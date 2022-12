Ivona Dadic: Die österreichische Leichtathletin und Staatsmeisterin im Portrait

Ivona Dadic, schaffte es bei den Olympischen Spielen unter die Top 10 der Welt. Die Powerfrau aus Oberösterreich gehört zu den berühmtesten Sportlerinnen des Landes.

Sie ist aber auch abseits der Laufstrecke ein Ass – kein Wunder also, dass sich sogar Weltmarken wie PUMA um Werbeverträge mit der Ausnahmesportlerin reißen.

Steckbrief: Ivona Dadic Name: Ivona Dadic

Ivona Dadic Geboren am: 29. Dezember 1993

29. Dezember 1993 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Geburtsort: Wels, Österreich

Geburtsort: Wels, Österreich Wohnort: Wels

Wels Größe: 1.79

1.79 Beruf: Sportlerin

Sportlerin Beziehungsstatus: in fester Partnerschaft

Ihre ersten Leichtathletik-Erfolge bei den Olympischen Spielen



Bereits in jungen Jahren entdeckte Ivona Dadic ihre Leidenschaft für den Sport, besonders für Leichtathletik. Nach dem ersten gewonnen nationalen Wettbewerb wusste die Sportlerin, dass das das Richtige für sie ist und sie verfolgte den Traum.



Im Alter von 17 Jahren wagt Ivona Dadic ihre ersten Schritte bei den Olympischen Spielen 2010 in Singapur und erreichte den sechsten Platz im Weitsprung. Schon im Jahr darauf landet sie bei den Junioreneuropameisterschaften 2011 in Tallin unter den Top 10.

Ivona Dadics Karriere nimmt jetzt so richtig "Lauf "auf und sie bricht schon im kommenden Jahr den österreichischen Rekord im Siebenkampf, was sie zur besten Athletin der letzten zwei Jahrzehnte macht. Mit insgesamt 5959 Punkten sichert sich Österreichs neue Athletik-Hoffnung den Startplatz bei den Olympischen Spielen 2012 in London.

Als erste Österreicherin im Siebenkampf bei den Olympischen Spielen holt sie respektable 5935 Punkte und macht sich auch international einen Namen als vielversprechende Jungathletin. Von Medaille zu Medaille arbeitet sich die Sportlerin langsam aber sicher voran und bricht wieder und wieder Rekorde.

Doch für einen Startplatz bei den Weltmeisterschaften in Peking reicht es dennoch nicht – Expert:innen kritisieren die Auswahl damals vehement, während Ivona Dadic stoisch reagiert. Sie weiß, dass die großen Erfolge erst noch kommen – und soll Recht behalten!

Ivona Dadic beim Österreichischen Leichtathletik Verband

Mit 18 Jahren brach sie den langjährigen Rekord von Sigrid Kirchmann – nur um sich kurz darauf selbst zu übertrumpfen und 2015 sogar die 6.000er Punktemarke zu knacken. Im selben Jahr nimmt Ivona auch an der österreichischen 4 x 400 Meter Staffel teil, die Mannschaft wird jedoch frühzeitig disqualifiziert.

Viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt nicht, denn neue Wettkämpfe stehen an, bei denen sie - wie es sich für Powerfrauen gehört – wieder über ihre eigenen Grenzen geht.

So stellt Ivona Dadic beim Mehrkampfmeeting Décaster in Frankreich erneut einen neuen Landesrekord auf, indem sie ihren eigenen abermals bricht. Mit 6151 Punkten begeistert sie nicht nur die nationale, sondern auch internationale Sportpresse.

Damit nicht genug, verbessert sie ihr Ergebnis im Juli 2016 bei den Europameisterschaften in Amsterdam erneut – und ist dadurch erfolgreich genug für einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

Der Österreichische Leichtathletik Verband (ÖLV) belegt 2018 mit den drei Siebenkämpferinnen Ivona Dadic, Sarah Lagger und Verena Preiner an der Spitze erstmals in der Geschichte des Landes den 1. Platz im weltweiten Nationen-Ranking.

Ivona Dadic wird Sportlerin des Jahres

Nach ihren zwei zweiten Plätzen (2016, 2018) und einem dritten Platz (2017) wird Ivona Dadic 2020 zur Sportlerin des Jahres ernannt.

Verletzungen, Operationen und monatelangen Reha-Aufenthalten sowie privaten Schicksalsschlägen - sie gibt sie nicht auf und kämpft sich von Wettbewerb zu Wettbewerb an die Weltspitze.

Als Sportlerin des Jahres reiht sie sich neben Größen wie Anna Gasser, Anna Veith (vormals Fenninger), Marlies Schild und Mirna Jukic ein.

Neuer Rekord bei den Europameisterschaften

Ob in Belgrad, Berlin oder Birmingham – Ivona Dadic bricht regelmäßig Rekorde und meistens auch noch ihre eigenen. Mit der Welserin kann es landesweit keine andere Konkurrentin aufnehmen und auch in internationalen Bewerben gehört sie stets zu den Top-Favoriten.

Bei den Europameisterschaften in Berlin verpasst sie nur knapp das Siegertreppchen und landet auf dem vierten Platz. Bei den Halleneuropameisterschaften 2017 in Belgrad erzielt Ivona Dadic einen sensationellen zweiten Platz und darf sich über eine Silbermedaille freuen. Eine Zeitlang ist die Powerfrau sogar Weltjahresbeste mit beeindruckenden 6.235 Punkten.

Ihre Leistungen sprechen für sich und lassen so manchen Athleten hinter sich. Ob Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200 Meter Lauf, Weitsprung, Speerwurf oder 800 Meter Lauf – Ivona Dadic kann auf zahlreiche Bestzeiten stolz zurückblicken. Folgende gehören unter anderem dazu: