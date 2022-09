Weil sie wissen, was in anderen Menschen vorgeht, wollen sie es meist allen Recht machen - ein absolut unmögliches Vorhaben. Der Krebs ist allerdings zu gutmütig, um dies einzusehen. 1:0 für Herz statt Verstand! Dass sich das Sternzeichen dadurch ab und zu in brenzlige Situationen bringt oder verstrickt, ist keine Überraschung. Tipp an euch: Eventuell solltet ihr erst einmal eure eigenen Gefühle ordnen und dann Held:innen für andere spielen. Gönnt euch bitte ein bisschen Me-Time!

Das empfindsame Wesen des Krebses lässt sich manchmal auf Kindheitstraumata zurückführen - sei es die Trennung der Eltern oder der Tod eines Familienmitgliedes. Wer das Wasserelement als schwach bezeichnet, hat daher einfach Unrecht! Ganz im Gegenteil: Es hätte keine größere Stärke beweisen können.

Typische Charaktereigenschaften des Krebses Stärken: Schwächen: Familiensinn Sensibilität Intuition Schüchternheit Willensstärke Skepsis Empathie Stimmungsschwankungen Beschützer:inneninstinkt Anhänglichkeit Ehrgeiz Überempfindlichkeit Loyalität Bindungsangst

Job & Karriere: Hier wird Hobby zum Beruf gemacht

Im Gegensatz zu anderen Sternzeichen steht eine große Karriere, hohes Gehalt oder Konkurrenzkampf für den Krebs nicht im Vordergrund! Auch wenn er bei allem, was er macht, unglaublich ehrgeizig ist, sind ihm andere Dinge einfach wichtiger. Worauf es viel eher ankommt, ist das richtige Arbeitsklima. Wie soll man sonst fast die Hälfte seines Lebens an einem Ort verbringen, wo man sich nicht wohlfühlt? In den Pausen wird gerne ein Kaffee zusammen getrunken oder über kommende Wochenendpläne gesprochen. Krebse sind wahre Teamplayer:innen!

Vielleicht ist es auf seine Schicksalsschläge zurückzuführen, vielleicht auch nur auf seine generell empathische Art - so oder so macht sich das Wasserelement unglaublich gut in therapeutischen Berufen. Krebse können stets hinter die Fassade gucken und bringen ein einzigartiges Einfühlungsvermögen mit. Das war's aber noch nicht! Ihr Sinn für Ästhetik oder Talent in der Küche lassen sich ebenfalls gut in die Berufslaufbahn einbringen.

Partnerschaft & Liebe: Krebse sind durch und durch Familienmenschen

Auch in der Beziehung tendiert das Sternzeichen dazu, sich viel zu viele Gedanken zu machen. Nach mehreren Stunden Overthinking kommt der Krebs dann zum Schluss, dass er zu keinem Schluss kommt. Wer hätte das gedacht? Vor lauter Skepsis und Abwehrhaltung mag er keine:n an sich heran lassen. Im Umkehrschluss brauchen Krebse daher starke, dominante Partner:innen! Trotzdem kann das Wasserelement auch ganz anders: Wenn es sein Auge auf jemanden wirft, den:die er unbedingt haben sowie halten möchte, ist er besitzergreifend und klammert.

In der Beziehung selbst sind Krebse die geborenen Romantiker:innen! Familie und Kinder sind für das Sternzeichen das allerschönste Geschenk. Kleine Aufmerksamkeiten ihrer Liebsten sind natürlich gerne gesehen, mit dem Kitsch sollte man es dennoch nicht übertreiben. Eine Schulter zum Anlehnen und liebevolle Worte - oder ebenso etwas Selbstgekochtes, denn Liebe geht durch den Magen - sind ausreichend.

Welche 3 Sternzeichen passen am besten zu Krebsen?

Es gibt immer Personen, die besser zu einem passen als andere. Für den Krebs sind dies Skorpione, Löwen und Stiere. Alles starke Persönlichkeiten - so wie es sein soll! Während der Skorpion den Krebs vor allem im Bett herausfordert, bemühen sich Löwen um ausreichend Aufmerksamkeit und Halt. Der Stier ist treu, leidenschaftlich und romantisch - alles, was das Herz unseres Krebses höher schlagen lässt.

Welche 3 Sternzeichen passen eher nicht zu Krebsen?

Selbstverständlich gibt es auch immer Personen, von denen man sich lieber fernhalten sollte. In diesem Fall wären es Waagen, Fische und Widder. Wie wir wissen, kann unser Krebs häufig sehr eifersüchtig und kontrollierend sein. Waagen jedoch brauchen ausreichend Freiraum und Ruhe. Fische sind - es scheint wirklich am Element zu liegen - sehr emotionale, sentimentale und sensible Sternzeichen. Beide würden die gesamte Beziehung über zu viel Rücksicht aufeinander nehmen und Konflikte ignorieren.

