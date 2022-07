Wir haben jahrelang darauf gewartet, wieder zu unserer Lieblingsmusik tanzen zu können - und das bitte unbeschwert, vorzugsweise draußen, mit tausenden von Menschen. Jetzt ist es endlich soweit: Die Festival-Saison ist finally back! Was dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist ein ausgefallenes Make-up. Wer aus der Übung ist, kann aber aufatmen. We got you!

Zu welcher Veranstaltung trage ich welches Festival Make-up?

Die Frage aller Fragen - mit eigentlich nur einer richtigen Antwort: Du trägst das, wonach dir ist! Ungeachtet dessen eignen sich manche Looks natürlich besser für bestimmte Anlässe. Findet das Festival beispielsweise in der Wüste à la Coachella statt, wird es ziemlich sicher ganz schön heiß werden. Bedeutet: Entweder muss ein gutes Setting-Spray her oder es sollte eine Schicht weniger Foundation & Co aufgetragen werden.

Beim Hurricane oder Nova Rock hingegen weiß man vorher nie, was wettertechnisch auf einen zukommt - typisch Deutschland und Österreich halt. Statt Glitzersteinchen im Gesicht und Lametta im Haar sollte der Fokus deswegen lieber auf Gummistiefeln und einem guten Regenmantel liegen. Eine unfreiwillige Bierdusche ist nämlich auch nicht unwahrscheinlich!

Kurz gesagt: Festival-Looks sollten easy sein - easy genug, um sie auch mit einem kleinen Handspiegel im überhitzten Zelt hinzubekommen. Ansonsten einfach die besten Freund:innen um Hilfe bitten. Teamwork ist immer spaßiger! Wir haben die coolsten, ausgefallensten und alltagstauglichsten Trends - von Schwierigkeitsstufe A bis Z - zusammengefasst.

Pop of Color bei Lippe und Lid

Es muss nicht immer viel sein, um aus der Masse herauszustechen. Falls du Team Lazy angehörst, gibt es direkt zwei Möglichkeiten, wie du dein Make-up easy, ohne viel Stress und Zeitaufopferung aufpeppen kannst!

Bold Lips

Farbe kann so einen großen Unterschied machen! Statt einem neutralen Lippenstift wird eine gewagtere Farbe aufgetragen, aber bitte als Liquid Lipstick! Denn: Auf Festivals wird viel gegessen und getrunken - da kann selbst der stärkste Lippenstift nicht mithalten.

Augenwinkel ausschmücken

Genauso schön sieht ein kleiner Farbtupfer im inneren Augenwinkel aus. Trendsetterin Gigi Hadid macht es vor und lässt dabei unsere Herzen höher schlagen. Wenn das nicht nach Sommer schreit, dann weiß ich auch nicht!

Extravaganter Lidschatten ist beim Festival Make-up ein Muss

Auch hier gibt es wieder zwei Varianten, wodurch die (Augen-)Lider so richtig herausstechen! Farbe oder Muster, wofür entscheidest du dich? Vielleicht sogar einfach beides?

Je bunter, desto besser

Ich persönlich könnte niemals nur eine Farbe auswählen. Aber wieso auch? Die Farbpalette ist unendlich - und damit auch die Möglichkeiten, was das Augenmake-up angeht! Für mehr Tiefe kann zusätzlich eine Cut-Crease gezogen oder ein Gelly Topcoat aufgetragen werden. Wirkt Wunder!

Verrückte Muster

Wem das noch nicht genug ist, der kann die Augenpartie mit verschiedenen Formen und Mustern verzieren. Von Herzen, hypnotischen Linien und Blümchen ist alles dabei.

Colored Brows sind der neueste Schrei

Wer hat gesagt, dass man nur die Haare färben kann? Solltest du bereits bunte Haare haben, kannst du deine Augenbrauen einfach in derselben Farbe halten. Dafür musst du aber nicht unbedingt zu richtiger Haarfarbe greifen. Bunter Lidschatten funktioniert genauso gut und lässt sich am Abend wieder entfernen.

Du hast keine bunten Haare? Kein Problem. Farbige Augenbrauen sehen auch solo richtig toll aus und können natürlich auch einfach zum jeweiligen Augenmake-up gematched werden!

Mit Glitter Lashes zum Human-Disco-Ball

Um einen Look richtig abzurunden, wird oft zu Fake Lashes oder Mascara gegriffen. Aber habt ihr schon einmal von Glitzerwimpern gehört? Die setzen dem Ganzen noch einmal einen drauf. Vor lauter Funkeln muss glatt die Sonnenbrille aufgesetzt werden.

Wing it, Baby!

Eyeliner machen einfach jedes Make-up komplett. Wer Schlupflider hat und sonst eher nicht zum Lidstrich greift, sollte jetzt aufpassen: Bei diesen drei Möglichkeiten ist definitiv für jede:n etwas dabei.

Form

Der wohl bekannteste Lidstrich ist der Winged Eyeliner. Für Festivals & Co darf es aber gerne auch einmal verrückter sein. Abstrakte Formen sind total im Trend! Hier kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Lieben wir!

Farbe

Schwarzer Eyeliner ist definitiv die klassische Variante. Vor allem im Sommer lieben wir aber alles, was bunt und knallig ist! Das trifft auch auf Lidstriche zu. Blau wie das Meer oder doch lieber Gelb wie die Sonne?

Glitzer

Auch hier gibt es natürlich wieder eine Variante mit Glitzer! Auf Festivals kann es nämlich nie genug davon geben. Um den Lidstrich eher basic zu halten, aber zumindest etwas besonders zu gestalten, kann einfach ein Glitzertopper inkl. Kleber oder direkt ein glitzernder Eyeliner genutzt werden.

Tipp Ein monochromer Look macht total was her! Dafür solltest du dich für deine Lieblingsfarbe entscheiden und diese immer wieder aufgreifen - sei es beim Highlighter, Lidstrich oder Lippenstift. Vor allem Holo-Effekte und Glitzer passen perfekt dazu. Voilà!

Glitzersteinchen für den Bling-Bling-Effekt

Beim Thema Festivals kommt mir direkt eine bestimmte Sache in den Sinn: Glitzersteine. Auch diese gibt es wieder in allen möglichen Ausführungen. Das sind unsere Favorites!

Abstrakte Formen

Einzelne Strass-Steine am Auge sind süß, aber wie wäre es mit etwas Neuem? Wir finden, dass man mit den kleinen Steinchen viel mehr machen kann und sind deswegen großer Fan von Mustern sowie Formen im Y2K-Look. Ein Schmetterling sieht doch ziemlich cool aus, oder?

The bigger, the better

Kennt ihr die großen Glitzersteine, die bereits auf einer Vorlage aufgeklebt und für das ganze Gesicht gedacht sind? Welcher Anlass eignet sich besser dafür, wenn nicht ein Festival? Die sogenannten Face Jewels gibt es hier zu kaufen.

Sommersprossen aus der Tube, bitte

Leider ist nicht jede:r mit den kleinen süßen Gesichtstupfern gesegnet. Umso besser, dass es jetzt eine Lösung dafür gibt: Fake Freckles! Hier kann sich wieder kreativ ausgelebt werden - denn Sommersprossen sind nicht gleich Sommersprossen. Statt braunen Punkten können Blumen, Sterne oder einfach bunte Tupfer aufgemalt werden.

Für die Nicht-Künstler:innen unter euch gibt es auch Stempelstifte zu kaufen, mit denen die Formen super easy auf die Haut gestempelt werden können.

Glitzer, Glitzer, Glitzer

Ähm, habe ich schon Glitzer erwähnt? Neben all den verschiedenen Varianten für Lidschatten, Lippen und Eyeliner gibt es auch noch groben Glitzer. Dieser kann eigentlich überall angewendet werden - in den Haaren, am ganzen Körper oder im Gesicht als Highlighter-Ersatz.

Aufgepasst: Bitte achtet darauf, dass euer Glitzer biologisch abbaubar ist! Bei all dem wilden Getanze werden die winzigen Glitzerpartikel sicherlich nicht an Ort und Stelle bleiben und im schlimmsten Fall die Umwelt verschmutzen.

Wie bekommt man das Festival Make-up wieder ab?

Vor allem Glitzer-Make-up kann ziemlich hartnäckig sein und lässt sich eher nicht mit regulären Abschminkprodukten lösen. Worst-Case-Szenario ist, dass man die Partikel im ganzen Badezimmer verteilt, statt sie eigentlich loszuwerden. So kann man sich die Disco natürlich auch nach Hause holen.

Unsere Lieblingsprodukte zur Gesichtsreinigung sind mit Abstand Mizellenwasser und (Body-)Öl. Absoluter Gamechanger ist dabei vor allem Baby-Öl, weil es für eine sensitive Haut entwickelt wurde und somit nicht noch mehr strapaziert.

Wichtig: Alle Looks können natürlich auch beim nächsten Shopping-Trip, Familienessen oder Date getragen werden. You do you! Fakt ist, dass du dich wohlfühlen sollst. Ansonsten: Viel Spaß beim Testen!