Wir alle haben das schon mal erlebt: Morgens aufgewacht und absolut keine Zeit mehr, sich um eine aufwendige Frisur zu kümmern oder die Haare perfekt zu frisieren. Manchmal hat frau auch einfach keine Lust zu viel Zeit ins Styling zu investieren - mit diesen tollen schnellen und einfachen Frisuren bist du im Handumdrehen fertig!

Wenn du sie noch nie gemacht hast, könnte es bei einigen Hair-Styles anfangs eventuell ein paar Minuten länger dauern, aber Übung macht die Meisterin? Hier findest du YouTube-Tutorials, Tipps und Tricks für einfache Frisuren, damit es auch mal schneller geht!

Mit nur wenigen einfachen Schritten kannst du dein Haar schnell in einen coolen Look verwandeln, der ordentlich was her macht - von Buns (Haarknoten) über supereinfache Flechtfrisuren bis hin zu anderen anfängerfreundlichen Styles, die sich für alle Haarstrukturen und -längen eignen.

Einfache Frisuren für Anfänger:innen, den Alltag und die Arbeit

Zu den schnellen Trendfrisuren gehören auf jeden Fall der Pferdeschwanz und der Dutt. Sie sind zudem besonders einfach zu machen und sind auch perfekt, wenn man als Längschläfer morgens Zeit sparen möchte.

Diese 3 einfachen Frisuren kommen ohne Flechten aus:

Schnelle Dutt-Frisuren

Der Bun gehört zu den einfachsten Hochsteckfrisuren und macht immer gleich etwas her. Der Messy Bun geht besonders einfach und ist auch die perfekte Frisur für Ungeschickte: