Filmrollen und das wirkliche Leben sind manchmal sehr unterschiedlich, und eine Schauspielerin muss keineswegs wie die Figur sein, welche sie spielt. Ein unwiderlegbarer Beweis dafür ist die Schauspielerin Emma Watson, welche die meisten von uns als höfliche und zielstrebige Schülerin in der bekanntesten Schule für Magie und Zauberei kennen - Hogwarts.

» Hermine benutzt immer lange, schwierige Wörter. Die Hälfte von dem, was sie sagt, verstehe ich nicht! «

Als Teenager gab Emma Watson ihr Kinodebüt in der Harry-Potter-Filmreihe , in der sie eine der Hauptrollen spielte. Nach dem Ende der Zauberfilme hatte sie das Image des guten Mädchens. Die Schauspielerin gab zu, dass es für sie schwierig war, sich von diesem Image zu lösen, also experimentierte sie. Partys, Fashion und Romantik sind fester Bestandteil ihres Lebens. Aber auch Menschen- und Frauenrechte, Gleichberechtigung und Umweltschutz liegen Emma sehr am Herzen.

Steckbrief Name: Emma Charlotte Duerre Watson

Emma Charlotte Duerre Watson Geboren am: 15. April 1990, Paris

15. April 1990, Paris Sternzeichen: Widder

Widder Wohnort: Paris und Oxfordshire

Paris und Oxfordshire Größe: 1,65 m

1,65 m Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Ausbildung: Bachelor in engl. Literatur, Brown University, USA (2009)

Emma Watsons Kindheit und Studium

Emma Charlotte Duerre Watson ist eine Britin und wurde als Tochter der britischer Rechtsanwälte Jacqueline Luesby und Chris Watson am 15. April 1990 in Paris geboren. Bis zu ihrem fünften Lebensjahr lebte sie in Frankreich. Später, nach der Scheidung ihrer Eltern, zog sie mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder Alex nach Oxfordshire in England.

Sie besuchte die renommierten "The Dragon School" in Oxford. Ab 2003 wechselte sie jedoch in die rein weibliche "Headington School", ebenfalls in Oxford. Emma ist eine ausgezeichnete Schülerin - sie hat bei all ihren schulischen Aktivitäten immer fast nur Einsen bekommen. Sie legte ihre GCSE-Prüfungen auf einem sehr hohen Niveau ab. Fast wie ihre Rolle Hermine Granger in Harry Potter.

Im Jahr 2009 begann Emma Watson ihr Studium an der "Brown University" in Providence, Rhode Island, USA, dass sie 2014 abschloss.

Der Kinderstar "Hermine Granger" aus Harry Potter

Man kann sich kaum ein besseres Debüt vorstellen als das, welches Emma beim Eintritt in die Filmindustrie hatte. Auf Anraten ihrer Lehrerin sprach sie im Alter von zehn Jahren für "Harry Potter" vor und spielte mit elf Jahren die Rolle der Hermine Granger in der Verfilmung.

Emma Watson (Hermine Granger), Daniel Radcliffe (Harry Potter) und Rupert Grint (Ron Weasley)

Ihre Rolle als beste Freundin der Hauptfigur brachte ihr sehr positive Kritiken und weltweite Popularität ein. Die Schauspielerin und ihre Freunde wuchsen zusammen am Set des Films auf. Sie hat die Rolle der Hermine insgesamt acht Mal gespielt - zuletzt 2011 in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil II. Für ihre Rolle erhielt sie mehrere Filmpreise und verdiente über 10 Millionen Pfund.

Kaum zu glauben - und ja, wir fühlen uns alt - aber der erste Harry Potter-Teil ist tatsächlich schon über 20 Jahre her. Zum 20. Kinojubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen", der ersten Verfilmung von J.K. Rowlings megaerfolgreichen Fantasy-Büchern, kehrten Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sogar nach Hogwarts zurück, um den Jahrestag zu feiern.

Von Hermine zu Belle: Der Karriereweg von Emma Watson

Aber Emma kann auch anders: Im Jahr 2012 spielte sie die Hauptrolle in dem Teenager-Drama "Charlie", für das sie einen "Teen Choice Award" in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einem Drama" gewann. Mit jeder weiteren Rolle entfernte sich die Schauspielerin von dem Hermine-Granger-Pflaster, mit dem sie lange Zeit in Verbindung gebracht worden war.

Sie stellte ihr Talent unter Beweis, nahm an einem Projekt nach dem anderen Teil und erhielt immer häufiger Jobangebote. Watson wählt ihre Rollen sorgfältig aus, tritt an der Seite einiger der größten Stars Hollywoods auf und wird selbst zu einer der talentiertesten Schauspielerinnen der jüngeren Generation. Sie wurde mit Preisen wie dem "Phoenix Film Critics' Society Acting Award" und den "Young Artists Awards" ausgezeichnet.

Ein weiterer Meilenstein war 2017 die Rolle als Belle in "Die Schöne und das Biest". Bei der Disney-Neuverfilmung verzauberte Emma alle und wurde zum Inbegriff einer singenden Disney-Prinzessin. In einem Interview verriet sie, dass sie damals die Rolle als "Cinderella" ablehnte, weil sie sich mit Belle viel mehr identifizieren konnte:

» Sie bleibt stets neugierig, mitfühlend und aufgeschlossen und genau das ist die Sorte Frau, die ich selbst als Vorbild verkörpern möchte, wenn ich die Wahl hätte. «

Abseits vom Filmset – Emma Watson engagiert sich für Menschenrechte und arbeitet als Model

Im Alter von nur fünfzehn Jahren erschien sie auf dem Titelblatt der Zeitschrift "Teen Vogue" und war damit die jüngste Person, die jemals auf dem Titelblatt der Zeitschrift abgebildet war.

Emma Watson war das Gesicht der Kollektion des britischen Modehauses Burberry. Daneben war sie in und auf unzähligen Zeitschriften der Welt zu sehen. Darüber hinaus unterzeichnete sie einen Vertrag mit der italienischen Designerin Alberta Ferretti, mit der sie die Bekleidungslinie "Pure Threads" entwarf. Emma Watson war auch Markenbotschafterin für Lancome und Chanel.