Shakira: Die Pop-Latina mit dem legendären Hüftschwung

Mit Welthits wie "Whenever Wherever", "Waka Waka" und "She Wolf" wurde Shakira in den frühen 2000ern zum Superstar schlechthin. Seither konnte die blonde Kolumbianerin bei Auftritten auf Sportgroßveranstaltungen begeistern, füllt regelmäßig die größten Konzerthallen der Welt und darf sich über fünf Grammys freuen.

Private wie auch berufliche Rückschläge meistert Shakira mit Klasse und plant laut eigenen Angaben aktuell einen Umzug nach Miami, wo sie an neuen Songs arbeiten will. Fans dürfen sich also auf eine Menge neuer heißer Rhythmen der Powerfrau freuen!