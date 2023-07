In der warmen Jahreszeit kommen wir nicht an ihnen vorbei: Korbtaschen sorgen für Urlaubsfeeling im Alltag! Ob beim Einkauf auf dem Wochenmarkt, bei einem Spaziergang in der Natur oder bei einem romantischen Picknick – das Bild einer Fashionista mit ihrer stylischen Korbtasche, die sie locker in der Armbeuge trägt, hat sich bei uns eingebrannt.

Und das bereits seit den 1960er- und 70er-Jahren: Denn das It-Piece mit französischem Charme prägte niemand geringerer als DIE Stilikone Jane Birkin. Ihre Korbtasche, die sie einst im Urlaub in Portugal gekauft hatte, trug die Sängerin und Schauspielerin nämlich zu sämtlichen Outfits und Anlässen – im Nu war eine neue It-Bag geboren, die wir bis heute lieben!

Was sind Korbtaschen?

Korbtaschen sind die perfekte Ergänzung für unsere Sommer-Garderobe. Der Name stammt – Überraschung! – von der Form eines Korbes, denn bereits ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden Körbe, meist aus Weidezweigen, hergestellt. Heute zeichnen sich die sommerlichen It-Bags vor allem durch ihr besonderes Geflecht aus. Dieses kann aus verschiedenen Materialien wie Palmenblättern, Papierstroh, Rattan, Bast, Stroh, Weide oder Bambus bestehen. Fast alle Designermarken wie Celine, Loewe oder Chloé haben verschiedene und hochklassige Interpretationen der Korbtaschen in ihrem Sortiment.

Wer jedoch seine Geldbörse schonen möchte, wird bei High-Street-Marken wie H&M, Mango, Zara, Cos und Co. mit Sicherheit ebenso fündig. Wer bald einen Urlaub geplant hat, kann auch auf süßen kleinen Märkten und Boutiquen zuschlagen – denn auch hier gibt es meist eine große Vielzahl an unterschiedlichen Korbtaschen.

Welche unterschiedlichen Modelle gibt es?

Wie bereits erwähnt gibt es Korbtaschen aus den unterschiedlichsten Materialien. Je nach Wahl des Rohstoffs kann das Geflecht unterschiedlich robust ausfallen oder etwas weicher und formbarer sein. Auch das Gewicht hängt mit der Wahl des Materials zusammen.

Heutzutage gibt es Korbtaschen außerdem in allen möglichen Größen und Formen: Von der klassischen Korb-Form bis hin zu Mini-Versionen oder modernen eckigen Varianten – für jeden Geschmack ist etwas dabei! Das Innenteil ist häufig mit Stoff ausgekleidet und der Korb mit Henkeln aus (Kunst)-Leder oder Stoff versehen.

Zu welchen Anlässen kann man Korbtaschen tragen?

Wir haben es bereits angeteasert: Korbtaschen sind längst nicht mehr nur für den Strand bzw. Urlaub geeignet, sondern werden speziell in den Sommer-Monaten zu unseren ständigen Begleitern. Influencer:innen und Fashionistas tragen ihre Korbtasche etwa zu verschiedensten Anlässen.

Dank ihrer meist neutralen Farben lassen sich Korbtaschen auch vielfältig kombinieren. So wird die Korbtasche etwa mit Blazer und Jeans oder Midi-Rock office-tauglich, während sie in Kombination mit Leinenhose und -hemd auch ideal für einen Besuch am Wochenmarkt oder für ein Picknick passt. Wer selbst abends bzw. zu schickeren Anlässen nicht auf seine Korbtasche verzichten möchte, sollte sich allerdings für ein kleines Taschen-Modell oder gar eine Clutch entscheiden.

Inspo: Wie kombiniert man Korbtaschen?

Korbtaschen lassen sich dank ihrer neutralen Farbe meist vielseitig kombinieren. Wir verraten euch, welche Pieces wir ganz oben auf dem Ranking der besten Styling-Partner zur Korbtasche sehen:

Korbtasche + Blumenkleid

Ein idealer Styling-Partner zur Korbtasche ist ein leichtes Blumenkleid . Aber Achtung: Bei bunten Kleidern solltest du dich für eine möglichst schlichte Korbtasche entscheiden. Modelle mit vielen Farben oder Applikationen und Fransen können ein ohnehin schon buntes Outfit schnell überladen. Umgekehrt kannst du aber eine bunte Korbtasche super zu einem zurückhaltenden Outfit in Creme- oder Beigetönen kombinieren.

Eine andere Möglichkeit, bunte Kleider und Korbtaschen zu kombinieren ist es natürlich, wenn die Farbtöne der Verzierungen an der Tasche sich auch im Kleid wiederfinden.

Korbtasche + Denim-Rock

Der Denim-Rock in Midi-Länge ist modetechnisch gerade omnipräsent. Mit Adidas Sneakern und einem Tube-Top kombiniert, ergibt der Look von Influencerin Jessica Skye ein stimmiges Gesamtbild, das durch dezenten Schmuck, Sonnenbrille sowie die It-Korbtasche von Loewe noch perfektioniert wird:

Korbtasche + Slip Dress + Mantel

Ein leichtes Slip Dress ist wie gemacht für eine sommerliche Korbtasche. Und diesen Look kannst du auch dann durchaus noch tragen, wenn die Tage bereits wieder kürzer werden. Influencerin Vanessa Hong macht's vor: Sie zieht einen langen Mantel über das Kleid und tauscht Sneaker gegen Sandalen- fertig ist der Look, der selbst im Frühling oder Herbst noch für Tropen-Vibes sorgt.

Korbtasche + Off-Shoulder-Bluse

Die deutsche Influencerin Sophie Pirrung kombiniert ihre Loewe Basket Bag mit einer Off-Shoulder-Bluse mit auffälligen Volants. Dazu trägt sie Jeans im selben Farbton sowie braune Leder-Sandalen. Die Farben des Looks werden von der Korbtasche ideal aufgefangen.

Korbtasche + Satin-Rock + Blazer

Auch dieser Look von Jessica Skye hat es uns ziemlich angetan: Das Zusammenspiel von Satinrock, oversized Blazer und zarten Absatz-Sandalen ist an sich schon spitze. Die Korbtasche verleiht dem Ganzen aber noch die Extraportion Leichtigkeit sowie Sommer-Feelings. We like!

Korbtasche + Häkel-Pieces

Was passt besser zum Sommer als ein luftiges Häkel-Outfit? Und weil eine Basket Bag mindestens ebenso sehr für Sommer steht, liegt es wohl auf der Hand, dass die beiden zusammen ein Match Made in Heaven ergeben. Die Influencerin Julie Ferreri kombiniert zum Häkel-Rock und T-Shirt eine übergroße Korbtasche von DeMellier London.

Korbtasche + Bikini

Zugegeben, dass dieser Look ein Sommer-Evergreen ist, dürfte wohl jeder und jedem klar sein. Denn am Strand bzw. im Bikini ist die Korbtasche einfach der perfekte Begleiter, in dem wir alles nötige für einen ausgedehnten Beach Day unterbringen können. Besonders edel wird der Look, wenn man sich nur für eine Farbe entscheidet (etwa all white). Influencerin Lovisa Barkman kombiniert ihren weißen Bikini mit einer chicen Basket Bag sowie einem semi-transparenten Blusenkleid, das sie offen trägt, und zarten Sandalen.

Das sind die schönsten Modelle zum Nachshoppen

Egal ob du eine klassische Tasche in Korb-Form suchst oder eher ausgefallene Modelle mit bunten Elementen und / oder Fransen bevorzugst: Aktuell gibt es zahlreiche Varianten von Korbtaschen aus Stroh, Bast oder anderen Materialien auf dem Markt. Wir haben unsere Favoriten für dich herausgesucht: