Die Anzahl der Menschen, die noch nie den Namen Taylor Swift oder eine ihrer vielen Single-Auskopplungen, insgesamt 68 seit 2006, gehört haben, dürfte gering sein. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart und ist aus dem Musikgeschäft nicht mehr wegzudenken.

Steckbrief: Taylor Swift Name: Taylor Alison Swift

Taylor Alison Swift Geboren am: 13. Dezember 1989

13. Dezember 1989 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Reading, Pennsylvania, USA

Reading, Pennsylvania, USA Größe: 1,78cm

1,78cm Beruf: Sängerin, Songwriterin, Gitarristin, Musikproduzentin und Schauspielerin

Good to know about Taylor Swift – Fakten über die Sängerin

Benannt wurde Taylor Swift nach dem Singer-Songwriter James Taylor Taylor

Sie war 12 Jahre alt, als sie ihr erstes Lied schrieb

Aufgewachsen ist sie auf einer Farm für Weihnachtsbäume



Die Musik der Sängerin Shania Twain zählt zu ihren frühen künstlerischen Einflüssen

zählt zu ihren frühen künstlerischen Einflüssen Gitarre, Klavier, Banjo und Ukulele gehören unter anderem zu den Instrumenten, die sie beherrscht

gehören unter anderem zu den Instrumenten, die sie beherrscht 2010 wurde Taylor Swift mit dem Grammy für das Album des Jahres ausgezeichnet – und zwar als jüngste Künstlerin

ausgezeichnet – und zwar als jüngste Künstlerin In Sachen Dessert gehört sie zu den Käsekuchen-Fans

Team Hund oder Katze? Sie ist eine große Katzenliebhaberin

Taylor Swifts Leidenschaft für die Musik

"Früh übt sich, wer ein Meister werden will" – dieser Spruch könnte bei Taylor Swift Anwendung gefunden haben. Ihre früheste musikalische Inspiration ist auf ihre Großmutter mütterlicherseits zurückzuführen: Marjorie Finlay, so ihr Name, war Opernsängerin. Trotz dieses Einflusses widmete sich Taylor Swift nicht dem Opern-Gesang, sondern fand bereits früh gefallen an Country-Musik und Liedern von Interpreten wie zum Beispiel den Dixie Chicks, Patsy Cline, Dolly Parton, LeAnn Rimes oder auch Shania Twain.

Das musikalische Talent, das in der US-Amerikanerin steckt, wurde früh erkannt und gefördert, denn gerade einmal neun Jahre alt war Taylor Swift, als sie in New York City Musik- und Gesangsunterrichtsstunden erhalten hat. Ein Jahr später, mit zehn Jahren, ist sie bereits öffentlich aufgetreten: als Teilnehmerin von Karaokewettbewerben und als Act auf Festivals und Messen.

Sie blieb ihrer Leidenschaft für Country-Musik treu und versuchte in Nashville (Tennessee), der Heimat dieses Musik-Genres, mit elf Jahren bei verschiedenen Plattenlabels unter Vertrag zu kommen – vorerst ohne Erfolg. Zur Erweiterung ihre Repertoires erlernte sie mit 12 Jahren das Gitarre-Spielen. Das Ziel, von einem Plattenlabel als Sängerin aufgenommen zu werden, verlor Taylor Swift dabei nicht aus den Augen. Letztendlich gelang es ihr, einen Development Deal bei RCA Records zu erhalten.

Von Sony/ATV wurde sie im Alter von 14 Jahren als Songwriterin unter Vertrag genommen. Darauf folgte eine Aufnahme in das Plattenlabel Big Machine Records, wo sie insgesamt 13 Jahre unter Vertrag stand. Seit der Beendigung dieser Zusammenarbeit ist sie bei Republic Records und Universal Music Group.

Ihr Weg von der Country- zur Pop-Musik

Bereits in ihrer Zeit als Country-Sängerin galt Taylor Swift als eine angesehene Künstlerin. Die Erfolge sprechen für sich, denn mit ihren Veröffentlichungen, unter anderem ihrer Debüt-Single und ihrem Debüt-Album, belegte sie zahlreiche Charts im oberen Bereich und erhielt Auszeichnungen, beispielsweise mehrfach Platin für das Album "Taylor Swift", das im Oktober 2006 erschien.

Nach Jahren in der Country-Szene folgte 2014 schließlich der Wechsel in die Pop-Musik. Im Oktober jenes Jahres veröffentlichte Universal Music ihr damals bereits fünftes Studioalbum mit dem Titel "1989" (ihr Geburtsjahr). Angeteasert wurde der musikalische Richtungswechsel aber schon im August 2014 mit der Herausgabe der Single "Shake It Off". Die Bestätigung in Form von hohen Platzierungen in den Charts ließ nicht lange auf sich warten.

Insgesamt können sich die "Swifties", so nennen sich die zahlreichen Taylor Swift-Fans, über zehn Studioalben, 68 Single-Auskopplungen, vier Videoalben, 57 Musikvideos und diverse Livealben sowie EPs freuen, die seit 2006 veröffentlicht wurden.

Billboard Music Awards, Grammy Awards, MTV Video Music Awards und MTV Europe Music Awards – mehr als 100 Auszeichnungen für Taylor Swift

Die Liste der Auszeichnungen, die Taylor Swift bisher erhalten hat, ist lang. Man könnte schon fast von einer wahren Sammelleidenschaft sprechen, die 2007 begann, damals insbesondere im Country-Bereich mit mehr als 50 Auszeichnungen. Darüber hinaus räumte sie beispielsweise bei den Billboard Music Awards insgesamt 29-mal ab, elf Grammy Awards darf sie ihr Eigen nennen, mit dem MTV Video Music Award wurde sie 14-fach und mit dem MTV Europe Music Award acht-fach ausgezeichnet.

Doch damit nicht genug: Vom "Rolling Stone" wurde Taylor Swift 2015 auf Rang 97 der 100 besten Songwriter aller Zeiten gelistet. Bei den BMI Awards, den American Music Awards sowie den Teen Choice Awards hat sie ebenfalls Trophäen erhalten.

Midnights bricht alle ihre Rekorde

Mit ihrem zehnten Album "Midnights" gelang Taylor Swift mit zehn der dreizehn Songs der Weg in die US-Top 10. Dieser Chart-Rekord gelang in der Vergangenheit bisher keiner anderen Künstlerin und Künstler. Swift hat es geschafft, innerhalb einer Woche gleichzeitig die kompletten Top Ten der "Billboard Hot 100"-Charts zu dominieren. Die ersten zehn Plätze sind aktuell alle von Songs ihres Albums belegt. Auch auf Spotify wurde kein anderes Album in nur 24 Stunden so häufig gestreamt wie "Midnights".

Nur Sängerin? Nein, auch Schauspielerin

Seit 2009 ist die im Dezember 1989 geborene Taylor Swift auch in der Schauspielwelt zu Hause. Zu sehen war sie sowohl in Serien als auch in Filmen. Ein Auszug aus ihrer Filmografie: CSI: Vegas (2009), Hannah Montana – Der Film (2009), Valentinstag (2010), New Girl (2013), Cats (2019), City of Lover (2020) und Amsterdam (2022).

Taylor Swift – Frau Doktorin

Selber hat Taylor Swift zwar keine Universität besucht, einen Doktortitel besitzt sie aber dennoch. Eine Ehrendoktorwürde, um genau zu sein. Dieser Titel wurde ihr 2022, also dieses Jahr, von der New York University im Rahmen der diesjährigen Abschlussfeier der Kunstwissenschaften verliehen.

Die Abschlussfeier der Kunstwissenschaften und Verleihung der Ehrendoktorwürde fand im Stadion des Baseballteams der New York Yankees statt. Und natürlich hat es sich Taylor Swift nicht nehmen lassen, ein paar Worte an die Absolventen und anwesenden Besucher – es wurden bei dieser Feierlichkeit Zehntausende Teilnehmer gezählt – zu richten. Sie sagte unter anderem, dass das Leben schwer sein kann, besonders, wenn man versucht, alles auf einmal zu tragen, man niemals zu zaghaft sein darf, um die eigenen Ziele zu erreichen, Mühelosigkeit ein Mythos ist und dass man sich jederzeit neu erfinden kann.

Darüber hinaus gab sie den Anwesenden mit auf den Weg, dass es nicht immer leicht werden wird, jeder Einzelne mit Sicherheit auch mal Mist baut, man sich aber von Rückschlägen – auch von den Größten – erholt.

Taylor Swift und die Liebe

Schaut man sich das Liebesleben der Künstlerin an, dann wurde ihr in der Vergangenheit die ein oder andere Beziehung oder auch Romanze nachgesagt. Die Namen, die dabei auftauchen, sind ebenfalls – wie sie – Personen des öffentlichen Lebens. Doch damit nicht genug, diese Verbindungen sollen auch die Inspirationsquellen einiger ihrer Songs gewesen sein.

Zu diesen Promis soll sie mehr als eine bloße Freundschaft gepflegt haben: Jake Gyllenhaal, Calvin Harris, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer und Harry Styles.

Inzwischen könnte sie aber den Richtigen gefunden haben: Seit 2017 ist der britische Schauspieler Joe Alwyn der Partner an ihrer Seite und eine Verlobung soll es wohl auch schon gegeben haben.

Was wir von Taylor Swift lernen können

Taylor Swift hat nie aus den Augen verloren, was ihr Ziel ist – Musikerin zu werden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Absagen von Plattenlabels hat sie es dennoch geschafft und ist heute ein Weltstar. Natürlich hat sie für die Erfüllung dieses Traumes immer weiter an sich gearbeitet. Aber diese Erfolgsgeschichte zeigt, dass es sich lohnt, dranzubleiben und seine Ziele niemals zu verlieren.

Auch eine Neuerfindung – und das unabhängig vom Alter – sollte niemals unversucht bleiben. Bei Taylor Swift war es der Wechsel von der Country- zur Pop-Musik, der vielfach bestätigt, belohnt und ausgezeichnet wurde.