Hosenanzug für Damen - die Trends im Überblick

"Suit Up!" – nicht nur Barney Stinson schwört in der Sitcom "How I Met Your Mother" auf Anzüge. Nein, auch wir Frauen feiern die Zweiteiler, denn sie sind nicht nur modisch, sondern auch wandelbar und unheimlich vielfältig zu stylen.

Speziell in den 1980er Jahren im Zuge des "Power Dressings" avancierte der Hosenanzug zum Symbol von Selbstermächtigung und zur Eintrittskarte ins Berufsleben der Frau. Heute hat sich der Hosenanzug jedenfalls von seinem förmlichen bis sogar biederen Image verabschiedet und kann getrost auch zu legeren Teilen wie etwa Crop Top und Sneakern getragen werden.

Was den Hosenanzug ausmacht, woher er kommt und wie du ihn noch kombinieren kannst, erfährst du in unserem großen WOMAN-Guide.