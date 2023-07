Passt mir ein Pony? Die Expertin erklärt, wie du es herausfindest!

Stirnfransen sind gerade total angesagt. Wir finden sie auch wirklich toll! Aber was, wenn man sich die Haare abschneiden lässt und dann bemerkt, dass sie einem gar nicht stehen?

"Wenn ich bei meiner Haarlänge Stirnfransen mache, dann kommen da 4 Jahre Haarwachstum weg", schildert Redakteurin Nadja ihre Bedenken. "Ein Pony macht einen ganz anderen Typ aus mir". Aus diesem Grund hat sie Sonja Stejskal vom Hair Salon N°11 in Wien getroffen und sich beraten lassen.

Der Pony muss zu deiner Gesichtsform passen

Bevor Sonja ihren Kundinnen einen Pony schneidet, versucht sie festzustellen, was Frau eigentlich will. Pony ist schließlich nicht gleich Pony und kann einen ganz anderen Typen aus dir machen. Am besten ist es deswegen schon vorab im Netz Bilder von Frauen rauszusuchen, deren Frisuren einem gefallen.

© Video: WOMAN

Hat man dann einen Pony gefunden, den man cool findet, muss sich die Expertin die Frage stellen, ob dieser denn überhaupt zur Gesichtsform der Kundin passt. Runde Gesichter werden durch einen dichten, langen Pony noch runder. Dies sei laut Sonja nicht zu empfehlen. Stattdessen würde sie zu einem seitlichen Pony oder feinen Wispy Bangs raten. Ovale oder längliche Gesichter profitieren hingegen von einem längeren Pony, der knapp die Augenbrauen berührt. So wird das gesamte Gesicht etwas weicher.

➠ So findest du deine Gesichtsform heraus

Stirnfransen simulieren

Die Expertin legt einige Haare ins Gesicht und simuliert einen Pony (siehe Video oben). Auf diese Weise kann die Kundin feststellen, wie das Ergebnis ungefähr aussehen würde.

Clip-In-Fransen: Fake Pony, so geht's ohne Schere

Tipp der Redakteurin: Es gibt auch Clip-In-Ponys, die man temporär tragen kann. Hier hat man zwar nicht die Möglichkeit unter allen Stirnfransen-Arten zu wählen aber immerhin ein kleiner Test, ob ein Pony überhaupt passt oder nicht.

Clip-In-Fransen sind einfach anzuwenden und bieten dir die Freiheit, deinen Style nach Lust und Laune anzupassen. Du musst keine Kompromisse eingehen oder dich für einen bestimmten Look festlegen. Ob du einen geraden Pony für einen klassischen Look oder einen volleren, seitlich gescheitelten Pony für einen trendigen Effekt möchtest, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Steht mir ein Pony? Diese Formel kann dir dabei helfen

Soll ich, oder soll ich nicht? Wie viele von uns standen schon kurz vor der Entscheidung, endlich eine Ponyfrisur zu wagen? Die Drittel-Formel: Wenn du diese anwendest, weißt du, ob dir ein Pony passen würde oder nicht. Und das geht ganz einfach: