Das Beste: Den beliebten Modeklassiker gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Mustern und Längen. Je nach Laune oder Anlass. Einfach hineinschlüpfen und et voilà, fertig ist der perfekte Look. Doch was macht den Trenchcoat eigentlich so besonders? Bist du auf der Suche nach einem neuen Modell oder noch nicht ganz sicher, wie du deinen Trenchcoat am besten kombinierst? Bei uns findest du aktuelle Trends, die richtigen Kombinationen und die besten Styling Tipps.

Wo kommt der beliebte Klassiker geschichtlich gesehen eigentlich her?

Ein Mantel mit Geschichte. Wusstest du, dass dieser eigentlich für das britische Militär im ersten Weltkrieg geschaffen wurde?

Thomas Burberry , der britische Herrenausstatter, entwickelte 1897 den wasserabweisenden Stoff "Gabardine". Entworfen wurde der Trenchcoat schließlich 1914 und war von dort fester Bestandteil der Ausrüstung der britischen Armee.

Die Mäntel wurden von Offizieren häufig in den Schützengräben getragen (daher auch der Name: trench = Graben). Der Stoff Gebardine war besonders wasserabweisend und stabil, weshalb es perfekt für Soldaten geeignet war.



Was macht einen Trenchcoat aus?

Der Trenchcoat ist in jedem Falle ein Klassiker unter den Mänteln. In über 100 Jahren Modegeschichte hat sich das Lieblingsteil kaum verändert. Wir zeigen dir, an welchen typischen Merkmalen du die beliebteste Übergangsjacke erkennst.

Der klassische Trenchcoat hat:

meistens zwei Knopfreihen. Diese sorgen für einen stylisch-symmetrischen Look.

Was macht den Trenchcoat so besonders?

Ganz einfach. Er ist einfach ein treuer Begleiter (besser als einige Männer). Egal ob bei schlechtem Wetter oder schönen Sonnenstunden. Elegant oder lässig. Für deinen nächsten Business-Termin oder für einen Spaziergang im Park mit den besten Freundinnen. Der Trenchcoat kann einfach alles. Viele von uns können ohne das beliebte Kleidungsstück den Frühling nicht mehr überstehen. Er ist aber auch einfach praktisch. Jeder kennt sie, die Tage an denen man einfach keine Lust oder Zeit hat sich lange herzurichten. Trenchcoat drüber und der Look ist on Point.

Good to know. Worauf muss man beim richtigen Styling achten? Welche Länge?

Trenchcoats gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Farben, Längen und ja sogar Mustern.

Es muss nicht gerade die legendäre und zugegebenermaßen auch nicht ganz preiswerte Version aus dem Traditionshaus Burberry sein. Wir zeigen dir, wie es auch anders geht.



Trenchcoat Beige

Möchtest du ein möglichst zeitloses Modell, solltest du dich für das klassische Beige entscheiden. Dieser gehört zu den Classics. Kombiniere ihn für einen Office Look beispielsweise mit weißer Bluse und einer Anzugshose. Dazu ein paar schöne Accessoires.

Probiere dich ruhig einmal daran und kombiniere Camel zu Sandfarben, Creme oder Braun. Die Farben unterscheiden sich nur leicht. So wirkt der Look immer noch harmonisch.



Trenchcoat Schwarz

Mit diesem wirkst du elegant und edel. Perfekt für Dinnerpartys, Dates oder Events. All-Black ist immer eine gute Idee. Natürlich kannst du aber auch mit einigen Farbkleksen spielen. Schwarz in Lederoptik (hier wie bei Model Kendall Jenner), gleich ein bisschen gewagter. Gefällt uns.

Oversized Trenchcoat

Du möchtest es modisch & lässig? Wie wäre ein lockeres Oversized-Modell mit langen und weiten Ärmeln? Die sind grade wieder richtig im Trend!

Bei einem weiten geschnitten beigen Trenchcoat, könntest du eine helle du ebenfalls weite Hose kombinieren und darunter ein enganliegendes Shirt.



Das deutsche Model und Influencerin Caro Daur macht es uns vor.

Du kannst diesen aber auch großartig zu Jeans Looks kombinieren. Die Oversized Modelle passen ebenfalls wunderbar über Kleider, Hosenanzüge und schicke Marlene Hosen.

Wie finde ich den passenden Trenchcoat für mich?

Ikonisch, zeitlos chic. Der Trenchcoat ist das was man als modisches Evergreen bezeichnen würde. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst.



Klein und fein

Wenn du eher etwas kleiner bist, empfehlen wir dir einen eher eng geschnitten und kurzen Trenchcoat zu wählen. Die kurze Variante streckt die Beine und betont die Taille – Perfekt! Kombinieren kannst du dazu fast alles

Groß und schlank

Dann bist du prädestiniert für die aktuell sehr angesagten Oversized-Modelle und die ultralangen Trenches, die bis zu den Knöcheln reichen.

Curvy und weiblich

Weibliche Kurven lassen sich nämlich supersexy mit einem Trench in Szene setzen. Tipp: Greif am besten zu einem kurz geschnittenen Modell. Dieser betont deine Kurven, ohne aufzutragen.

Styling Tipps:

Wenn du einen lässigen Look möchtest, kannst du die Ärmel etwas hochschieben oder den Kragen leicht aufschlagen.

Du möchtest eine schöne Taille? Trage deinen Gürtel in der Taille geknotet – sorgt für eine schöne Silhouette.

Wichtigste Styling Regel: Der Trenchcoat bleibt offen! Auch wenn es mehr als genug Knöpfe gibt, wird die Übergangsjacke offen getragen (außer draußen ist es kalt, frieren wollen wir nicht!) Der Mantel verliert mit geschlossenen Knöpfen schnell seine Lässigkeit und wirkt etwas spießig (und wir sind ja jung und fesch).

Du siehst, unser geliebter Trenchcoat kommt nie aus der Mode, steht in seinen unterschiedlichen Varianten wirklich jeder Frau und du kannst ihn zu allem tragen. Das modische Rundum-Sorglos-Paket!