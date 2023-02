Egal ob rotes, blondes oder braunes Haar Scarlett Johansson schlüpft immer perfekt in die ihr zugeteilte Rolle. Deswegen erhielt schon in jungen Jahren diverse Auszeichnungen wie den YoungStar Award, den Young Artist Award und den BAFTA Award. Doch nicht nur die Schauspielerei begeistert die junge Frau sie ist als Model, Sängerin, Synchronsprecherin tätig und engagiert sich zusätzlich für wohltätige Zwecke.

Steckbrief: Scarlett Johnasson Name: Scarlett Ingrid Johansson

Scarlett Ingrid Johansson Geburtstag: 22. November 1984

22. November 1984 Geburtsort: Kalifornien, USA

Kalifornien, USA Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Wohnort: Manhattan, New York (USA)

Manhattan, New York (USA) Beruf: Schauspielerin und Sängerin

Schauspielerin und Sängerin Partner: Colin Jost

Colin Jost Kinder Rose Dorothy Dauriac und Cosmo Jost

Rose Dorothy Dauriac und Cosmo Jost Größe: 1,60cm

Doppelte Staatsbürgerschaft und Familienherkunft von Scarlett Johansson

Scarlett Ingrid Johansson wurde am 2. November 1984 in New York City geboren. Scarletts Vater Karsten ist ein dänischer Architekt und ihre Mutter Melanie ist polnisch-jüdischer Herkunft. Deshalb wuchs sie schon immer multikulturell auf.

Nachdem sich ihre Eltern scheiden ließen, wohnte sie anfangs bei ihrem Vater in New York und später bei ihrer Mutter in Los Angeles. Johansson ist aber keineswegs als Einzelkind aufgewachsen. Sie hat einen Zwillingsbruder der Hunter heißt, eine ältere Schwester namens Vanessa und ihren älteren Bruder Adrian.



Sie wurde von ihren Eltern nach Scarlett O’Hara aus dem Roman „Vom Winde verweht“ benannt. Ihr Nachname "Johansson“ stammt von ihrem schwedischen Urgroßvater Axel Robert Johansson, welcher nach Dänemark auswanderte. Sie besitzt die amerikanische und die dänische Staatsbürgerschaft.

Scarlett`s Aufstieg: Von der kleinen Theaterbühne auf die Kinoleinwand

Bereits als Kind verfolgte Scarlett die Schauspielerei. Sie besuchte früh das Lee Strasberg Theatre and Film Institute. 2002 erhielt sie ihren Abschluss an der Professional Children’s School in Manhattan. Den Beginn ihrer Schauspielkarriere markierte das Off-Broadway-Theaterstück "Sophistry“, in welchem sie 1992 in Manhattan auf der Bühne stand.

(c)getty

Deshalb gab Scarlett Johansson ihr Schauspieldebüt bereits mit zehn Jahren, damals spielte sie eine kleine Rolle in dem Film "North“ (1994). Daraufhin spielte sie weitere Nebenrollen in Filmen wie: "Im Sumpf des Verbrechens“ (1995), "Wenn Lucy springt“ (1996) und "Wieder allein zu Haus“ (1997). Bis sie dann endlich das Licht des Rampenlichts mit ihrer Hauptrolle als Amanda im Film "Manny & Lo“ (1996) erblickte. Für ihre erste Hauptrolle erhielt sie ein Jahr später eine Nominierung für den "Independent Spirit Award“.

Von "Der Pferdeflüsterer" bis "AVENGERS": Die berühmtesten Filme der Schauspielerin

Richtig bekannt wurde sie mit ihrer Rolle in der Verfilmung des Romans "Der Pferdeflüsterer“ (1998) von Robert Redford. Redford war von ihrer schauspielerischen Leistung begeistert und sie gewann 1998 ihre erste Auszeichnung für den "Young Star Award“.

(c) Imago

Einige der berühmtesten Filme in denen Scarlett Johansson mitspielte waren:

Ghost World (2001): In der Rolle von Rebecca spielt Johansson eine junges Mädchen, welches auf der Suche nach einer Wohnung und Arbeit ist.

