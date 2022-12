Virginie Viard: Die Kreativdirektorin von Chanel im Portrait

Als künstlerische Leiterin des Modehaus Chanel ist Virginie Viard für die Kollektionen der Haute Couture, der Konfektionsmode (Prêt-à-porter) und der Accessoires verantwortlich.

Seit der Gründerin Gabrielle Chanel trägt zum ersten Mal wieder eine weibliche Designerin die Verantwortung für die luxuriöse Marke, die auf eine lange Modegeschichte zurückblickt!

Steckbrief Virginie Viard Geboren: 1962 in Dijon, Frankreich

1962 in Dijon, Frankreich Ausbildung: Kostüm- und Modedesignerin

Kostüm- und Modedesignerin Beruf: seit 2019 Creative Director im Modehaus Chanel

seit 2019 Creative Director im Modehaus Chanel Geschwister: Arnaud, Françoise, Marianne and Benjamin

Virginie Viard begann 1987 als Praktikantin bei Chanel, wo sie, abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Chloé, während ihrer gesamten Karriere blieb. Bis zu Karl Lagerfelds Tod im Februar 2019 war sie als seine rechte Hand bekannt. Viard wurde zu Lagerfelds Nachfolgerin bei dem Luxus-Label ernannt und präsentierte im März 2019 ihre erste Kollektion für das Pariser Modehaus.

Frühes Leben und Karriere von Virginie Viard

Viard wurde 1962 in Dijon geboren und wuchs in Lyon, Frankreich, auf. Ihren Einstieg in die Modebranche und die Liebe zur Fashion fand sie bei ihren Großeltern, die Seidenproduzenten von Beruf waren. Viard ging in Paris in die Schule, anschließend studierte sie Theaterdesign am Cours Georges und assistierte der Kostümbildnerin Dominique Borg, die Kostüme für Camille Claudel entwarf.

Sie arbeitete danach mit der französischen Schauspielerin Isabelle Adjani und dem Regisseur Bruno Nuytten zusammen und setzte ihre Tätigkeit als Kostümbildnerin fort. So arbeite sie bei den Filmen " Three Colors: Blue" (1993), mit Juliette Binoche in der Hauptrolle, und "Three Colors: White" (1994), im Kostümbereich mit.

Virginie Viard, Chanel und Karl Lagerfeld

Viard fing 1987 auf Vorschlag von Lagerfeld als Praktikantin für die Haute-Couture-Stickerei bei Chanel an und wurde vier Jahre, nachdem Karl Kreativdirektor des Luxuslabels wurde bei Chanel, eingestellt. Von ihrer Arbeit offensichtlich beeindruckt, behielt er sie während seiner fünfjährigen Tätigkeit bei Chloé (1992-97) an seiner Seite. In einem Interview mit dem Magazin Crash verriet sie folgendes über ihre gemeinsame Zeit beim Label:

» Als Karl Chloé übernahm, folgte ich ihm und arbeitete dort fünf Jahre lang. Ich habe nicht wirklich einen Unterschied bemerkt, da ich immer noch nur mit Karl arbeitete. «

Später holte er sie zu Chanel zurück und sie wurde zur Koordinatorin der Haute-Couture-Linie ernannte. Im Jahr 2000 übernahm sie zudem erstmals die Leitung der Prêt-à-porter-Kollektion.

Als enge Kollegin des verstorbenen Designers stand Viard über drei Jahrzehnte unter Lagerfelds Fittichen und galt nicht nur als eine wichtige Angestellte, sondern auch als eine gute Freundin.

Die Beziehung zwischen Lagerfeld und Viard bestand jedoch nicht nur aus der professionellen Zusammenarbeit und der gemeinsamen Auswahl von Stoffen im Atelier. Im Laufe der Zeit wuchsen die beiden eng zusammen . So erklärte Lagerfeld in der Netflix-Dokumentationsserie 7 Days Out:

» Virginie ist die wichtigste Person, nicht nur für mich, sondern auch für das Atelier, für alles. Sie ist mein rechter Arm, und selbst wenn ich sie nicht sehe, telefonieren wir ständig. «

Sie erschien auch an seiner Seite, als er seine Frühjahr/Sommer 2019 Show präsentierte. Sie verbeugte sich zudem im Januar 2019 an seiner Stelle, als dieser sich dieser aufgrund von Erschöpfung zu müde fühlte, um sich nach seiner allerletzten Couture-Show zu verbeugen.

Privatleben der Modeschöpferin

In ihren Persönlichkeiten sind die beiden Modeschöper:innen jedoch weit voneinander entfernt. Karl Lagerfeld war ein Lebenskünstler und Genussmensch, der seine Ansichten ganz offen zum Ausdruck brachte. Sogar sein Hund Choupette hatte einen eigenen Insta-Account.

Er teilte auch stets mit, was ihm gefiel und was nicht. Viard hingegen hält sich eher bedeckt und bleibt, abgesehen von Auftritten in Dokumentationen über ihren Mentor und einer Verbeugung nach jeder Laufstegshow auf der Fashion Week, hinter für die Öffentlichkeit verschlossenen Türen - das gilt ebenfalls für ihren Insta-Account.

In seltenen Interviews wie mit dem Crash Magazin, erwähnte sie Sohn und Partner als Inspirationsquellen oder erzählt von der Seidenmanufaktur ihrer Großeltern.

© IMAGO/Xinhua

Viards Stil und Ästhetik für Chanel

Ihre Debütkollektion auf der Fashion Week (Resort/ Cruise 2020/21) wurde von Harpers Bazar als traditionstreu gegenüber dem Hause Chanel bezeichnet.

Sie zeigte Bouclé-Anzüge, edel geschnittene zarte Kleider, Hemden mit ausgeprägten Kragen. Natürlich waren auch die Signature-Codes der Marke zu sehen: von den berühmten Taschen über die Kamelie (Gabrielles Lieblingsblume) bis hin zu Schleifen und Logos.

Für die Fashion Show der Kollektion wurde das Grand Palais in Paris im Stil eines Bahnhofs umgestaltet, dessen Gleise zu Zielen wie Rom und Antibes führten.

Zu den prominenten Gästen gehörte Ali MacGraw, eine der Werbefiguren Chanels, die 1966 durch einen Werbespot für Chanel Nr. 5 ihre Karriere als Schauspielerin begann. Neben ihr saß in der ersten Reihe Anna Mouglalis, die französische Schauspielerin, die 2009 in einem Film die Rolle der Coco Chanel spielte.

Die Kollektion selbst war eindeutig Chanel, wie geschaffen für die moderne Frau unserer Zeit Viard blieb den ikonischen Looks des Hauses treu und gab ihm aber einen moderneren Twist - von Tweed-Jacken über Leder- und Kettengürtel bis hin zu zweifarbigen Schuhen aus glänzendem Lackleder und den berühmten Chanel Designer-Taschen. Den Logomania Trend nahm Viard in den Leggings auf. Diese waren über und über mit dem Signature-Logo des Hauses versehen.

Parallelen zwischen Viards und Lagerfelds Design-Ästhetik sind definitiv vorhanden - sie wird den großen Fußstapfen Karl Lagerfelds und der Ästhetik von Coco Chanel gerecht, geht aber einen eigenen Weg und lässt ihr Kostüm-Wissen sowie ihr perfektes Verständnis von Handwerkskunst gekonnt einfließen, um einzigartige sowie lässig leichte Schöpfungen zu kreieren.

» Virginie ist ein Punkrocker! «

Diese Aussage über Viard stammt von der Schauspielerin Kristen Stewart. Sie arbeitet seit 2013 mit Chanel zusammen und wurde noch von Karl Lagerfeld als Brand-Botschafterin ausgewählt.

Sie äußerste sich im Magazin Harpers Bazar über Viards Stil für Chanel, an dem sie besonders die Leichtigkeit der Entwürfe sowie deren Einzigartigkeit und Originalität schätzt. Und natürlich die punkigen Noten!

» Es fühlt sich impulsiv und sporadisch an, ehrlich und farbenfroh. Es wirkt nicht einstudiert oder aufgesetzt. Es wirkt sehr lebensnah. «

Seitdem bleibt Virginie Viard ihrem ganz persönlichen Stil für Chanel treu, der alles zuvor dagewesene mitnimmt und gekonnt neu interpretiert.

Da kann frau nur mehr gespannt bleiben, was noch an tollen Kreationen von Virginie Viard kommen werden und welche Ikonen sie für das Modehaus Chanel in Zukunft schaffen wird!