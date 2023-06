Bauchfrei – da kommen bei vielen unschöne Erinnerungen an die 90er Jahre hoch. Denn modisch gesehen war man hier meist mit Mini-Jeans und ultra-tiefen Hüftjeans unterwegs, freie Sicht auf den ganzen Bauch inklusive! Doch keine Sorge, der Bauchfrei-Trend der Gegenwart kommt wesentlich zugeknöpfter und stilvoller daher. Auch im totala angesagten Y2K-Style sieht man die bauchfreien Tops immer wieder. Außerdem eignen sich die Tops optimal für den Festival-Sommer. Wir zeigen, wie man mithilfe von angesagten Crop Tops einen stylischen Look zaubert.

Was ist ein Crop Top?

Der Begriff Crop Top leitet sich vom englischen Wort "cropped" ab, was "abgeschnitten" bedeutet. Das Crop Top ist also ein Oberteil mit gekürztem Schnitt. Dieses ist in der Regel so kurz, dass Taille, Bauch oder Nabel frei sind. Seit Jahren ist das Crop Top ein absolutes Trend-Piece, das in verschiedenen Längen, Schnitten, Farben und Materialien Einzug in unsere Kleiderschränke hält. Auf dem Markt zu finden sind Cropped Tops heute mit kurzen oder langen Ärmeln oder als verkürzte Tank-Top-Variation.

Auch die verschiedensten Materialien und Schnitte kommen zum Einsatz: Besonders romantisch wirken etwa Crop Tops mit Spitze, sommerlich luftig wird's mit Crop Tops im Häkellook. Im Trend sind auch die sogenannten Milkmaid Crop Tops, die sich durch Puffärmel, ein eckiges Dekolleté und eine eng anliegende Taille auszeichnen. Das Trendpiece kommt meist in Weiß, Beige oder Pastellfarben daher, wodurch es noch femininer wirkt.

Wer es lieber sportlich und modern mag, kann hingegen zum asymmetrischen Crop Top mit Cut Outs greifen. Ruck zuck top angezogen ist man außerdem mit einem angesagten Zweiteiler aus perfekt abgestimmtem Rock und Crop Top. Aber auch ohne passendem Unterteil kann man dank Crop Top tolle Looks zaubern. Wir zeigen, wie's geht!

Wem stehen Crop Tops?

Schon klar, Outfits mit bauchfreien Oberteilen sehen an durchtrainierten Frauen ganz besonders toll aus. Aber: Für den Style mit Crop Tops muss frau nicht zwingend einen Sixpack oder Modelmaße haben. Denn vor allem die richtige Kombination macht den Unterschied!

Das Geheimnis liegt genauer gesagt, in der Kombi aus einem Crop Top, das bis unter den Brustansatz reicht und einem auf Taille geschnittenen Rock oder einer High-Waist-Hose. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Längen entsteht eine kleine Lücke am Oberbauch. Diese Stelle ist bei vielen Frauen besonders schlank und wird durch den Bauchfrei-Look perfekt betont. Somit stehen Crop Tops so ziemlich jeder und jedem, weshalb wir das Trendpiece gleich noch mehr lieben.

Übrigens: Wenn du eine sehr große Oberweite hast, kann es etwas schwieriger werden Crop Tops zu stylen. Denn durch den Busen kann das Top leichter nach oben rutschen bzw. nicht ideal sitzen. Wir empfehlen daher, unter dem Crop Top ein länger geschnittenes Spitzen-Bustier oder einen Longline-BH zu tragen.

So stylst du Crop Tops wie die Profis

Du fragst dich, wie du Crop Tops in der Praxis stilsicher kombinieren kannst? Grundsätzlich kann modetechnisch nichts schief gehen wenn du dein Crop Top mit einer Hose oder einem Rock im High Waist Schnitt kombinierst. Als Richtwert kannst du dir merken, dass zwischen Ober- und Unterteil höchstens eine Handbreit Haut hervorblitzen sollte.

Optimal ist es auch, wenn der Bund des Unterteils den Bauchnabel bedeckt. Zum Crop Top passen also besonders gut Teile wie High Waisted Jeans, Culottes sowie Midi- oder Bleistiftröcke. Auch die angesagten Cargo-Hosen sind ein tolles Match zum Crop Top.

Du brauchst trotzdem noch ein wenig Inspiration von den Style-Profis? Kein Problem, hier kommen unsere liebsten Outfits mit Crop Top ...