Lucy (2014): Als Lucy spielt Johansson die Freundin eines kleinkriminellen und wird in seine Machenschaften mitreingezogen.

The Return of the First Avenger (2014): Johansson spielt Black Wido, welche Captain America zur Hilfe eilt.

Die Schwester der Königin (2008): Sie spielt die jüngere Schwester Mary, welche Heinrich VIII König verfällt.

Match Point (2005): In der Rolle von Nola verkörpert Scarlett Johansson eine heiße Affäre mit furchtbaren Konsequenzen.

Lost in Translation (2003): Als Charlotte erkundet Johansson mit der männlichen Hauptrolle Bob Harris Tokio.

Avengers: Endgame (2019): Erneut findet sich Scarlett Johansson in der Rolle von Black Wido wieder.

(c)getty

Hilfsorganisationen und Wohltätigkeit

Scarlett Johansson engagiert sich schon lange für das Wohl anderer. Sie arbeitete seit 2005 mit der Hilfsorganisation Oxfam zusammen. Dort war sie Botschafterin und setzte sich für eine globale Entwicklung und soziale Gerechtigkeit ein.

Sie machte sich 2007 auf den Weg nach Asien, um sich mit den Menschen dort vertraut zu machen. So besuchte sie auch Projekte in Sri Lanka, die sich um die Überlebenden nach der Tsunami-Katastrophe 2004 kümmern. Für den Besuch an einer Mädchenschule in Uttar Pradesh verzichtete sie sogar an der Teilnahme der Oscars.Darüber hinaus versteigerte sie 2008 ein Online-Date mit sich und der Erlös über circa 40.000 US-Dollar ging an die Hilfsorganisation.



Scarlett Johansson`s Privatleben: Ehepartner, Liebesleben und Rolle als Mutter

Scarlett Johansson ist seit Oktober 2020 mit Colin Jost verheiratet - es ist bereits ihre dritte Ehe.

Von 2008 bis 2011 war sie mit dem Schauspieler Ryan Reynolds verheiratet. Die Beziehung endete aus verschiedenen Gründen. Die Schauspielerin berichtete davon, dass es schwierig sei, mit einem anderen Schauspieler eine Beziehung zu führen. So war wahrscheinlich die Karriere das aus für die junge Ehe. Die Darstellerin beschrieb die Zeit nach der Scheidung als hart und niederschmetternd.



Mit ihrem zweiten Mann, Romain Dauriac, war sie von 2014 bis 2017 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Rose Dorothy. Die Scheidung wurde von Johansson selbst initiiert. Beide teilen sich das Sorgerecht für Rose Dorothy.

Aktuell ist sie mit dem Komiker Colin Jost verheiratet. Sie sind seit 2017 ein Paar und heirateten inmitten der Coronapandemie im Oktober 2020. Ihr gemeinsamer Sohn Cosmo Jost kam im August 2021 zur Welt. Die beiden führen eine eher lockere Ehe, in der sie sich gerne über den anderen lustig machen und gerne lachen. Gemeinsam kreierten sie einen Werbespot für den Superbowl 2020, der ihre Ehe humorvoll aufgreift. Im Clip stellt das Ehepaar fest, dass der Sprachdienst Alexa in der Lage ist, ihre Gedanken zu lesen. Alexa spricht das aus, was die beiden lieber geheim halten wollen, und es kommt zu lustigen Auseinandersetzungen. Das Video ist auf YouTube unter dem Titel: "Amazon’s Big Game Commercial: Mind Reader“ zu finden.



(c)getty

Obwohl Scarlett Johansson sehr zurückgezogen lebt und kaum zu privaten Angelegenheiten was sagt, hat sie sich zu ihrer Mutterschaft öffentlich geäußert.

Für die Schauspielerin ist es nicht einfach Karriere und Muttersein unter einem Hut zu bringen. Auch wenn sie es vollkommen genießt Mutter zu sein, so musste sie sich nach der Geburt ihrer Tochter erst neu strukturieren. Dies zeigt nur, das auch ein Hollywood-Star mit „normalen“ Problemen kämpft. Diese Ehrlichkeit und auch Bodenständigkeit zeichnen Scarlett aus und macht sie bei ihren Fans beliebt.