Spieglein, Spieglein an der Wand – welche ist die coolste Frisur im ganzen Land? Nun, wenn es nach uns geht, hat der Long Bob zumindest sehr große Chancen auf diesen Titel. Die Trendfrisur Lob aka. Long Bob ist nämlich der perfekte Kompromiss für alle, die einen Bob wollen, die Haare aber nicht allzu kurz abschneiden möchten. Das Beste am Lob ist: Die Frisur sieht immer toll aus! Egal, ob die Haare lockig oder glatt sind. Ob du einen Pony oder Mittelscheitel trägst - der Long Bob steht jedem.

Was ist ein Long Bob?

Der Long Bob, oder auch Lob genannt, ist die etwas längere Variante des Bobs und zählt zu den mittellangen Frisuren. Typischerweise endet die Frisur irgendwo zwischen den Schultern und dem Schlüsselbein. Nicht zu lang und nicht zu kurz – der Long Bob wird gerne auch als die goldene Mitte in Sachen Haarlänge bezeichnet. Der große Vorteil des Haarschnitts ist außerdem seine Wandelbarkeit. Denn von wavy bis sleek Styles bis hin zu den verschiedensten Frisuren ist mit einem Long Bob alles möglich.

Wie schneidet man einen Long Bob?

Beim Long Bob schneidet der/ die Friseur:in das Haar auf Schulterlänge oder etwas darunter ohne starke Stufen. Meistens werden die Haare lediglich in der vorderen Haarpartie etwas länger als hinten gelassen. Das entscheidende Merkmal für den Haarschnitt ist außerdem, dass er weich und fließend wirkt.

Achtung: Der Long Bob ist leider eher anfällig für Spliss. Um das zu vermeiden, ist es empfehlenswert, den Lob statt mit der Schere mit der Calligraphy-Technik zu schneiden. Dabei werden die Haare mit einer Art Federhalterklinge in Wuchsrichtung und bei einem optimalen Winkel von 21 bis 23 Grad quasi "gesclicet" Dies bewirkt, dass das Haar schöner fällt, voller wirkt und außerdem bleibt die Trendfrisur so länger in Form!

Natürlich gibt es beim Schneiden der Frisur auch noch Feinheiten zu beachten – etwa ob zusätzlich ein Pony geschnitten werden soll. Diese Entscheidung hängt natürlich ganz von deiner persönlichen Vorliebe ab. Auch je nach Gesichtsform und Haarstruktur können dir unterschiedliche Varianten besonders schmeicheln.

Bezüglich der richtigen Haarlänge kann dich dein:e Friseur:in sicher bestens beraten. Er oder sie kann die Proportionen von Kopf und Körper richtig einschätzen und somit die perfekte Länge wählen.

Wem steht ein Long Bob?

Da man den Long Bob auf so vielseitige Weise tragen kann, steht diese Frisur im Grunde jeder Frau - und das unabhängig von Gesichtsform, Haartyp und Haarstruktur! Dickes Haar gewinnt durch den Lob zum Beispiel an Leichtigkeit, während feines Haar von mehr Volumen profitiert.

Generell passt die Frisur auch zu jeder Gesichtsform. Lediglich auf die Länge sollte man etwas Rücksicht nehmen:

profitieren etwa von einem Long Bob, dessen sanfte Stufen das Gesicht schmaler erscheinen lassen. Ein kürzer geschnittener Long Bob mit Pony sieht bei rundlichen Gesichtern ebenfalls super aus. Frauen mit ovalem Gesicht können vom sleek Look bis zur lockigen Variante sowieso alles tragen.

können vom sleek Look bis zur lockigen Variante sowieso alles tragen. Während Frauen mit eckigen Gesichtern besonders toll mit einem Long Bob mit zarten Strähnen und sanften Wellen aussehen. Auch ein Lob mit kräftig durchgestuftem Deckhaar, dessen Spitzen auf Höhe der Schultern enden, sieht bei eckigen Gesicht fabelhaft aus.

Wie stylt man einen Long Bob?

Der große Vorteil des Long Bob ist wie bereits eingangs erwähnt seine Wandelbarkeit. Mit geringem Aufwand kannst du verschiedenste Looks stylen. Du suchst noch nach Inspiration? Diese Ideen werden dir mit Sicherheit gefallen!

Glatter Long Bob

Wer den Lob glatt und akkurat trägt, sollte die Längen am besten mit einer großen Rundbürste trocken föhnen und eventuell anschließend glätten. Vergiss aber nicht, vorher einen Hitzeschutz zu verwenden. Am Schluss die Haare mit einem Glanzspray fixieren. Übrigens passt der Sleek-Haarstyle natürlich am besten zu einem Mittelscheitel. Ein Seitenscheitel lässt den Look hingegen verwegen aussehen.





