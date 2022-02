So findest du die passende Frisur für deine Gesichtsform

Du fragst dich welche Gesichtsform du hast? Welche Frisur dir steht und dein Gesicht am besten betont? Rund, oval oder eckig - möchtest du gerne deine Gesichtskonturen näher kennenlernen? Wir wollen dir gerne dabei helfen! Daher haben wir die wichtigsten Tipps und Tricks für dich zusammengetragen, damit du beim nächsten Gang zum Friseur mit dem perfekten Style nach Hause gehst.

Inhaltsverzeichnis

Frisuren für unterschiedliche Gesichtsformen

Es gibt unterschiedliche Körpertypen und verschiedene Gesichtsformen. Stylist:Innen und Expert:Innen wissen meist genau, was den jeweiligen Typen besonders gut aussehen lässt. Den Gesichtstypen zu bestimmen ist eine Grundlage dafür. Wie lassen sich diese unterscheiden und was macht jede einzelne Form so besonders?

Die ovale Gesichtsform gilt als ideal. Ein Gesicht, das mehr rundlich als oval ist, zählt zur runden Gesichtsform. Die längliche Form ist eine Variante der ovalen Gesichtsform, die etwas schmäler und länger als diese ist. Sarah Jessica Parker hat einen länglichen Gesichtstyp. Markante Gesichter mit kantigen Konturen werden unter der eckigen Form zusammengefasst. Zu diesen zählen quadratische und rechteckige Gesichter. Bei den herzförmigen oder dreieckigen Gesichtern ist die Stirn die breiteste Stelle. Das trapezförmige Gesicht ähnelt einem umgekehrten Dreieck. Du erkennst es an dem breiten Kiefer- uns Wangenbereich. Das untere Drittel des Gesichts ist dabei viel dominanter, als der obere Bereich.

Bestimme deine Gesichtsform

Damit deine neue Frisur perfekt zu dir passt und all deine Vorzüge betont, sollte diese zu der Form deines Gesichtes passen. Wie bestimmst du diese am besten?

So geht's

Binde deine Haar streng nach hinten zusammen. Wenn du einen Kurzhaarschnitt hast, kannst du dir mit einem Haarband behelfen. Das hat den gleichen Effekt. Jetzt sollte deine Kontur besonders gut sichtbar sein. Stelle dich vor einen Spiegel, betrachte deine Linien ganz genau und vergleiche sie mit den verschiedenen Formen. Wo findest du dich wieder? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Wenn du dir unsicher bist, frage deine Freundinnen, welchen Celebrity du ähnlich siehst. Nun kannst du deine Form mit den Promis abgleichen und deinen Typ bestimmen!

Welche Gesichtsformen gibt es?

Runde Gesichtsform

Ovale Gesichtsform

Längliche Gesichtsform

Rechteckige Gesichtsform

Quadratische Gesichtsform

Eckige Gesichtsform

Herzförmige Gesichtsform

Trapezförmige Gesichtsform

Dreieckige Gesichtsform

Welche Frisuren sind vorteilhaft für die unterschiedlichen Gesichtsformen? Wir geben dir einen Überblick!

Runde Gesichtsform

Bei der rundlichen Form sind die Wangenknochen, der markanteste Punkt. Das Gesicht ist ungefähr fast so breit, wie lange und hat eine gleichmäßige harmonische Form.

Celebrities mit rundem Gesicht

Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Chrissy Teigen und Miley Cyrus

Welche Frisuren passen zur runden Gesichtsform?

Mit dieser Gesichtsform stehen dir unglaublich viele Schnitte. Am besten ist, wenn du dein Gesicht nicht versteckst. Wähle lieber Haarschnitte, die deine Stirn frei lassen, das streckt und deine schöne Form kommt so perfekt zur Geltung. Pony? Den kannst du natürlich tragen - am besten eher etwas zur Seite gekämmt. Volumen im Ansatz und im Deckhaar sind vorteilhaft. Hier kannst du mit Styling-Produkten und der richtigen Fön-Technik ansetzen. Auf ganz extrem kurze Schnitte solltest du lieber verzichten. Aber ein Pixie Cut, in der richtigen Länge steht dir! Kurzes bis mittellanges Haar, das dein Gesicht sanft umspielt, passt dir hervorragend und betont deine Gesichtsform besonders gut.

