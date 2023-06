Sie gelten seit geraumer Zeit als wahrer Mode-Evergreen und auch auf den internationalen Laufstegen werden sie jede Saison zelebriert: Romantische Blumenkleider in Mini-, Midi- und Maxi-Länge sind echte Must-haves, die zur warmen Jahreszeit gehören, wie kaum ein anderes Kleidungsstück.

Geprägt wurden sie übrigens in der romantischen Ära des 19. Jahrhunderts: Aufgrund der Sehnsucht nach Schönheit, Poesie und Natürlichkeit wurden Stoffe im großen Stil mit floralen Mustern bedruckt und bestickt.

Bis heute sind sie uns erhalten geblieben – und beliebt wie eh und je. Kein Wunder, denn das Blumenkleid macht gute Laune und lässt sich vielfältig stylen. Ganz gleich ob zu Jeansjacke und Pumps oder zur Lederjacke mit Boots oder Sneakern: Das Blumenkleid passt sich wunderbar an deine Vorlieben an. Wir verraten, wie du den Mode-Klassiker stilsicher ausführst und haben die schönsten Modelle für dich herausgesucht.

Diese Blumenkleider sind jetzt besonders angesagt

Grundsätzlich gibt es Blumenkleider in den verschiedensten Schnitten, Längen und Farben. Auch der florale Print kann auffällig oder zurückhaltend sein: Von großen, bunten Blüten-Prints bis hin zu minimalistischen Prints in wenigen Farben ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch der Schnitt kann stark variieren. So gibt es Blumenkleider im ausladenden Stil mit Volants, Rüschen und Co. genauso Off-Shoulder Kleider und schlichte Skater- oder Wickel-Blumenkleider.

2023 besonders angesagt: Blumenkleider, die auf softes Understatement setzen. Bei diesem modernen Update bekommen die Blumenkleider etwa Stoff-Blüten aufs Kleid platziert, doch auch minimalistische Prints im zweifarbigen Tapeten-Look wurden auf zahlreichen Laufstegen (etwa beim schwedischen Label Totême) gesichtet.

Dem gegenüber stehen Blumenkleider, die so farbenfroh und opulent daher kommen wie Flora und Fauna selbst: Übergroße Stoffblumen, auffällige Volants, große Prints und kräftige Farben lassen uns jetzt mit der Natur um die Wette strahlen.

So stylst du dein Blumenkleid auf verschiedene Arten

Du hast ein Blumenkleid im Kleiderschrank aber weißt nicht so recht, wie du es stylen sollst? Keine Sorge, wir haben für jeden Look die passende Lösung!

Blumenkleid elegant stylen

Willst du einen eleganten Look kreieren, dann sind zarte Sandaletten oder Pumps in einer passenden Farbe dein Perfect Match. Ergänze den Look mit elegantem Schmuck wie einer filigranen Halskette oder einem Armband. Trage eine chice Clutch, um den Look abzurunden. Wenn es besonders festlich werden soll, würden wir zu einem Blumenkleid aus einem edlen Stoff wie Seide oder Spitze raten. Auch hier sind hohe Schuhe die idealen Begleiter.

Blumenkleid modern stylen

Wer einen modernen Look erzeugen will, kann gerne zu einem auffälligen Blumenkleid greifen. Neonfarben und Cut-Outs? Kein Problem! Aber auch bei dezenteren Blumenkleidern kannst du einen modernen Look stylen, indem du dein Kleid mit It-Pieces wie etwa einer stylischen Sonnenbrille, großen Creolen, Statement-Bag und Sneakern oder flachen Pantoletten kombinierst. Zum Drüberziehen eignet sich eine Leder-, Jeans- oder Bomberjacke perfekt.

Blumenkleid romantisch stylen

Blumenkleider haben an sich schon etwas sehr romantisches an sich, daher ist es hier gar nicht mehr nötig, allzu viel hinzuzufügen. Perfekt für einen romantischen Look passen allerdings Kleider in Pastelltönen, kombiniert mit hauchzarten Riemensandalen. Eine leichte Strickjacke ist ebenfalls eine tolle Ergänzung für das Outfit. Wer es ganz besonders verträumt und romantisch haben mag, kann auch Blumen bzw. einen Blumenkranz zum Kleid tragen.

Blumenkleid lässig stylen

Wer sagt, dass ein Blumenkleid nicht auch cool aussehen kann? Kombiniere dafür dein Kleid zu flachen Sandalen oder Sneakers (siehe auch Sneaker zum Kleid) für einen lässigen Look. Die Schuhe dürfen dabei auch gerne etwas klobiger sein. Auch Cowboy-Boots verleihen dem Blumenkleid eine Extraportion Lässigkeit. Abgerundet wird der lässige Sommerlook schließlich mit einer coolen Sonnenbrille, dezentem Schmuck und einer Bast-Tasche.

Was passt zum Blumenkleid?

Es ist einer der Hauptgründe, warum wir das Blumenkleid so sehr lieben, denn es ist ein wahrer Fashion Allrounder und du kannst nahezu alles dazu tragen. In Kombination mit Sandalen, Strohhut, Sonnenbrille und Korb-Tasche wird das Outfit schnell sommertauglich. Ziehst du hingegen einen schlichten (Oversize-)Blazer darüber, hast du im Nu einen tollen Office-Look.

➠ 7 Business-Outfits, die wir jetzt tragen

Du magst es lieber Casual? Dann kannst du dein Blumenkleid ganz einfach mit einem weißen Hemd matchen. Vor allem Tube Dresses oder Kleider mit Spaghettiträgern eignen sich für diesen Look besonders gut.

Letzten Endes gilt aber für alle Blumenkleider die Faustregel: Die Schuhe bestimmen den Look. Ein und dasselbe Kleid kann tagsüber mit Lieblings-Sneakern leger gestylt und am Abend mit High Heels fein ausgeführt werden.

Die schönsten Looks zum Nachshoppen

Du glaubst uns nicht, wie wandelbar das Blumenkleid ist? Dann schau dir doch mal die folgenden drei Looks an, die wir für dich herausgesucht haben. Du kannst sie übrigens auch direkt nachshoppen.

1. Blumenkleid mit Sneaker

2. Blumenkleid kombiniert mit Pantoletten

3. Slip Dress mit blumigen Prints