Welliger Long Bob

Ziemlich angesagt sind derzeit natürliche "Out of bed"-Looks à la Alexa Chung. Hierfür musst du im Grunde nicht mehr machen, als deine Haare Luft trocknen zu lassen. Wer total glatte Haare hat, aber einen Long Bob mit Beach Waves möchte, kann mit einem Lockenstab oder dem Dyson Airwrap nachhelfen und die Längen etwas eindrehen. Achte aber darauf, dass der Look nicht "zu gestylt" wirkt!

Lockiger Long Bob

Ein lockiger Bob wirkt immer etwas retro und romantisch. Wir denken sofort an Marilyn Monroe und ihre blonde Lockenfrisur. Wer den Lob lockig tragen möchte, sollte sich einen Seitenscheitel ziehen und die Haar mit einem breiten Lockenstab stylen. Die einzelnen Locken werden dann mit einem Wachs modelliert und noch einmal verzwirbelt.

Long Bob mit Naturlocken

So cool, dass der Look sogar einen eigenen Namen bekommt: Die Rede ist vom Curly Bob. Natürlich gibt es auch diese Variante in einer langen Version. Wenn du also mit Naturlocken gesegnet bist, wird ein Long Bob deine Haarstruktur wunderbar zur Geltung bringen.

Nutze dafür eine definierende Lockencreme, die du ins feuchte Haar einarbeitest. Knete sie mit etwas Druck und Aufwärtsbewegungen in die Locken ein, um ihre Struktur zu definieren. Danach lässt du dein Haar ganz einfach lufttrocknen.

Long Bob mit Curtain Bangs

Bob + Curtain Bangs = Perfect Match! Wenn dir ein reiner Long Bob zu fad ist, kannst du deiner Frisur mit einem Pony-Schnitt wie etwa Curtain Bangs zusätzlichen Pepp verleihen. Damit der Look auch wirklich deine Gesichtszüge unterstreicht, ist es wichtig, die Curtain Bangs richtig zu stylen.

Benutze dafür eine Rundbürste und einen Föhn. Trenne die Pony-Partie vom Rest der Haare mit einer Klammer und föhne das restliche Haar ganz normal. Nutze für die Curtain Bangs die Rundbürste. Sobald der Pony trocken ist, kannst du die Rundbürste lösen und die Haare mit den Fingern etwas auflockern.

Long Bob mit Dutt

Der "Half Bun" oder auch Blogger Dutt eignet sich nicht nur für lange Mähnen, sondern auch für den Long Bob. Dazu musst du einfach nur das Deckhaar abteilen und darauf einen Bun drehen. Die restlichen Haare entweder gewellt oder geglättet auf die Schultern fallen lassen.

Flechtfrisur mit Long Bob

Ja, du kannst auch eine Flechtfrisur mit dem Long Bob stylen. Dazu einfach die seitliche Haarpartie von unten nach oben flechten und am Kopf fixieren. Von der anderen Seite ebenfalls einen Zopf Richtung Haaransatz flechten und mit dem anderen Zopf verbinden. Blumen (auch aus Plastik) geben dem Style eine mädchenhafte Romantik.

Welche Promis tragen einen Long Bob?

Die Bob-Frisur hat sich in den letzten Jahren zur Nummer 1 Trendfrisur entwickelt. Viele Stars haben sich ihre lange Wallemähne zuerst zu einem frechen Bob schneiden lassen, tragen ihre Haare aber jetzt doch wieder etwas länger in Form eines Long Bob. Stars wie Alexa Chung, Ariana Grande oder Kerry Washington lieben die Trendfrisur Long Bob. Damit sieht man nicht nur privat, sondern auch am Red Carpet immer schick und doch natürlich aus.

Schauspielerin Ashley Benson steht ja so gut wie jede Frisur. Ganz besonders überzeugt sie uns aber mit ihrem Long Bob mit sanften Highlights und Wellen im Haar.

Das deutsche Model Lena Gercke trägt ihren blonden Long Bob ganz im Sleek Look. Der cleane Haarstyle unterstreicht ihre Gesichtszüge perfekt!

Auch Sängerin Selena Gomez überzeugt uns mit ihrem Long Bob, den sie mit sanften Wellen im Haar trägt.

Der Long Bob ist quasi der Signature Look von Model Alexa Chung. Nicht umsonst, denn der Look steht ihr einfach wunderbar!

Sängerin und Influencerin Lena Meyer Landrut vermisst ihre Bangs bereits, und wir auch denn ihr Long Bob sieht besonders in Kombination mit sanften Highlights und dem dichten Pony einfach nur toll aus!

Das schwedische Model Elsa Hosk ist der lebende Beweis dafür wie verwegen und cool ein Long Bob aussehen kann, der seitlich getragen wird. Auch die Kombination mit den Wellen lieben wir heiß!

Influencerin Rianne Meijer ist ja bekannt dafür, sich selbst bzw. ihr Äußeres nicht allzu ernst zu nehmen. Ihre Frisur ist aber trotzdem richtig on point: Ihren blonden Lob trägt sie zwar etwas kürzer, kombiniert ihn aber geschickt mit lässigen Beach Waves und Bangs.