Finde deinen perfekten Schnitt & das ideale Styling!

Erfahre mehr über deinen Gesichtstyp und checke dir die besten Frisuren für die runde Gesichtsform!

Eckige Gesichtsform

Wenn du einen geraden Haaransatz und einen schönen markanten Kiefer, mit gleich breiter anliegender Stirn und Wangenknochen hast, dann gehört dein Gesichtstyp zur eckigen Form.

Celebrities mit eckigem Gesicht

Keira Knightly, Angelina Jolie, Olivia Wilde und Saskia De Brauw

Welche Frisuren passen zur eckigen Gesichtsform?

Mit dem passenden Hairstyling geht viel mehr, als einfach nur hübsch auszusehen. Es kann deinem Gesicht schmeicheln, die Konturen ausgleichen oder diese betonen. Mit Stufenschnitten auf Wangenhöhe, die bis zum Kinn gehen und sanften Wellen, erscheinen die Konturen weicher. Dies funktioniert auch mit einem lockeren Pony und langem Haar. Wichtig ist der Rahmen ums Gesicht, dieser sollte weich und stufig sein. Frisuren mit Wellen oder Locken verleihen Volumen. Du kannst natürlich auch in die andere Richtung gehen und die Konturen betonen, das wirkt dann richtig "edgy" und cool!

Finde deinen perfekten Schnitt & das ideale Styling!

Erfahre mehr über deinen Gesichtstyp und checke dir die besten Frisuren für die eckige Gesichtsform!

Ovale Gesichtsform

Das ovale Gesicht ist im Prinzip wie das runde. Die Wangenknochen sind die breiteste Partie. Es ist aber etwas schmäler und länger in seiner Form. Stirn und Kiefer sind tendenziell gleich breit.

Celebrities mit ovalem Gesicht

Megan Fox, Uma Thurman, Scarlett Johansson und Halle Berry

Welche Frisuren passen zur ovalen Gesichtsform?

Du hast ein ovales Gesicht? Dir steht nahezu jede Trendfrisur. Besonders gut machen sich Stufenschnitte. Ein Mittelscheitel bringt deine Form perfekt zur Geltung. Auch Pony-Frisuren in allen Varianten kannst du sehr gut tragen. Von allzu langen Stylings ohne Stufen solltest du jedoch eher absehen, da diese deine Gesicht zu sehr verlängern könnten.

Finde deinen perfekten Schnitt & das ideale Styling!

Erfahre mehr über deinen Gesichtstyp und checke dir die besten Frisuren für die ovale Gesichtsform!

Herzförmige Gesichtsform

Beim herzförmigen Typ ist die Stirn der auffälligste Punkt. Die Kontur wird zum Kinn hin schmäler und läuft in einer Herz-Spitze zu.

Celebrities mit herzförmigem Gesicht

Reese Witherspoon,Michelle Pfeiffer und Amanda Seyfried

Welche Frisuren passen zur herzförmigen Gesichtsform?

Du bist der herzfömige Typ? Wunderbar! Dir stehen Cuts die deine Stirnpartie etwas schmäler erscheinen lassen und so gut wie jede Kurzhaarfrisur. Ein üppiger Pony ist kein Problem für dich und betont deine Augen. Frisuren mit Locken sind ein schöner Ausgleich zum schmalen Kinn, aber glattes Haar steht dir ebenso.

Finde deinen perfekten Schnitt & das ideale Styling!

Erfahre mehr über deinen Gesichtstyp und checke dir die besten Frisuren für herzförmige Gesichter!

Stay true to yourself!

Es gibt viele tolle Frisuren und vielleicht wird dir nicht immer jede stehen. Die Hauptsache ist jedoch, dass du zufrieden bist mit deinem Style. Egal ob Trendfrisuren dein Ding sind oder du es lieber zeitlos und natürlich bevorzugst. Du entscheidest!