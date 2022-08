Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship.... stimmt das wirklich? Auf jeden Fall gehört Parship zu der beliebtesten Partnervermittlungs-Plattformen in Österreich. Der Persönlichkeitsfragebogen basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und verspricht ein optimales Matching mit Partnern, die perfekt zu dir passen. Aber ist die Erfolgsquote wirklich so hoch, wie die Dating Plattform verspricht? Wie teuer ist es, die Liebe online zu suchen? Wir erklären dir die Besonderheiten von Parship und helfen dir herauszufinden, ob die Dating-App zu dir passt.

Wie funktioniert Parship?

Parship ist eine Partnervermittlungsplattform, die verspricht Singles zusammen zu bringen, die besonders hohe Chancen auf eine glückliche Beziehung haben. Nachdem du dir einen Account angelegt hast, beginnt das Ausfüllen des großen Persönlichkeits- Fragebogens. Plane hierfür ca. 20 Minuten ein. Beispielsweise gibt es Fragen zu deinen Hobbys oder persönlichten Ansichten. Du kannst vorher auch bestimmte Such Kriterien für dein:e potenzielle Partner:in auswählen. Dann kannst du auch schon loslegen. Parship schlägt dir dann Personen vor, die dir im Partner Vorschläge Bereich angezeigt werden. Neben dem roten Herz steht dann eine Zahl, die dir zeigt, zu wie viel Prozent du laut Parship mit dieser Person zusammenpasst.

Was sind die Vor-und Nachteile von Parship?

Vorteile

Seriöse und sichere Partnervermittlung. Hier gibt es weniger Fake Accounts als auf anderen Portalen.

Parship verspricht eine hohe Erfolgsquote. Das liegt unter anderem daran, dass es eine ausgeglichene Geschlechteraufteilung gibt. 51% Frauen, 49% Männer nutzen derzeit Parhip.

Du erhälst individuell auf dich zugeschnittene Partnervorschläge dank des Persönlichkeitstestes.

Nachteile

Die Premium Mitgliedschaft ist erforderlich um Nachrichten oder Bilder zu verschicken . Mit einer kostenlosen Anmeldung kannst du also fast nichts anfangen.

Teuer. Wenn du Parship optimal nutzen möchtest, musst du relativ viel Geld in die Hand nehmen.

Lange Laufzeiten. Achtung diese verlängern sich automatisch. Behalte also unbedingt deine Kündigungsfrist im Auge, ansonsten musst du weiterzahlen.

Wie hoch ist die Erfolgsquote bei Parship?

Täglich melden sich weltweit mehr als 37.000 neue Mitglieder pro Woche bei Parship an, somit jährlich über 1,8 Millionen neue Singles. Um eine gute Erfolgsquote zu erreichen, ist es vor allem wichtig, dass du die Fragen in deinem Persönlichkeitsfragebogen möglichst ehrlich ausfüllst. Auf Basis dessen werden dir schließlich potenzielle Partner:innen vorgeschlagen. So wird das Matching mit andern Personen viel leichter - und erfolgreicher! Parship stellt dir außerdem Hilfeartikel zu unterschiedlichen Themen auf der Website zur Verfügung. Dadurch, dass hauptsächlich Leute mit ernsthaften Absichten die Dating App nutzen, ist die Erfolgsquote höher als bei Tinder & Co. Natürlich kann dir aber keine Plattform die Liebe garantieren (auch wenn sie das gerne würden).

Wie vertrauenswürdig ist die Plattform?

Parship ist eine seriöse Partnerbörse, die sich sozusagen im Premium Bereich der Dating Apps befindet. Eine Parship Mitgliedschaft hat seinen Preis. Aus diesem Grund gibt es fast keine Fake Profile. Man muss sich ebenfalls verifizieren. Seriösität, Sicherheit und Diskretion werden dir ebenfalls geboten.

Was sind die Besonderheiten?

Parhip unterscheidet sich nicht nur durch Seriösität und eine hohe Mitgliederzahl von anderen Dating Plattformen. Es gibt noch weitere Besonderheiten:

Gayparship

Liebe kennt keine Grenzen. Ob hetero, homo oder bisexuell. Bei Parship stehen dir alle Möglichkeiten offen. Gayparship ist mittlerweile dir größte Queer Partnerbörse im deutschsprachigen Raum. Innerhalb der Gayparship Community sind die Meinungen überwiegend positiv.

Persönlichkeitstest

Dieser wurde von Psychologen mitentwickelt und soll dir dabei helfen eine:n passende:n Partnerin zu finden. Singles, die besonders gut zu dir passen und mit denen du eine hohe Chance auf eine glückliche Beziehung besteht, werden dir vorgestellt.



Ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter

Parship gehört zu den wenigen Dating Plattformen, bei denen das Verhältnis der Geschlechter ausgeglichen ist. Bei Tinder und Lovoo gibt es zum Beispiel einen deutlich höheren Männeranteil.

Wie teuer ist die Suche nach der Liebe?

Parship bietet drei unterschiedliche Mitgliedschaften an:

6 Monate Parship Mitgliedschaft für 74,90€ im Monat.

12 Monate Parship Mitgliedschaft für 54,90€ im Monat.

24 Monate Parship Mitgliedschaft für 34,90€ im Monat.

Falls du deine Mitgliedschaft kündigen möchtest, achte auf die Kündigungsfrist.

Für welche Altersklassen ist Parship geeignet?

Die Mitglieder sind durchschnittlich zwischen Mitte 20 und Ende 50. Die Plattform richtet sich vor allem an User:innen, die eine langfristige Beziehung mit ernsthaften Absichten suchen . Wenn du also nur an lockeren Flirts und Spaß interessiert bist, ist die Plattform nichts für dich. Parship wird zwar überwiegend von beruflich aktiven Singles genutzt, doch auch als Student/Studentin kannst du hier auf interessante Singles treffen.

Parship oder Elite Partner: Was ist besser?

Naja, das kommt ganz darauf an, was du dir die von der Dating Plattform erhoffst. Auf jeden Fall gehören beide Plattformen zu den renommiertesten in Österreich. Zudem verfügen beide Seiten über eine TÜV SÜD-zertifizierte Software, was für Seriosität spricht. Ebenfalls bieten sowohlParship als auch ElitePartner einen persönlichen Kundenservice an. Bei Parship gibt es derzeit mehr aktive Nutzer:innen. Bei Elite Partner hingegen ist der Akademiker Anteil höher . 70% vs. 52% bei Parhip. Hier kannst du beispielsweise als Suchkriterium: "Ich will nur Akademiker sehen" angeben. Wenn dir das nicht so wichtig ist und eher eine hohe Mitgliederzahl für dich relevant ist, solltest du dich für Parship entscheiden.