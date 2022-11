Sagt mal, wo sind eigentlich die Avocados? Fans der ersten Stunde wissen sicherlich, worauf ich hinaus möchte! Vor ungefähr zehn Jahren wollte sich Billie Eilish ein leckeres Grilled-Cheese-Sandwich zubereiten - eine übrigens sehr exquisite Wahl - und musste kurzerhand feststellen, dass die Avocados abhanden gekommen waren. Die logischste Reaktion? Ist doch klar: @wherearetheavocados als Nutzernamen auf Instagram einstellen! Der Anfang einer ganz außergewöhnlichen Karriere.

Billie Eilish - die heute übrigens auch unter eben diesem Namen zu finden ist - bildet eine der wohl erfolgreichsten und beliebtesten Musiker:innen der Generation Z. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Pop, Trap, Alternative und Indie-Rock verzaubert sie seit spätestens 2016 die Massen. Das Rolemodel im Portrait!

Steckbrief: Billie Eilish Name: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell Geburtstag: 18.12.2001

18.12.2001 Geburtsort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Los Angeles, Kalifornien, USA Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Musikerin, Songwriterin

Musikerin, Songwriterin Partner: Jesse Rutherford (seit 2022)

Jesse Rutherford (seit 2022) Größe: 161 cm

Musik wurde dem Star in die Wiege gelegt

Alle, die dachten, dass es sich bei "Eilish" um den Nachnamen handelt, bitte einmal Hände hoch! I'm sorry, aber da muss ich euch leider enttäuschen: Billie wurde nach ihrem Großvater Bill benannt, der vor ihrer Geburt verstarb, Eilish leitet sich von der irischen Form "Elisabeth" ab und Pirate war ein - zugegeben ziemlich spezieller - Wunsch ihres älteren Bruder Finneas. Bei einem so langen Namen kann man allerdings zu Recht verwirrt sein.

Als Kind einer irischen und schottischen Schauspieler:innen- sowie Musiker:innenfamilie wuchs Billie in einem sehr kreativen, harmonischen Elternhaus auf. Maggie Baird und Patrick O'Connell entschieden sich dazu, beide Kinder von zu Hause aus zu unterrichten - mit der Begründung, so mehr gemeinsame Zeit verbringen sowie ihnen Freiheit in der Entwicklung geben zu können. Zeit, die Billie primär für das Songwriting nutzte: Bereits mit 11 Jahren schrieb sie ihr erstes, von der Serie "The Walking Dead" inspiriertes Lied "Fingers Crossed".

Im Alter von acht Jahren trat das Gesangstalent dem "Los Angeles Children's Chorus" bei, nahm an sämtlichen Talentshows teil und begann mit sechs Jahren damit, Ukulele zu spielen - 13 Jahre später brachte sie in Zusammenarbeit mit dem Gitarrenhersteller "Fender" 2020 eine eigene Ukulelen-Kollektion heraus. Das Leben ist manchmal wirklich verrückt, oder? Kleine Fun Facts: Billie wurde durch künstliche Befruchtung gezeugt und ernährt sich vegan!

Eine rasante Karriere von Soundcloud zu Interscope

Eine Geschichte, die so nur in Märchenbüchern steht: Wir befinden uns im Jahr 2015. Finneas komponiert das Lied "Ocean Eyes" für seine Band "The Slightlys" - eine Melodie, die Billie nicht mehr aus dem Kopf geht. Gleichzeitig, es wirkt fast wie Schicksal, fragt ihr damaliger Tanzlehrer an, ob sie nicht einen Song zur kommenden Choreographie singen könnte! Das Geschwister-Duo entschied sich dazu, Ocean Eyes final aufzunehmen und auf der kostenlosen Plattform "Soundcloud" hochzuladen - wo es innerhalb der ersten zwei Wochen mehrere 100.000 Mal gestreamt wurde.

