2019 war sie mit 345 Millionen Follower:innen die am meisten verfolgte Frau auf Instagram. Heute lässt die Sängerin über die Social-Media-Plattform 353 Millionen Leute an ihrem Leben teilhaben. Ariana Grande ist dabei nicht nur eine Augenweide, sondern bereichert uns seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihren eigenen Songs.

Ariana fokussiert sich überwiegend auf Popmusik sowie R&B - und wurde schon öfter mit Mariah Carey verglichen, die eine ebenso außergewöhnliche Stimme und Gesangsbreite aufweist. Dies ist vor allem ihrer berühmten "Whistle Note" geschuldet.

Steckbrief: Ariana Grande
Name: Ariana Grande-Butera

Geburtstag: 26. Juni 1993

Geburtsort: Boca Raton, Florida, USA

Sternzeichen: Krebs

Wohnort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Beruf: Sängerin, Schauspielerin

Partner: Dalton Gomez (seit 2021)

Größe: 153 cm

Ariana Grande ist nicht nur Sängerin, sondern auch Feministin und kleine Schwester

Als Kind italienischer Abstammung kommt Ariana Grande-Butera am 26. Juni 1993 in Florida zur Welt. Ihre Eltern Edward Butera und Joan Grande ließen sich bei der Namensgebung von dem Kinderfilm "Felix der Kater" (1958) inspirieren - Ariana ist dementsprechend nach der Prinzessin Oriana benannt. Bereits im Alter von nur acht Jahren zeigte die heutige Sängerin deutliches Interesse an Musik, indem sie lauthals Karaoke auf einem Kreuzfahrtschiff sang.

Da die Grande-Buteras ein sehr religiöser Haushalt sind, wurde auch Ariana streng katholisch erzogen. Da sie sich allerdings nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, Papst Benedikt XVI und die Abneigung gegen Homosexualität zu unterstützen, trat sie letztendlich aus der Kirche aus. Ein wichtiger Grund dafür war ihr Halbbruder Frankie James. Seitdem folgen beide, wie auch Kollegin Madonna, der Kabbalah - eine Lehre, die sich mit Freundlichkeit und Karma beschäftigt.

Aufgrund ihres homosexuellen Bruders Frankie setzt sich die Feministin ebenso stark für LGBTQIA+ ein. Gemeinsam unterstützt das Geschwisterpaar die Band "Kids Who Care", welche bei Charity-Events auftritt und Spenden sammelt. 2009 reisten Ariana und Frankie nach Gugulethu in Südafrika, wo sie Kindern das Singen und Tanzen beibrachten. Am 4. Mai 2022 fand Frankie Grandes und Hale Leons Hochzeit statt - natürlich von Star Wars inspiriert! Brautjungfer Ariana trug ein von der Designerin Vera Wang entworfenes, schwarzes Outfit bestehend aus Bralette und Rock.

Erste Schauspielerfahrungen in Kinderserien wie "Victorious" und "Cat & Sam"

Arianas Karaoke-Sessions zahlten sich aus, denn schon 2008 schaffte es die Sängerin auf den Broadway. Hier trat sie im Musical "13" auf und verkörperte die Rolle der Cheerleaderin Charlotte - und gewann mehrere Nachwuchspreise dafür. Die meisten werden den Star jedoch aus einer gewissen Serie des Senders "Nickelodeon" kennen: "Victorious". Ab 2010 spielte Ariana neben Elizabeth Gillies und Victoria Justice die süße - und manchmal etwas verwirrte - Cat Valentine. Die Serie wurde 2013 überraschend abgesetzt.

» Schauspielerei macht Spaß, aber Musik wird immer das Wichtigste für mich sein. «

Fans mussten dennoch nicht lange warten! Noch im selben Jahr wurde das Spin-Off "Sam & Cat" angekündigt - ein Mix der Serien "Victorious" und "iCarly", wobei Jennette McCurdy als Sam(antha) zu sehen war. Das Glück war von kurzer Dauer, da sich die Schauspielkolleginnen nicht verstanden und die Show bereits 2014 nach einer Staffel eingestellt wurde.

Was für die Zuschauer:innen ein Schock war, fühlte sich für Ariana viel eher wie ein Segen an: Da die Musikerin mit "Give It Up" (2011) schon den Soundtrack für Victorious einsang und 2011 einen Vertrag mit dem Label "Republic Records" unterschrieb, konnte sie sich nun vollkommen auf ihre Musikkarriere fokussieren. Ariana erhielt währenddessen Hilfe des Vocal Coaches Eric Vetro.

Mit den Songs "Dangerous Woman", "Boyfriend" und "Problem" an die Chart-Spitze

Noch während der Dreharbeiten von Victorious veröffentlichte Ariana diverse Coversongs von Musikerinnen wie Adele oder Whitney Houston auf YouTube. Dank Republic Records konnte Ariana kurze Zeit später ihr erstes eigenes Baby auf den Musikmarkt bringen: "Put Your Hearts Up" (2011). Der Song sollte ursprünglich auf einem an Teenager gerichteten Album erscheinen, welches jedoch nie das Licht der Welt erblickte.

Arianas finales Debütalbum "Yours Truly" erschien letztendlich am 30. August 2013 und erreichte direkt Platz 1 der US Billboard 200 Charts. Allein in der ersten Woche wurde das Album über 138.000 Mal verkauft. "The Way" feat Mac Miller war dabei außerdem die erste US Top 10 Single der Sängerin und weist sowohl beruflich als auch privat eine große Bedeutung auf. Es folgten die Alben "My Everything" (2014), "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018), "Thank U, Next" (2019) und "Positions" (2020).

Primär Features wie "Problem" mit Iggy Azalea, "Break Free" mit Zedd und "Bang Bang" mit Jessie J sowie Nicki Minaj - alle aus 2014 - eroberten die Charts besonders. Auf ein Genre scheint sich Ariana nicht wirklich festlegen zu wollen: Elemente wie R&B, EDM, Trap und Pop dominieren die Musik der heute 29-Jährigen. Ab der weltweiten Pandemie im Jahr 2020 wurde es -zumindest vergleichsweise - ruhig um die Sängerin. Es folgte "Stuck With U" (2020) mit Justin Bieber und "Rain On Me" (2020) mit Lady Gaga.

Im Herzen ist und bleibt Ariana Grande eine Schauspielerin

Obwohl Ariana heutzutage definitiv mehr für ihre Musik als ihre Schauspielkunst bekannt ist, hat sie TV-Auftritte nie vollkommen abgeschrieben. Wer schon einmal auf einem Konzert der Sängerin war, weiß sowieso, dass ihre Musikvideos fast ganzen Filmen gleichen - von ihren Bühnenshows fangen wir erst gar nicht an zu sprechen.

2015 durfte Ariana in zwei Episoden der Serie "Scream Queens" und 2016 im Film "Zoolander" mitwirken. Anschließend folgten Auftritte in "Men in Black: International" (2019), "Don't Look Up" (2021) und "The World's A Little Blurry" (2021) - eine Dokumentation über Billie Eilish. Auch lieh sie der Prinzessin Diaspro in "Winx Club" ihre Stimme.

2024 steht ein ganz besonderes Highlight für die Sängerin an: "Universal" plant seit über 17 Jahren eine filmische Adaption des Musicals "Wicked" - bei der Ariana die Hauptrolle der guten Hexe Glinda übernehmen darf. Der Film soll in zwei Teile aufgeteilt werden.

Schattenseiten der Bekanntheit: Terroranschlag in Manchester

Die "Dangerous Woman Tour" war bis zum 22. Mai 2017 ein voller Erfolg - Hallen wurden gefüllt und Fans glücklich gemacht. Das Konzert in Manchester endete allerdings in einer Tragödie: Salman Abedi, ein englischer Terrorist, sprengte sich im Foyer der Manchester Arena mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft. Dabei kamen 23 Personen ums Leben und über 1000 wurden verletzt - darunter viele Kinder.

» Auf der Bühne bin ich die perfekt geschliffene Entertainerin - und danach wieder das Nervenbündel, das versucht, klarzukommen. «

Ariana selbst trug zwar keinen physischen Schaden davon, ihre Psyche hingegen war gebrochen. Die restliche Tour wurde abgesagt - nur drei Tage später hätte die Sängerin eigentlich ein Konzert in London gehabt. Um den Opfern und deren Familien zu gedenken, fand am 4. Juni 2014 das Benefizkonzert "One Love Manchester" statt, um Geld für den "We Love Manchester Emergency Fund" zu sammeln.

Wie kam Ariana Grandes beliebter Look mit hohem Pferdeschwanz zustande?

Eigentlich ist Ariana eine Brünette mit Locken. Berühmt wurde sie aber durch ihre samtig-roten, glatten Haare in Victorious. Der Grund für den Haarwandel? Produzent Dan Schneider wollte nicht, dass jede der weiblichen Hauptdarstellerinnen braune Haare hat. Die damalige Schauspielerin musste ihre Haare daher alle zwei Wochen neu färben.

Jede:r, die:der sich nur ansatzweise mit dem Haare färben auskennt, weiß, was dies für Folgen hat: Da Ariana ihre Haare über vier Jahre hinweg im rötlichen Ton tragen musste, waren diese zum Ende hin komplett kaputt. Tatsächlich einer der Gründe, wieso sie sich letztendlich für ihren ikonischen Pferdeschwanz und Extensions entschied. Gepaart mit übergroßen Sweatshirts und Overknee-Stiefeln war der bekannte Ariana-Grande-Look geboren.