Widder sind dafür bekannt, stürmisch, extrovertiert und laut zu sein. Der Krebs hingegen lebt von Zweisamkeit, Entspannung und Gemütlichkeit. Sicherlich können beide Sternzeichen viel voneinander lernen - aber dann vielleicht lieber auf freundschaftlicher Ebene.

Sex: Wie tickt Sternzeichen Krebs im Bett?

Wer den Krebs für sich gewinnen möchte, muss definitiv Initiative zeigen - denn unser Sternzeichen wird dies wahrscheinlich nie tun. Doch selbst nachdem das Gegenüber den 1. Schritt gewagt hat, ist der Krebs nicht automatisch Feuer und Flamme. Er muss erst Geborgenheit spüren, um sich vollkommen öffnen zu können - und das betrifft ebenfalls sexuelle Vorlieben.

Kommt es endlich dazu, dass das Wasserelement vertraut, so ist dieses ein:e wirklich hingebungsvolle:r Liebhaber:in. So wie sonst auch steht sein:e Partner:in an erster Stelle - man sollte also mit viel Befriedigung rechnen. Da gibt es definitiv Schlimmeres! Allgemein geht es im Schlafzimmer jedoch eher seicht zu. Sexspielzeuge oder Rollenspiele sind nichts für das ruhige Sternzeichen. Gleiches gilt für Freundschaft+ oder offene Beziehungen: Krebse sind ganz klar Team Monogamie.

Freundschaft: Ein wilder Mix aus Zicke und Ratgeber:in

Smalltalk, oberflächliche Gespräche und kurze Freundschaften haben nichts im Leben eines Krebses zu suchen. Er will es wissen! Seine Aufgabe als fürsorgliche:r, stets bereitstehende:r Zuhörer:in nimmt er dabei besonders ernst. Im Gegensatz zu den Zwillingen - die als Gruppenmama bezeichnet werden und verschiedene Leute zusammenbringen - agiert der Krebs einfach nur als Mama. Egal, ob es tröstende Worte sind, ein Tritt in den Hintern oder Kopfkraulerei - das Sternzeichen ist immer an Ort und Stelle.

Aufgepasst: Krebse sind zwar die treusten Seelen überhaupt, können jedoch auch ziemlich gekränkt sein! Kritik wird selten akzeptiert - stattdessen gibt es Manipulation, Ausreden und Geschrei. Da heißt es nur: Abstand halten und Tee trinken. Nach ein paar Tagen hat sich das Sternzeichen wieder beruhigt und ist glücklicherweise nicht allzu nachtragend. Möglicherweise gibt es als Entschuldigung sogar einen leckeren Kuchen!

Fashion: Sternzeichen Krebs kleidet sich ladylike, stilsicher und elegant

Glaubt mir, wenn ich sage, dass Krebse genau wissen, wie sie sich zu kleiden haben. Ihr erinnert euch doch sicherlich alle an Lady Di's ikonischen "Revenge Dress", oder? I mean - schulterfrei, kurzes Schwarzes und Herzausschnitt. Es braucht scheinbar nicht mehr als ein gutes Outfit und eine spannende Story, um Blicke auf sich zu ziehen! Allgemein bevorzugt der Krebs edle Materialien und klassische Looks. Das Sternzeichen mag es zeitlos - limitierte Trends wie Y2K werden daher nicht mitgemacht.

Was die Outfitwahl betrifft, können sich Krebse wirklich nie entscheiden. Sie stehen teilweise stundenlang vor dem Kleiderschrank, nur um dann doch dasselbe cozy Kleidungsstück wie sonst auch zu nehmen. Allgemein setzt das Wasserelement stark auf Minimalismus, weswegen eher Omas alte Vintagekleidung statt Fast Fashion getragen wird! Ein paar auffällige Statement-Pieces wie Perlencolliers oder Samthandschuhe runden den Look komplett ab.

Das sagen dein Krebs-Aszendent und -Mondzeichen über dich aus

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wieso ihr so tickt, wie ihr es tut? Die Antwort ist einfach: Verschiedene Häuser, die sich durch das Geburtshoroskop zusammensetzen, beeinflussen euer gesamtes Wesen! Die sogenannten "großen Drei" - Sonnenzeichen, Aszendent und Mondzeichen - sind dabei von größter Bedeutung. Solltest du Aszendent Krebs sein, so fällt es dir - wie beim Sternzeichen auch - schwer, Leute in dein Leben zu lassen. Dir ist zu viel Schlimmes widerfahren, was sich auf dein (nicht vorhandenes) Vertrauen ausgewirkt hat.

Mondzeichen bedeutet, dass der Mond zum Zeitpunkt deiner Geburt in einem bestimmten Sternbild stand - in unserem Fall im Krebs. Personen mit Mondzeichen Krebs würden alles dafür tun, ihre Liebsten zu schützen! Geht es um deren Wohl, so wird euer eigenes in den Hintergrund gestellt. Ihr seid wirklich ganz wunderbare Persönlichkeiten, aber ... wir haben euch genauso doll lieb, wenn ihr euch mal eine Verschnaufpause gönnt! Jetzt sind wir an der Reihe, für euch da zu sein.