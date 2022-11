Megan Fox: Wie die Transformers Schauspielerin über Nacht zum Star wurde

Megan Fox, bekannt als die dunkelhaarige Schönheit mit den blauen Augen. 2007 wurde die Schauspielerin durch den Film Transformers über Nacht berühmt. Im gleichen Jahr wurde sie zur "Sexiest Woman of the World" gewählt. Wir stellen euch die Schauspielerin vor. So begann ihre Karriere und darum möchte sie nicht nur als Sexobjekt wahrgenommen werden.

Steckbrief Name: Megan Denise

Megan Denise Geburtstag: 16.05.1986

16.05.1986 Geburtsort: Oak Ridge, Tennessee

Oak Ridge, Tennessee Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1.63 cm

1.63 cm Beruf: Schauspielerin, Model

Megans Kindheit und erste Filmrollen

Megan wuchs in recht ärmlichen und streng katholischen Verhältnissen auf. Ihre Eltern waren getrennt und sie zusammen mit ihrer älteren Schwester wuch sie bei der Mutter sowie ihrem Stiefvater auf. Mit nur fünf Jahren begann sie eine Tanz- und Gesangsausbildung. Mit zehn Jahren zog die Familie nach Florida, wo Megan ihr Training fortsetzte. Schon mit 13 Jahren gewann sie ihren ersten Modelcontest und gab 2001 ihr Filmdebüt in dem Kinderfilm "Ferien unter Palmen" an der Seite von den Olsen Twins. Danach folgten kleinere Auftritte in Sitcoms wie „Two and a Half Men“ oder „Hallo Holly“.

» Ihre Vorfahren sind Iren, Franzosen und Cherokee-Indianer. «

Der große Durchbruch als Schauspielerin in Transformers

Mit dem US-amerikanischen Action- und Science-Fiction-Spielfilm „Transformers“ gelang ihr 2007 der große Durchbruch. Sie verkörperte die sexy Schülerin Mikaela Banes, die vorbestraft war und Ahnung von Autos hatte. An der Seite von Co-Star Shia LaBeouf nahm ihr Leben damals eine 180 Grad Kehrtwende, denn zuvor hatte sie in nur wenigen Filmen mitgespielt und war noch relativ unbekannt. Ihr sexy Auftreten brachte ihr auch das Image eines Sexsymbols ein.

Für den dritten Teil wurde ihre Rolle in Transformers allerdings neu besetzt. Ihren Part in "Transformers 3" verlor sie, nachdem sie Regisseur Michael Bay öffentlich beschimpft und vorgeworfen hatte, am Set wie "Hitler" zu regieren. Danach hatte sie erstmals negativer Kritik zu kämpfen.



Megan möchte nicht nur als Sexobjekt wahrgenommen werden

"Ist es überhaupt wichtig, gut schauspielern zu können, wenn man richtig heiß ist"? Das wird Megan Fox 2009 in einem Interview mit dem "Wonderland Magazine" gefragt. In einem Interview erzählte Megan, wie sie schon als 15-Jährige sexualisiert wurde. Auch beim Dreh zum Film "Transformers" lauteten die Regieanweisungen: "Sei sexy, mehr nicht". So weist Regisseur Michael Bay die Schauspielerin 2007 in ihrem ersten großen Film an. Mehr wird nicht von ihr erwartet, und sie liefert wie gewünscht an. Mittlerweile ist die Schauspielerin offen bisexuell und sorgte in der Vergangenheit mit ungewöhnlich ungefilterten, direkten und teils auch skandalösen Aussagen in Interviews für Schlagzeilen.

Kinder statt Karriere: Megan geht in ihrer Rolle als Mutter auf

Megan heiratete am 24. Juni 2010 den Schauspieler Brian Austin Green, den sie am Set der Fernsehserie Hope and Faith kennenlernte. Ganze 10 Jahre waren die beiden ein Ehepaar, bis 2020 offiziell die Scheidung folgte. Zusammen haben die beiden drei Kinder. Seit der Geburt ihres ersten Sohnes setzte Megan Prioritäten – und die lauten: Familie kommt vor der Karriere. In einem Interview erzählte sie: "Ich war nie ein besonders ehrgeiziges oder karriereorientiertes Mädchen." . Ihre drei Söhne, Bodhi Ransom, Noah Shannon und Journey River, kommen für sie an erster Stelle. Ihr Ex-Mann und sie halten ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und erziehen die Söhne gemeinsam.

Von starren Geschlechterrollen hält Megan nichts."Manchmal zieht sich Noah selbst an und manchmal trägt er gerne Kleider", verriet sie in einer Talk-Show übe ihren Sohn. Sie habe damit kein Problem, so die "Transformers"-Darstellerin. "Ich versuche, Noah beizubringen, selbstsicher zu sein, egal was jemand anderes sagt", verriet sie.

Herausforderungen als Mutter in Hollywood

In einem Talk mit Kelly Clarkson in deren Format "The Kelly Clarkson Show" sprach Megan offen darüber, dass die die Zeit nach der Geburt für Frauen im Schauspielgeschäft alles andere als leicht sei. Es werde ein Druck erzeugt, zu früh nach der Entbindung wieder arbeiten zu müssen. "Hollywood ist nicht an Frauen angepasst und daran, dass wir ein Leben haben und Mütter sind" , so Megan.

» Mein Herz schlägt für die Familie. «

Verlobung mit Sänger Machine Gun Kelly

Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly haben sich dieses Jahr auf der Karibikinsel Puerto Rico verlobt. Den Verlobungsring hat Machine Gun Kelly selbst entworfen. Der Rapper und Sänger hatte lange Zeit mit seine psychischen Gesundheit zu kämpfen. Er selbst sagte, dass die Unterstützung von Megan Fox und seiner 12-jährigen Tochter der Auslöser für ihn waren, sich Hilfe zu holen und nach vorn zu blicken. In einem Interview schwärmte Megan Fox davon, dass es zwischen ihr und dem Musiker sofort funkte und die beiden eine einzigartige Bindung hätten.