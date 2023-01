Millie Bobby Brown ist Schauspielerin, Model, Produzentin und Business-Woman. Sie wurde zum Star, als sie die Rolle der Eleven in "Stranger Things" spielte, wofür sie eine Nominierung für den Primetime Emmy Award als herausragende Nebendarstellerin erhielt.



Inzwischen ist sie zu einer internationalen Powerfrau herangewachsen und überzeugte im Film "Enola Holmes" neben Helena Bonham Carter, als emanzipierte Detektivin.

Steckbrief: Millie Bobby Brown Name: Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown Geburtsdatum: 19. Februar 2004

19. Februar 2004 Geburtsort: Marbella, Spanien

Marbella, Spanien Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Beruf: Schauspielerin, Produzentin

Millie Bobby Brown startet ihre Karriere mit ersten TV-Rollen

Die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown wurde am 19. Februar 2004 in Marbella, Spanien, geboren, wo sie die ersten Jahre ihres Lebens mit ihren Eltern Kelly und Robert Brown verbrachte. Sie ist das dritte von vier Kindern: Charlie und Paige, die älteren Brüder, und Ava, ihrere jüngere Schwester.

Im Alter von 4 Jahren zog sie nach Bournemouth, Großbritannien, bevor sie sich 2011 in Orlando, Florida, niederließ.

im Alter von sieben Jahren besuchte sie eine Schauspielschule in Orlando, USA, wo sie von einem Hollywood-Agenten entdeckt wurde, der ihre Eltern davon überzeugte, sie für eine Rolle in der Serie "Once Upon a Time in Wonderland" vorsprechen zu lassen. Das Vorsprechen verlief gut und Millie nahm für zwei weitere Folgen an der Serie teil. Nach dieser ersten Erfahrung in der Welt des Schauspiels, erhielt Millie mehrere Gast-Rollen in erfolgreichen Serien, wie zum Beispiel: "Intruders", "Navy CIS", "Modern Family" und "Grey's Anatomy". Doch dabei handelte es sich stets um kleine Gastrollen - die großen blieben bis dato aus.

Bereits in jungen Jahren bekam Millie Probleme mit dem Gehör, sodass sie teilweise auf einem Ohr sogar taub ist.

"Stranger Things": Millie Bobby Browns Durchbruch als Schauspielerin

Kurz bevor Millie ihre Schauspielkarriere an den Nagel hängen wollte, folgte 2015 ein Anruf, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Sie wurde für eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" ausgewählt, die sich später als wahrer Welthit herausstelle. Ihre Darstellung in der Serie, in der sie ein junges Mädchen namens Elfi mit übernatürlichen Kräften spielt, brachte ihr zahlreiche Preise und Auszeichnungen ein, und seither ist ihre Karriere ein einziger Erfolg.

Für ihre Rolle tut Millie alles - so ließ sie sich ohne zu zögern für "Stranger Things" die Haare abrasieren und zeigte dadurch wie sehr sehr sie in den Charakter eintauchen kann.

Danach war sie zudem in dem Video zum Song "Find Me" von Sigma und der Sängerin Birdy zu sehen. Sie wirkte unter anderem in dem Video zu "I Dare You" von The xx mit.

2018 wurde Millie für die Hauptrolle in einem neuen Netflix-Originaltitel ausgewählt, an dem sie auch als Produzentin beteiligt ist und der auf dem ersten Buch der Enola-Holmes-Saga von Nancy Springer basiert: "Enola Holmes, The Case of the Missing Marquis".

Mit dem Film "Godzilla II - King of the Monsters" gab Millie 2019 endlich auch ihr Leinwanddebüt. Im Jahr 2022 kehrte sie mit der neuen Staffel von "Stranger Things“ und der Fortsetzung von "Enola Holmes" auf den Bildschirm zurück.

Nicht nur Schauspielerin: Millie gründete ihr eigenes Beauty-Label "Florence by Mills"

Dass Millie noch mehr kann, also nur schauspielern, zeigt mit ihrer eigenen Beautymarke "Florence by Mills", die 2019 auf den Markt kam. Damit reiht sie sich in der Riege andere internationalen Powerfrauen, wie Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner oder Jessica Alba, die auch ihre eigenen Beauty-Brands gründeten.



Ihre eigene Beauty-Marke verspricht Spaß und viel Farbe. Sie sind frei von Tierversuchen. Zudem handelt es sich um vegane Kosmetik, mit Pflanzenextrakten und diversen Wirkstoffen aus Blumen. Die Brand hat auch einen karikativen Aspekt und unterstützt die Olivia Hope Foundation. Olivia war eine Freundin von Millie Bobbie Brown, die an Krebs gestorben ist.

In einem Interview mit der Teen-Vogue erklärte der Star, warum sie sich auf dieses neue Projekt eingelassen hat, obwohl sie nichts über Hautpflege weiß: "Junge Leute und alle anderen verdient einen guten Start mit der Haut... Ich bin kein Experte für Hautpflege. Ich bin keine Maskenbildnerin. Ich bin eine Schauspielerin. Aber ich wollte etwas schaffen, das die Menschen nutzen können."

Zudem ist Millie Bobby Brown bei IMG Models unter Vertrag und modelte unter anderem für Calvin Klein, Pandora oder Moncler. Zudem ist sie in der Brillen-Kampagne von der Luxusmarke Louis Vuitton zu sehen.

Millie Bobby Brown ganz privat

Die junge Schauspielerin ist oft auf den sozialen Medien unterwegs und teilt dort ihr Leben gerne mit ihren Fans. Ihre Lieblingsmodemarken sind Burberry, Stella McCartney und Coach. Mit ihrem Co-Star Winona Ryder verbindet sie zudem eine besondere Freundschaft.

Da sie schon sehr Früh am Set gearbeitet hat, bekam sie ihren ersten Kuss tatsächlich vor laufender Kamera vom "Stranger Things"-Kollegen Finn Wolfhard. Doch mittlerweile ist Millie erwachsen und ist mit Jacob Bongiovi, dem Sohn von Jon Bon Jovi zusammen. Das erste gemeinsame Foto veröffentlichen sie 2021 auf Instagram. Von da an zeigte sich das junge Paar immer wieder gemeinsam auf dem roten Teppich.