Crop Top und Blazer

Die Kombi aus Crop Top und Blazer ist ideal für all jene, die sich im Crop Top noch nicht ganz so wohl fühlen: Wenn du einen Blazer über dein Crop Top ziehst, zeigst du zwar Haut, kannst deinen Bauch aber gleichzeitig bei Bedarf bedecken. Besonders lässig wirkt der Look, wenn du den Blazer offen trägst und dich für ein Modell mit Oversized-Schnitt entscheidest. Achte außerdem darauf, dass dein Unterteil, also der Rock oder die Hose, nicht zu eng ist und locker auf der Hüfte sitzt.

➠ So stylst du einen Oversize-Blazer

Crop Top und Shorts

Gerade bei hohen Temperaturen sorgen Crop Tops für eine willkommene Brise rund um unsere Körpermitte. Deshalb darf es im Sommer gerne auch eine hoch geschnittene Shorts oder ein etwas kürzerer Rock zum Crop Top sein. Wenn du dich in deinem Outfit wohlfühlst, kannst du natürlich auch Bauch zeigen.

Auch in Kombination mit einem angesagten Leinen-Set, bestehend aus Shorts und Hemd, kann uns das Crop Top überzeugen.

Du magst es nicht ganz so nackt? Dann kannst du einfach über das Crop Top noch ein durchsichtiges Shirt drüber ziehen. Sieht nicht nur süß aus, sondern eignet sich auch für kühlere Sommerabende.

Crop Top und Anzughose

Crop Top, but make it Office-fit? Das gelingt ganz einfach indem du Crop Top und Anzughose kombinierst. So erhält der knappe Modetrend eine elegantere Note. Entscheidest du dich für eine besonders hochgeschnittene Hose, blitzt zudem weniger nackte Haut hervor, was den Look wiederum noch angezogener und Office-tauglicher macht. Doch nicht nur fürs Büro, sondern auch in der Freizeit – etwa in Kombination mit einem lässigen Oversized-Hemd oder einer Bikerjacke – funktioniert ein Crop Top wunderbar zur Anzughose.

➠ Mehr zum Thema Business-Outfits

Crop Top als Zweiteiler mit Hose oder Rock

Wir liiiiiieeeben einfach Zweiteiler. Sie sind so praktisch, denn man ist im Nu angezogen und kann Unter- und Oberteil auch separat mit anderen Kleidungsstücken kombinieren.

Besonders häufig begegnen uns zurzeit Zweiteiler mit Oberteilen im Cropped-Schnitt. Das Unterteil ist dabei meist etwas breiter geschnitten und bedeckt den Bauchnabel. Somit kreierst du einen eleganten Look, ohne zu viel Haut zu zeigen.

Crop Top und Jeans Rock

Auch wenn die Vermutung nahe liegt, aber Crop Tops müssen nicht immer als Shirt-Variante daherkommen. Denn auch Blusen sind beispielsweise jetzt häufig mit kurzem Schnitt zu finden. Besonders cool finden wir, wenn das Crop Top in Blusen-Form mit einem Jeansrock kombiniert wird.

Der Look von Influencerin Paulina Kurka wirkt lässig und edel zugleich. Abends kann man die Sneaker zudem mit Heels oder Stiefeletten tauschen. We like!

Crop Top und Latzhose

Dieser Look besticht durch seine Lässigkeit und noch dazu musst du nicht sonderlich viel kombinieren können, denn die Latzhose steht im Vordergrund und darunter reicht ein schlichtes Crop Top oder ein cropped Pulli.

Crop Top beim Sport

Auch beim Sport eignen sich Crop Top ideal - die meisten Sport-BHs sind so geschnitten, dass sie gar nicht mehr wie klassische BHs, sondern eher nach Crop Top aussehen. Natürlich kannst du den Look auch ganz einfach im Alltag tragen. Mit einer weiten Jogginghose oder, wenn du es lieber figurbetont magst, mit einer (kurzen) Leggings. Darüber kannst du einfach einen Blazer oder ein Oversized-Hemd anziehen. Voilà - stylisch aber bequem.

Crop Tops shoppen: Das sind unsere Favoriten

Dein Kleiderkasten schreit nach Veränderung und noch lauter nach einem neuen Crop Top? Dann nichts wie los, hier kommen unsere liebsten Crop Tops zum Nachshoppen!