Wir verbringen einen großen Teil unserer Lebenszeit im Büro. Grund genug, sich mal wieder richtig herauszuputzen. Wir haben 7 coole Business Looks für Damen gesammelt, die dir die kommenden Arbeitstage fashion-technisch garantiert versüßen werden. Karrierefrauen here we go!

Business Outfit: Schlichte Eleganz

Model und Unternehmerin Rosie Huntington-Whiteley weiß, wie's geht. Weite weiße Hose plus passende weiße Heels, kombinert mit einem beigen Oversize Hemd und einer Tasche in derselben Farbe. Dazu schlichter Schmuck und ein strenger Pferdeschwanz mit Mittelscheitel. Ein simpler casual Business Look, der was hermacht.

Eleganter Business-Look mit Bleistiftrock

Mode-Bloggerin Caro Daur trägt einen klassischen, schwarz-weißen Büro-Look, der alles andere als langweilig daherkommt: Zu ihrem schwarzen Bleistiftrock kombiniert sie einen weißen Cardigan. Als Eyecatcher wählt sie coole schwarze Lackboots und eine dazupassende, glänzende Tasche (hier das Trend-Modell "Cleo" von Prada). Die strenge Frisur, die schwarze Sonnenbrille und eine chunky Goldkette runden das elegante Büro-Outfit perfekt ab.

Für den Sommer: Mut zur Farbe!

Hier kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie konservativ das Unternehmen ist, in dem du arbeitest. Aber generell sind bunte Hosenanzüge erstens gerade voll im Trend und zweitens einfach fierce! Model Ashley Graham macht es besonders cool und kombiniert ein T-Shirt, das die Farbe ihres Hosenanzugs aufgreift und spitz zulaufende Pumps. Gerade als Business Outfit für den Sommer eignen sich bunte Farben übrigens perfekt.

Es muss ja nicht knallpink sein. Auch Anzüge in grau, dunkelblau, flaschengrün oder beige sehen super aus. Hier 2 etwas unaufgeregtere Versionen von Mode-Bloggerinnen Nina Himmelreich und Claire Rose. Die weißen Sneakers geben den Outfits einen coolen Touch.

Klassischer Office-Look: Bluse unterm Pulli

Ein schlichter und außerdem ziemlich cooler Office-Look von Mode-Bloggerin Lena Seifert: Zur schwarzen, gerade geschnittenen Hose und einem Pulli in der selben Farbe trägt sie eine helle Nadelstreifenbluse. Die Ärmel hat sie lässig hochgekrempelt. Die Korbtasche und Boots, beides in schwarz, machen den Look perfekt: Dadurch, dass alles, bis auf das Hemd, Ton in Ton ist, wird der Blick bewusst auf das Key-Element des Looks gelegt.

Business Casual mit Jeans

Die Pariser Modeunternehmerin Jeanne Damas weiß natürlich am besten, wie schlichte französische Eleganz funktioniert. Zum schlichten blauen T-Shirt und Karo-Blazer trägt sie eine gerade geschnittene Jeans. Dazu Absatzsandalen und eine schicke schwarze Ledertasche. Ihr obligatorischer messy Long Bob mit Curtain Bangs darf natürlich nicht fehlen.

Dieses Business-Outfit für Damen von Fashion-Bloggerin Anouk Ye ganz in Weiß ist ebenfalls nicht schwer zu kopieren und sieht toll aus! Weiße Jeans plus weiße Bluse ergeben eben eine super Kombi. Wo wir schon beim nächsten coolen Office-Kleidungsstück wären ...

Büro-Outfit 101: Die weiße Bluse

Die dänische Stylistin und Kreativdirektorin Pernille Teisbaek ist bekannt für ihre mühelose Lässigkeit. Ihre übergroße weiße Bluse knöpft sie nur halb zu, die Bananenspange und das Futter ihrer Schlappen greifen die Farbe auf. Wem solche Schuhe zu crazy sind, einfach Loafers oder Ankle Boots dazu tragen. Auch weiße Sneakers, zum Beispiel die Stan Smith von Adidas, würden super zum Look passen.

Auch cool: Die weiße Bluse wird offen gelassen, ein ebenfalls weißes Trägertop blitzt hervor. Dazu eine beige weite Hose und ein Trenchcoat in der selben Farbe.

Schwarzer Mantel und coole Accessoires

Dieses Outfit von Model Winnie Harlow ist perfekt für jedes Meeting. Der gerade geschnittene Mantel passt perfekt zur Anzughose und auch die kragenlose Bluse ist sehr schön. Ein besonderer Blickfang sind Harlows Accessoires: zur goldenen Brille mit schnörkeligen Bügeln trägt sie Ohrringe in der Form von Büroklammern. Wie passend!