Ein Jumpsuit ist ein wandelbares Basic-Teil, das im Kleiderschrank von Fashion-Fans nicht fehlen darf. Denn die stylischen Einteiler stehen dem klassischen Kleid in puncto Vielseitigkeit in nichts nach und bringen zudem jede Menge Bewegungsfreiheit mit sich. Denn beim Jumpsuit kann nichts verrutschen und man ist quasi im Handumdrehen stylisch angezogen. Wir nehmen euch mit in die Welt der Jumpsuits, die mal schlicht und elegant, mal lässig und mal extravagant daherkommen.

Was genau ist ein Jumpsuit und wo kommt er her?

Viele Teile, die wir heute als modisches It-Piece feiern, haben ihren Ursprung in robuster Arbeitsbekleidung oder auch funktionaler Extremsportausrüstung. Wir sagen nur Bomberjacke, Cargohose oder Pilotenbrille. Der Jumpsuit ist da keine Ausnahme, denn ursprünglich trugen ihn die Fallschirmjäger des Militärs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um die Springer bestmöglich zu schützen, fungierte der Jumpsuit als Funktionskleidung.

Und vom Sprung ("Jump") kommt auch der Name des heutigen Trend-Pieces. Die Urform des Jumpsuits war robust, wetterfest und hauteng geschnitten, um keine Störungen mit dem Fallschirm zu verursachen. Den militärischen Stil findet man übrigens bis heute bei Jumpsuits – besonders häufig kommt er etwa in olivgrünen Farben und mit aufgenähten Symbolen, Taschen etc. daher.

Dass wir den Jumpsuit heute überhaupt auch abseits vom Fallschirm-Springen tragen, haben wir vor allem der Designerin Elsa Schiaparelli zu verdanken: Denn sie brachte den figurbetonten Einteiler in den 1930er Jahren erstmals in die Modewelt. So richtig populär wurde er dann in den 70er Jahren – seitdem hat sich der Jumpsuit modisch immer weiter entwickelt. Heute gibt es ihn in unzähligen Ausführungen, zum Beispiel im oversized Schnitt, mit ausgestelltem Bein, ärmellos oder auch schulterfrei!

Jumpsuit versus Overall versus Playsuit: Wo sind die Unterschiede?

Hast du immer gedacht, ein Overall und ein Jumpsuit sind im Grunde das gleiche? Sind sie streng genommen nicht, doch die Grenzen verschwimmen zusehends. Das liegt vor allem auch daran, dass sich die Modebranche rasend schnell entwickelt. Ein Trend folgt dem nächsten, unterschiedliche Materialien kommen ins Spiel und vielfältige Mischformen entstehen.

Heute steht zudem nicht mehr die Funktionalität im Fokus der modernen Interpretationen, sondern der Style-Faktor. Wie dem auch sei, wir erklären euch trotzdem die Unterschiede zwischen Overall, Jumpsuit und Playsuit.

Unterschied Jumpsuit und Overall

Während der Jumpsuit eher figurbetont geschnitten ist, zeichnet sich der Overall durch einen weiten Schnitt aus. Zudem sind die Arme und Beine meist lang und der Anzug ist eher hochgeschlossen. Häufig kommt der Overall außerdem mit aufgenähten Taschen, Reißverschlüssen, Gürteln oder Knöpfen daher, während der Jumpsuit eher clean ist.

Unterschied Jumpsuit und Playsuit

Der Playsuit ist hingegen die (sommerliche) Mini-Version des klassischen Jumpsuits, denn dieser hat kurze Beine. Die Ärmellänge kann beim Playsuit variieren – mit langen oder Dreiviertel-Ärmeln wird er schnell Winter- oder Herbst-tauglich, während er mit kurzen Ärmeln, Trägern oder gar schulterfrei zum perfekten Sommer-Begleiter wird.

Zu welchen Anlässen kann man einen Jumpsuit tragen?

Durch die Vielseitigkeit lassen sich Jumpsuits heute auch perfekt zu den unterschiedlichsten Anlässen tragen: Von elegant, über casual oder sportlich – den Einteiler kannst du sowohl bequem für den Alltag tragen, als auch für festliche Anlässe. Dass man einen Wow-Auftritt hinlegen kann, bewies etwa Schauspielerin Blake Lively vor kurzem auf dem roten Teppich eindrucksvoll mit ihrem gold-schimmernden Jumpsuit:

Wer kein Freund von Kleidern ist und dennoch chic und stilsicher als Hochzeitsgast erscheinen möchte, ist mit einem Jumpsuit ebenfalls bestens beraten. Wir finden für diesen Anlass vor allem figurbetonte Modelle, wie jenes unten, ganz toll. Zum besonderen Hingucker wird das Ketten-Detail in der Taille. Mit weiterem Schmuck und einer Glitzer-Tasche wird der Look perfekt abgerundet. Hohe Schuhe sorgen außerdem für zusätzlichen Glamour!