Der Pferdeschwanz entwickelte sich später zu einem halben Zopf mit offenen Haaren, wobei gleichzeitig auch eine Veränderung im Stil der Sängerin bemerkbar war. Arianas cooler Look wurde durch sehr feminine, enge Kleidung umgetauscht. Ein Wandel, von dem sie selbst nicht überzeugt war: "Ich fühle mich nicht wohl mit meinem sexy Image – oder mit meinen Klamotten."

Seit ein paar Jahren scheint Ariana jedoch zufrieden zu sein! Zu ihrem Signature Look gehören heute softe Töne, Eyeliner und jede Haarfarbe sowie Frisur. Für Wicked musste sich die Brünette ihre Haare übrigens Blond färben. Oh, oh ... Victorious again?

Wenn eine Ikone eine Beauty-Marke kreiert: r.e.m. beauty

Ja, ja, ich weiß: Eigentlich braucht die Welt nicht noch einen Star, der eine eigene Firma oder Marke vorstellt. Dem ist sich auch Ariana Grande bewusst. Dennoch sieht sie in ihren Kolleg:innen wie Rihanna, Selena Gomez oder Lady Gaga keine Konkurrenz, sondern Verbündete. Wenn wir einmal ehrlich sind, passt Make Up doch sowieso wie die Faust aufs Auge zu Ari, oder?

» Man kann nie genug Kosmetik haben, genauso wie man nie genug Musik haben kann. «

Arianas r.e.m. beauty ist eine Linie leistungsstarker, innovativer Augen-, Gesichts- und Lippenprodukten, die für alle zugänglich ist. Jede:r soll inkludiert sein und zum:zur eigene:n Künstler:in werden. Alle Produkte - darunter Lipgloss, Highlighter und Lidschatten - sind vegan, cruelty-free und recycelbar.

Ariana Grande hat mit Dalton Gomez endlich die große Liebe gefunden

Eins steht fest: Ariana ist definitiv kein unbeschriebenes Blatt und hat bereits die eine oder andere (gescheiterte) Beziehung hinter sich - darunter viele Teenager-Romanzen wie beispielsweise mit Jai Brooks oder "The Wanted"-Mitglied Nathan Sykes. Die erste, ernstere Beziehung führte die Sängerin mit dem Rapper Big Sean. Beide waren nicht einmal ein halbes Jahr zusammen und trennten sich im April 2015, nachdem Arianas Großvater verstarb.

Im August 2016 verguckte sich Ariana in den Rapper Mac Miller, mit dem sie zuvor gemeinsame Songs veröffentlicht hatte. Mac trat ebenfalls bei One Love Manchester auf, um seine Freundin zu unterstützen. Rund zwei Jahre später gab das Paar die Trennung bekannt. Mac Miller verstarb im September 2018 anschließend an einer Überdosis. Fans sind bis heute überzeugt, dass Mac Arianas Seelenverwandter war.

Die darauffolgende Beziehung mit dem Comedian Pete Davidson war intensiv - tja, und schnell wieder vorbei. Im Mai 2018 startete die Datingphase, nur einen Monat später war das Paar verlobt und wiederum vier Monate danach fand im Oktober die Trennung statt. Trotz der kurzen Beziehung ist Pete auf dem Album Sweetener der Song "Pete Davidson" gewidmet.

Seit März 2020 ist Ariana wieder glücklich vergeben - und gab am 15. Mai 2021 sogar ihr Ja-Wort. Der Auserwählte ist Luxus-Immobilienmakler Dalton Gomez. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung im Musikvideo zu Stuck With U. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Ariana diese Ehe von Herzen gegönnt sei.

» Ich wünschte, ich könnte mich bei Malcolm bedanken, denn er war ein Engel. «

Auszeichnungen, Erfolge und kleine Einblicke in das Privatleben der Berühmtheit

Natürlich hat eine Queen wie Ariana Grande auch viele Auszeichnungen gewonnen - die alle zu listen, würde definitiv den Rahmen sprengen. Unter ihren Preisen befinden sich drei American Music Awards, ein Bambi Award für "Best Newcomer" 2014, ein BRIT Award für "International Female Solo Artist" 2019 und insgesamt zwei Grammy Awards. Arianas Alben wurden ebenso von der RIAA mit Platin ausgezeichnet. Auch galt die Sängerin 2018 laut Billboard als Frau des Jahres.

Was macht Ariana sonst noch so? 2021 durfte die Musikerin als Jury-Mitglied der 21. Staffel von "The Voice" (US) antreten. Angeblich soll sie 20-25 Millionen Dollar für die Staffel erhalten haben, was sie zum bestbezahlten Coach in der Geschichte der Show machen würde. Ariana hat über die Jahre hinweg bisher insgesamt neun Düfte und mehrere H&M-Kollektionen herausgebracht. Ansonsten ist sie Tierliebhaberin - immerhin hat sie momentan zehn Hunde. Ein großes Herz für Mensch und Tier. Wir ziehen unseren Hut vor Ariana und ihrer Lebensgeschichte!