» Schreib' einfach irgendetwas, auch wenn es schlecht ist. Schreib' weiter. Wenn du nicht schreibst, wirst du auch nicht besser. «

Nach kurzer Zeit hatte Billie ihren ersten Plattenvertrag mit dem Label "Platoon" in der Tasche, wiederum einige Monate später wechselte sie zu "Interscope Records" - wo sie bis heute als Artist unter Vertrag steht. Im Jahr 2017 folgte ihre allererste EP "Don't Smile At Me", aber der richtige Durchbruch sollte noch kommen: Das 2019 veröffentlichte Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" wurde schon vor der Veröffentlichung über 800.000 Mal bei Apple Music vorbestellt und ist das meistgespielte Album des Jahres. "Bad Guy" - das beliebteste Lied der Platte - eroberte in Rekordgeschwindigkeit den 1. Platz der US-Charts. Verdient, Billie!

Im Laufe ihrer Karriere betont die Künstlerin immer wieder, dass sie ihre Shows nicht für die Fans macht, sondern mit den Fans. Allgemein ist Billie Eilish eigenen Angaben nach stark von Tyler the Creator, Drake, Childish Gambino, A$AP Rocky, Lana Del Rey und Aurora inspiriert.

Geschwisterliebe kennt selbst im Beruf keine Grenzen: FINNEAS und Billie Eilish

Wer die Sängerin betrachtet, kommt nicht drum herum, auch Finneas mit einzubeziehen. Ohne ihren talentierten, älteren Bruder wäre unsere Billie nämlich nie dort, wo sie heute ist! Einmal davon abgesehen, dass Finneas für die Entstehung von Ocean Eyes verantwortlich ist, wirkt dieser auch bei allen anderen Songs als Produzent und Co-Songwriter mit. Unter dem Künstlernamen FINNEAS veröffentlicht dieser sogar eigene Lieder und leistet außerdem gerne musikalische Unterstützung bei Billies Konzerten.

Wenn zwei Genies aufeinandertreffen, kommen einerseits fantastische Songs zustande, andererseits schlägt auch der Perfektionismus zu: In der Regel wird ein Lied bis zu 90 Mal neu aufgenommen, bis Billie und Finneas zufrieden sind. "Bad Guy" tanzte dabei mit 800 Versionen etwas aus der Reihe - allein das berühmte "duh" wurde 34 Mal im heimischen Schlafzimmer eingesprochen. Mittlerweile sind die beiden Talente ein eingespieltes Team. Wie stark sich die Geschwister wohl trotzdem manchmal in die Haare bekommen?

Beziehungen hält die Sängerin lieber geheim

Allgemein ist es die letzten Jahre eher ruhig um Billies Liebesleben gewesen - Gefühlen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Mit genau einer Ausnahme: Justin Bieber. Hä, aber der gehört doch zu Hailey? Unser kleiner, zwölfjähriger Belieber war anderer Meinung! 2014 notierte sie auf ihrer Bucket List, irgendwann Justin Bieber treffen zu wollen. Umso witziger, als dieser kurze Zeit später einen Remix zu "Bad Guy" anfragte. Personen, von denen Billie früher Fan war, sind jetzt einfach ihr eigener Fan. Wie crazy ist das bitte?

Nach Ex-Freund Matthew Tyler Vorce scheint "The Neighbourhood"-Sänger Jesse Rutherford das aktuelle Objekt der Begierde zu sein. Beide wurden knutschend von Paparazzi erwischt und haben Halloween 2022 miteinander verbracht - zum Entsetzen Billies Follower:innen: Beide Artists trennt ein stolzer Altersunterschied von 11 Jahren.

Ob elegant oder oversized, Billie Eilish rockt jeden Look

"Judge me" - so hätte Vergangenheits-Billie ihren eigenen Style von 2017 beschrieben! Dieser war ziemlich düster, extravagant und baggy. Über die Jahre hinweg hat sich nicht nur Billies Mindset verändert, sondern auch ihre Outfitwahl. Allerdings würde sie dies nicht als neuen Style beschreiben, wie es beispielsweise die Medien tun: Kleidung kennt nämlich keine Grenzen und Genres. Auf der MET Gala erschien der Star im schicken Ballkleid von Oscar de la Renta - mit der Bedingung, dass dieser mit Echtpelz-Kollektionen aufhört.

