentrum seiner Kreationen dar. Die Anzug-Jacke wurde durch Prominente wie Diane Keaton, die sie bei den Oscars 1978 trug, dann richtig populär. Jedes Jahr werden Änderungen an Material, Proportionen und Farben vorgenommen, so wird der Bestseller ständig weiterentwickelt und bleibt dabei am Puls der Zeit.

Celebrities & Markenbotschafter

Der große Designer ist zweifelsohne äußerst beliebt und durfte Stars wie Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Sophia Loren, Julia Roberts oder Beyoncé einkleiden.

Giorgio Armani sorgt aber nicht nur dafür das Celebrities gut aussehen. Unter anderem designte er auch 1991 Outfits für die Allitalia-Flugbegleiter:innen, aber auch immer wieder Trikots für den Profi-Sport.

1989 trug Pfeiffer bei der Oscar-Verleihung einen marineblauen Seidencocktailanzug von Armani und erntete für ihr chices Understatement Beifall in der Modeszene. Im darauffolgenden Jahr trugen Julia Roberts und Kiefer Sutherland, im Stil der 1990er Jahre, beide einen Armani-Herrenanzug zu den Golden Globes. Cindy Crawford und Richard Gere gingen noch einen Schritt weiter und heirateten sogar in Armani. Bei der Oscar-Verleihung 1992 beeindruckte Jodie Foster ("Das Schweigen der Lämmer"/ Beste Schauspielerin) in einem schlichten Anzug des Designers.

Die spektakulären Designs von Armani sind vor allem bei Stars sehr beliebt, die gerne einen großen Auftritt auf dem roten Teppich hinlegen. So trugen Nicole Kidman und Lady Gaga schon oft Giorgio Armani bei wichtigen Verleihungen. Für letztere designte Giorgio auch einige Kostüme, die sie bei ihrer "Monster Ball Tournée" trug.

Die Schauspielerin Michelle Yeoh wurde ebenfalls schon oft in Armani gesichtet und holte sich ihren wohlverdienten Golden Globe in einem Kleid des Designers ab.

Die verschiedenen Marken von Giorgio Armani

Die Markenarchitektur des Labels Armani umfasst eine Hauptmarke und diverse Untermarken, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen und Preisniveaus ansprechen. Für einige gibt es zum Teil eigene Boutiquen.

Die Entwürfe der Marken Giorgio Armani und Emporio Armani werden in separaten Modenschauen für Damen und Herren bei der Mailänder Fashion Week präsentiert. Die Armani-Privé-Kollektionen werden während der Pariser Haute-Couture-Schauen gezeigt.

Giorgio Armani

Dies ist die Hauptkollektion sehr hochwertiger klassischer Kleidung, die aus den charakteristischen Armani-Anzügen, Oscar-Kleidern und ähnlichem besteht. Sie ist die in der obersten Preisklasse angesiedelt.

Emporio Armani

Die Marke Emporio Armani bietet modische und zeitgemäße Designs und soll eine jüngere Zielgruppe ansprechen.

EA7

Die EA7-Linie wurde von dem ukrainischen Fußballspieler Andriy Shevchenko inspiriert, der seinerzeit für den A.C. Mailand spielte und das Trikot mit der Nummer 7 trug. Das Modelabel deckt ein breites Spektrum an Sportarten ab, darunter Laufen, Fitness, Golf und Wintersport.



A/X Armani Exchange

Das Label führt lässige Mode von guter Qualität und wird in mehreren eigenen Shops angeboten. Es wurde 1991 eingeführt und der erste Shop dafür wurde in New York aufgemacht.

Giorgio Armani Prive

Die Couture-Linie von Armani, die 2005 für den roten Teppich entwickelt wurde, bietet hochwertige Kleidung an, die aus den charakteristischen Armani-Anzügen, Oscar-Kleidern und Couture-Designs besteht.

Armani Collezioni

Die Marke war ein Vorstoß von Armani in ein etwas preisgünstigeres Marktsegment, das etwas unter dem Preis der Hauptlinie Giorgio Armani lag.

Armani Jeans

Das Label richtet sich an junge Leute und bildet preislich das Einsteiger-Segment von Armani-Mode.

Im Jahr 2019 wurden die Markenstruktur vereinfacht und die Linien Armani Collezioni und Armani Jeans eingestellt. Bestehende Filialen wurden geschlossen oder auf A/X Armani Exchange Shops umgestellt.

Website