„Loafers sind Schlupfhalbschuhe mit einer zumeist runden Spitze. Der Name kommt daher, dass man ganz einfach in den Schuh hineinschlupft, ohne ihn binden, zippen, schnallen oder in irgendeiner Form fixieren zu müssen. „Loafing“ heißt nämlich so viel wie „faulenzen“. In Österreich sagt man auch gerne Schlüpfer dazu“, weiß Bettina Kohlweiss.

„Auch der älteste Schuh der Welt - der Mokassin – ist ein Schlupfschuh. Im Unterschied dazu, hat der Loafer eine feste Sohle. Erste Formen davon gab es bereits im Mittelalter, aber Loafers – so wie wir sie heute kennen – sind Anfang des 20. Jahrhundert im großen Stil produziert worden. Sie hatten ihren Ausgangspunkt in Amerika. Auf amerikanischen Universitäten hielt der Penny-Loafer Einzug und von da an ist der Loafer mit all seinen Ausprägungen in der Schuhmode nicht mehr wegzudenken.“

Bettina Kohlweiss ist Stil- und Imageberaterin. Als langjährige HR Director im internationalen Konzernumfeld verhilft sie heute Ambitionierten zu einem souveränen Auftritt im Business und Bewerbungsprozess.

„Loafers wurden ursprünglich von Männern getragen. Heute sind Loafers eine sehr gute Schuhwahl auch für Frauen. Gerade auch bei Business-Outfits stellen Loafers eine tolle Alternative zu klassischen Pumps dar, die die typischen Frauenschuhe sind. Nachdem Loafers flach und leicht zu tragen sind, einen guten Stand geben und in der Bewegungsfreiheit nicht einschränkend sind, jedoch formeller als Sneakers sind, sind Loafers ein Schuh, der gerade auch im Arbeitsleben Frauen mit Männern symbolisch auf die gleiche Ebene bringen.“

Ein Schuh, der demnach für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung steht – mögen wir!