Schnitte & Styling: Frisuren für ovale Gesichtsform

Du hast Lust auf einen neuen Hairstyle? Wenn du eine ovale Gesichtsform hast, bist du hier genau richtig! Hier erfährst du, welche Frisuren dir stehen und worauf du Acht geben solltest, damit du die perfekte Frisur findest. Mit den richtigen Tipps & Tricks, holst du das Beste aus deinem Styling raus! Die perfekte Frisur umspielt dein Gesicht und zeigt all deine Vorzüge von der besten Seite.

Inhaltsverzeichnis

Woran erkennt man ein ovales Gesicht? Was sind die Merkmale?

Die ovale Gesichtsform wird meist als das Ideal schlechthin angesehen. Es ist in etwa eineinhalb Mal so lang wie breit und hat eine ausgeglichene harmonische Form. Die Wangenknochen sind die breiteste Partie. Es ist aber etwas schmäler und länger in seiner Form als das runde Gesicht. Stirn und Kiefer sind tendenziell gleich breit. Die Stirn hat eine perfekte Form und erlaubt viele Looks. Auch super kurze Frisuren sind hier gut möglich.

Die Wangenknochen sind die breiteste Stelle.

Das Gesicht hat eine längliche harmonische Form.

Du hast eine hohe Stirn.

Dein Kinn ist sanft abgerundet und etwas länger.

Du bist dir nicht sicher, ob du eine ovale Gesichtsform hast? Dann wirf doch einen Blick auf diesen Beitrag und finde die passende Frisur für deine Gesichtsform! Dort findest du eine Übersicht der unterschiedlichen Formen. Außerdem geben wir dir einen großartigen Tipp, der dir hilft deine Gesichtsform zu bestimmen!

Die besten Frisuren & Schnitte für Frauen mit einer ovalen Gesichtsform

Glückwunsch! Mit deiner Ovalen Gesichtsform stehen dir viele Frisuren und Haarschnitte. Besonders toll wirken Bob-Frisuren. Sie setzen dein Gesicht perfekt in Szene! Auch Mittelscheitel und graphische Haarschnitte, wie ein gerader Pony, sehen gut an einem ovalen Gesicht aus. Styles mit Pony stehen dir toll, da sie in der Stirn Länge nehmen und deine harmonische Gesichtsform damit noch mehr betonen. Frauen mit ovalem Gesicht, die kurzes Haar bevorzugen, können sich auch an extreme Kurzhaarfrisuren wagen. Frisuren mit Wellen und Locken stehen dir ebenso.

Klassischer Mittelscheitel

Diesen kannst du wunderbar tragen, er setzt die harmonische Form deiner Stirn in Szene. Du kannst ihn mit offenen Haaren oder auch mit tiefem Zopf tragen.

Bob Frisuren

Glückwunsch! Dir stehen alle Bob-Frisuren. Du kannst diese auch toll mit Mittelscheitel und in jeder Länge tragen.

Graphische Frisuren

Aufgrund deiner idealen Proportionen, kannst du dich an strenge graphische Schnitte wagen. Dir stehen auch mutige Pony-Varianten, die kerzengerade geschnitten sind.

Curtain Bangs

Die super angesagten langen Stirnfransen sind der perfekte Rahmen für die ovale Gesichtsform. Besonders mit welligen Haaren sehen Curtain-Bangs großartig aus.

Pixie Cut

Ein super kurzer Pixie steht nicht jedem. Bei ovalen Gesichtern sieht dieser aber einfach nur großartig aus.

Choopy Cut

Dieser lässige Schnitt mit akkuraten Stufen steht ovalen Gesichtern! Die locker ins Gesicht fallenden Haare sind mit wenig Aufwand leicht im angesagten Undone-Look zu stylen.

Diese Frisuren passen nicht so gut zu ovalen Gesichtern

Obwohl dir so gut wie alles steht, solltest du bei sehr langem Haar und extremen Sleek Looks vorsichtiger sein.

Extrem langes Haar

Sehr langes glattes Haar, könnte dein Gesicht zu länglich wirken lassen. Ein paar Wellen oder Stufen können hier Abhilfe schaffen und dein Gesicht optimal in Szene setzen.

Sleek Looks

Frisuren wie Sleek Looks, die am Oberkopf extrem anliegen, sind nichts für dich. Sie verlängern dein Gesicht optisch. Hier lieber auf Volumen im Ansatz setzen.

Du brauchst noch Inspirationen und willst mehr über Haarstrukturen erfahren? Dann schau in diesen Beitrag: Frisuren - Die schönsten Looks für deine Haare!

Diese Celebrities haben eine ovale Gesichtsform

Die ovale Form ist bei den Celebrities oft vertreten.

Halle Berry

Ein sehr kurzer Haarschnitt, wie bei der Schauspielerin, sieht toll an ovalen Gesichtsformen aus.

Alexa Chung

Ihr Long-Bob ist ein Klassiker. Mittelscheitel und ein paar gestufte Fransen umrahmen das Gesicht und betonen dessen Form.

Sienna Miller

Klassische Wellen passen immer, wie uns der Signature Style der Schauspielerin zeigt.