Für Hochzeiten ebenfalls ideal sind Jumpsuits mit floralem Muster:

Wenn du zu einer Sommer-Hochzeit eingeladen bist, kann auch eine Playsuit-Variante möglicherweise infrage kommen. Wir haben uns beispielsweise in dieses Modell mit floralen Elementen in zarten Pastelltönen verliebt:

Doch auch für den Alltag kann ein Jumpsuit supercool gestylt werden. Wir feiern etwa diese Kombi aus Denim-Jumpsuit mit schwarzen Boots. Ein wenig Schmuck dazu und schon hat man einen stylischen Look kreiert!

Party-tauglich wird der Jumpsuit wenn man sich für ein gewagtes Modell mit Glitzer und / oder Cut-Outs entscheidet und auffälligen Schmuck dazu kombiniert. Nicht fehlen darf natürlich eine Statement-Bag. Schuhe mit Absatz vollenden den Look!

Sommerlich leicht wird der Jumpsuit mit Sandalen oder Flip Flops gestylt. Hier empfiehlt es sich natürlich, sich für einen locker sitzenden Jumpsuit zu entscheiden. Strohhut oder Bandana dazu und schon bist du bereit für den nächsten heißen Tag!

Auch ein Leinen-Jumpsuit passt super zum Sommer und darf in keiner Garderobe fehlen. Das klassische Piece kannst du super mit Sandalen, Sonnenbrille und einer lässigen Kopfbedeckung stylen.

Mit welchen Pieces kann man einen Jumpsuit kombinieren?

Der Jumpsuit ist Ober- und Unterteil in einem und somit auch ein sehr dominantes Element deines gesamten Outfits. Mit der Wahl deines Jumpsuits gibst du schon mal einen groben Stil vor. ABER: Mit weiteren Kleidungsstücken sowie Schuhen, Taschen und anderen Accessoires können wir den Jumpsuit nochmal vielseitig stylen, indem wir etwa den Stil des Jumpsuits unterstreichen oder eben durch einen Stilbruch den Gesamtlook in eine andere Richtung interpretieren.

Je nachdem für welche Styling-Partner du dich entscheidest, kannst du ganz unterschiedliche Looks zusammenstellen. Für einen schicken Anlass passen zum Beispiel ein Blazer oder eine Bouclé Jacke perfekt zum Jumpsuit, während Leder- oder Jeansjacke für einen lässigen Alltagslook sorgen. Loafer oder geschlossene Mules mit kleinem Absatz passen perfekt zum Jumpsuit für einen Büro-Look. Für einen Wow-Auftritt kannst du hingegen zu Pumps oder High Heels greifen. Ein unkomplizierter Alltagslook entsteht hingegen, wenn du Sneaker zu deinem Jumpsuit kombinierst.

Ist dein Jumpsuit an sich schon ein Hingucker – sei es etwa durch auffällige Prints oder markante Details wie etwa Cut-Outs, Volants oder Rüschen – solltest du mit Accessoires eher sparsam umgehen. Wir empfehlen filigranen Gold- oder Silberschmuck und eine schlichte Handtasche als ideale Begleitung.

Anders sieht es natürlich bei einem monotonen Jumpsuit aus: Einfärbige Einteiler sind die perfekte Basis für auffälligen Schmuck, extravagante Sonnenbrillen oder eine angesagte It-Bag.

So findest du den perfekten Jumpsuit für deine Figur

Ihr merkt schon, wir sind begeisterte Jumpsuit-Fans! Und das nicht nur wegen seiner Wandelbarkeit, sondern vor allem auch deshalb, weil ein Jumpsuits tatsächlich wirklich jedem und jeder steht – sofern man natürlich je nach Größe und Figur zum richtigen Schnitt und Modell greift. Hier kommen unsere Tipps:

1

Kleine Fashionistas entscheiden sich am besten für einen Jumpsuit, der figurbetont und schmal geschnitten ist. Printmuster oder Längsstreifen sorgen ebenfalls für eine optische Verlängerung des Körpers.

2

Fließende Stoffe wie Seide, Viskose oder Chiffon strecken außerdem ebenfalls die Silhouette. Zudem schmeicheln sie jeder Figur und zaubern einen besonders eleganten Look.

3

Jumpsuits mit Oversized-Schnitt sollte man im Idealfall mit Plateau-Sneakern oder hohen Schuhen kombinieren, denn so läuft man nicht Gefahr, dass der XL-Einteiler den Körper gestaucht aussehen lässt.

4

Wer rund um den Bauch eine vermeintliche Problemzone hat und statt Oberkörper lieber die Beine betonen möchte, sollte zu einem Jumpsuit mit tief sitzender Hüftpartie greifen, der locker um den Bauch sitzt.

5

Kurvige Frauen sollten einen Jumpsuit mit weitem Bein und schmaler Taille wählen und diesen mit einem Gürtel betonen.

6

Besonders große Frauen können auf ein Modell mit einer hochgeschnittenen Taille zurückgreifen. So werden die Beine betont und der Oberkörper wirkt zierlicher.

Das sind unsere Jumpsuit-Lieblinge zum Nachshoppen

Egal ob casual oder elegant: Jumpsuits gehen einfach immer! Wir haben unsere Lieblinge zum Nachshoppen für dich herausgesucht!