» Es ist lustig, dass von mir erwartet wird, mich selbst gefunden zu haben und bei einem Stil zu bleiben. Ich probiere verschiedene Stile, Frisuren, Kleidungsstücke, Lebensweisen und Persönlichkeiten aus. «

Grün, Blau, Schwarz: Billie Eilish ist die unangefochtene Queen der verrückten Haarfarben! Mit neun Jahren musste die Haarpracht bei einem Selbstversuch erstmalig dran glauben, später wurde dann doch ein:e Friseur:in aufgesucht. Bunte Haare - neben ihrer Obsession für Sonnenbrillen - gelten fast schon als Billies Markenzeichen. Umso überraschender war es, als sie am 17. März 2021 mit hellblonden Haaren und Pony überraschte. Tatsächlich hielt sie ihre neue Frisur zuvor für mehrere Wochen mit einer Perücke geheim.

Deswegen hat Billie Eilish lange auf Verstecken statt Freizügigkeit gesetzt

Wie Armani White im Song "BILLIE EILISH" singt: "Big T-Shirt, Billie Eilish" - denn genau so kennt man die Sängerin üblicherweise. Ihre weiten Klamotten trägt sie jedoch vor allem, um ihren Körper zu verstecken. Nicht, weil sie sich dafür schämt, sondern weil Fremde so nicht über ihre Figur urteilen und sie schlimmstenfalls darauf reduzieren können. Als Billie vor einigen Jahren in kurzer Hose und Tanktop auf die Straße ging, wurde direkt geurteilt, dass sie zugenommen hätte. "Nope, das ist einfach nur mein Körper. Ihr habt ihn nur noch nie gesehen", erklärt sie in einem Interview.

» Reizt dich meine Schulter? Der Körper, mit dem ich geboren wurde? Wenn ich trage, was bequem ist, bin ich keine Frau. Wenn ich die Hüllen fallen lasse, bin ich eine Schlampe. Obwohl du meinen Körper nie gesehen hast, verurteilst du ihn immer noch. Warum? «

Als wären ihren blonden Haare nicht genug gewesen, kam Billie 2021 mit einer weiteren, klitzekleinen Veränderung um die Ecke. Kenner:innen erinnern sich, dass die Vogue bereits 2016 vom "Next It Girl" sprach - kein Wunder, dass Billie sich für eben diese entschied, um bei der "Alles, was dich gut fühlen lässt"-Fotostrecke eine neue Facette ihrer selbst zu präsentieren: Auf dem Juni-Cover sehen wir die Sängerin in Unterwäsche, Korsett und mit "Old Hollywood" inspirierter Frisur. So geht Selbstliebe!

Mit 20 Jahren bereits über 80 Auszeichnungen und Preise

7 Grammys, 2 BRITs, 1 Golden Globe und 1 Oscar später: Billie Eilish ist die erste Künstlerin, die im 21. Jahrhundert geboren ist und den Billboard Top 200 angehört. 2017 wurde sie von Apple zum "Up Next"-Artist gekürt, 2018 war sie Teil der Forbes "30 Under 30"-Liste und 2019 erhielt sie den Titel "Billboard Woman Of The Year" sowie Fünffachplatin für "Bad Guy". Ein wahrgewordener Traum der damals noch sehr jungen Billie.

Ende 2020 kam das wohl bisher größte Highlight ihres Lebens, denn bei den damaligen Grammy Awards sahnte Billie direkt fünf Trophäen ab - Single und Album des Jahres, Song des Jahres, beste Newcomerin sowie bestes Gesangsalbum. Billie Eilish ist dementsprechend die jüngste Person, die jemals gleichzeitig in allen der vier Hauptkategorien nominiert war. I'm so proud!

Es ist eine Sache, wenn deine Musik gut bei den Fans ankommt. Wenn man für Film- und Serienmusik angefragt wird, hat das definitiv etwas zu heißen! Mit "No Time To die" durfte Billie den Titelsong für den gleichnamigen 25. "James Bond"-Film singen und gewann damit 2022 einen Oscar für die Kategorie "Bester Filmsong". Auch die Lieder "Bored" und "Lovely" - das übrigens im Feature mit Khalid entstand - wurden für die Serie "13 Reasons Why" genutzt. Billie selbst kann in der eigenen Apple-Dokumentation "The World's A Little Blurry" betrachtet werden. Darüber hinaus hat das Allroundtalent ein Buch, Parfum sowie die mittlerweile inaktive Modemarke "blōhsh" auf den Markt gebracht und ist Gesicht der Eyewear Kampagne von "Gucci".