So geht Athleisure!

» Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. «

Diese Aussage stammt von Karl Lagerfeld, einem der wichtigsten Designer der Modegeschichte. Damals hätte er wohl nicht gedacht das Hoodies, Sporthosen & Co einmal so eine breite Akzeptanz in der Modewelt finden werden. Wir freuen uns darüber, dass wir bequeme sportliche Teile jetzt auch überall tragen können. Der Trend hat sogar einen eigenen Namen bekommen - Athleisure Wear!

Was ist Athleisure?

Athleisure - eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtertn "athletic" und "leisure wear" , was etwa so viel bedeutet wie "sportliche Freizeitbekleidung". Es ist die modischere, alltagstaugliche Version eines Gym-Looks. In den 90ern vorgemacht von keiner anderen als Prinzessin Diana, die mit ihren Off-Duty-Styles die ganze Welt inspirierte. Wir erinnern uns an bunte Radlerhosen, coole Hoodies und Sneakers - getragen mit einer Extra-Portion Lässigkeit.

Und die Fashionistas von heute - seien es Models, SchauspielerInnen oder Mode-Blogger, haben den bequemen Look für sich entdeckt. Stars, die im Alltag von Paparazzi gesichtet werden, tragen Leggings und Sport BHs. Der Stil wurde so trendy, dass die französische Vogue 2019 in einem Shooting mit Hailey Bieber Princess Di's beste Looks nachstellte.

Während der Athleisure-Trend in den letzten Jahren langsam, aber sicher zum Mega-Trend wurde, macht sich in der aktuellen Fashion-Szene ein Umschwung bemerkbar: Der Look wird mit anderen Trends kombiniert und darf gerne an Sportkleidung aus den 80ern erinnern.

Neue Labels wie Sporty & Rich, 7 Days Active, Livin Cool oder auch die österreichische Brand Whyat entstehen - und helfen dabei, Athleisure ein Stück weiterzuentwickeln. Obwohl die Pieces sportlich sind, würde niemand wirklich damit Sport machen. Es ist ein Fashion-Statement, ein cooler Look - aber niemals würden wir tatsächlich mit unseren Sporty & Rich-Pullis am Berg oder Joggen gehen. Höchstens ins Fitnessstudio - um uns dort dann umzuziehen ;-)

Aber auch große Sportwear-Brands setzen den Athleisure Style um, indem sie mit Designer:innen kooperieren. Victoria Beckham führt eine Linie bei Reebok und Stella McCartney bei Adidas. Das letztere Label arbeitete auch mit Gucci, Fiorucci oder Balenciaga.

So stylst du den Athleisure Look

Sporty Styles:

Baggy Jeans, Blazer, edgy Sonnebrillen und Designertaschen - dazu ein sportlicher, retro aussehender Pullover, ein Basecap, Leggings oder Trekkingschuhe. Man trägt High Fashion zur Gymwear. Und umgekehrt. Was dabei herauskommt, sind tolle, kreative und bequeme Streetstyles.

Bei der Schuhwahl vertrauen wir entweder auf altbewährte Klassiker wie den Adidas Stan Smith (der Tennisschuh, der in den 70er Jahren für den Sportler entwickelt wurde), Converse All Star, Reebok Club C 85 oder New Balance 990 (den ultimativen Dad-Shoe!). Oder, wir setzen auf Designer-Treter wie zum Beispiel den Balenciaga Triple S. Ein Schuh, den ebenfalls nie jemand wirklich zum Sport tragen wird.

Chice Styles:

Sie eignen sich auch gut, um sich an den Athleisure Trend heranzutasten. Sportlicher Sneaker zum Kleid oder auch zum Plisseerock, geben einem eleganten Look eine coole Note. Außerdem freuen sich unsere Füße über die bequemen Schuhe!

Mutige setzen auf richtig sportliche Hosen, die mehr ans Gym erinnern. Der Rest des Outfits darf dabei zurückhaltend und elegant ausfallen - das ergibt einen richtig lässigen chicen Style!