Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten für (Klein)Kinder ist das Kinderturnen. Je nach Alter gibt es unterschiedliche Angebote, die die Motorik sowie Selbsterfahrung spielerisch fördern und soziale Kontakte auch neben Kindergarten und Schule ermöglichen.

Dass Kinderturnen beliebt ist, zeigen auch die Wartelisten für viele Kurse. Melde dich frühzeitig für dein Wunschangebot an oder lass dich, wenn möglich, für den nächsten Kurs vormerken, solltest du im aktuellen keinen Platz bekommen.

Kinderturnen: ab welchem Alter?

Für jede Altersgruppe gibt es spezielle Angebote mit und ohne Eltern. Grob zusammengefasst ist Eltern-Kind-Turnen für ca. 1- bis 3-Jährige, Kleinkinderturnen für 3- bis 6-Jährige und Kinderturnen für Kinder ab 6 Jahren. Für Babys bis zum 1. Geburtstag gibt es Kurse wie zum Beispiel PEKiP (Prager Eltern-Kind-Programm).

Diese Unterteilung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, je nach Anbieter oder Verein gibt es eigene Bezeichnungen und die Altersgruppen überschneiden sich.

Eltern-Kind-Turnen

Gemeinsam mit Mama oder Papa können ca. 1- bis 3-Jährige erste Erfahrungen mit organisierter Bewegung in (noch) ungewohnter Umgebung sammeln. Bewegungslandschaften fördern Gleichgewichtssinn sowie Motorik und das Beobachten anderer Kursteilnehmer:innen unterstützt die Entwicklung sozialer Kompetenz.

Kleinkinderturnen

Meist schon ohne Eltern lernen ca. 3- bis 6-Jährige beim Kleinkinderturnen spielerisch erste Grundformen des Turnens (z. B. Purzelbaum). Mit am Sportprogramm steht auch der Einsatz von "klassischen" Turngeräten wie Barren, Kasten, Schwebebalken, Sprossenwand oder Trampolin. Die Beweglichkeit und Koordination der Kids wird beispielsweise mit Parcours aus unterschiedlichen Turngeräten gefördert.

Kinderturnen

Für Kinder ab ca. 6 Jahren steht jetzt nicht nur mehr der Spaß an der Bewegung im Vordergrund, sondern auch das Erlernen beliebter Sportarten und Wahrnehmung der eigenen Körperhaltung. Außerdem wird auch weiterhin das Sozialverhalten der Kinder gestärkt, wie zum Beispiel in Wettkampf-Situationen.

Wenn du dein Kind zum Turnen begleitest, nimm dir auch Gymnastikschuhe bzw. Turnpatschen mit. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist der Boden in den Turnsälen oft kühl und man rutscht beim gemeinsamen Spielen auch nicht aus.

Welche Fähigkeiten fördert Kinderturnen?

Abgesehen von der Gesundheit, die beim Kinderturnen gestärkt wird, fördert es kurz zusammengefasst auch diese Fähigkeiten des Kindes:

1

Kognitive Fähigkeiten: Durch die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten bekommen die Kinder eine Vorstellung ihrer körperlichen Fähigkeiten.

2

Motorische Fähigkeiten: Die Kinder entwickeln beim Turnen unter anderem ihren Gleichgewichtssinn.

3

Soziale Fähigkeiten: Durch das gemeinsame Bewegen und Spielen lernt der Nachwuchs beispielsweise mit anderen zusammenzuhelfen.

Turnen für Kinder, aber wo?

Wenn du mit deinem Sprössling Kinderturnen ausprobieren möchtest, bieten Sportverbände/-vereine, Turnvereine, Volkshochschulen oder auch private Anbieter Turnkurse sowie oft auch Schnupperstunden an. Hier findest du Links zu Bewegungsangeboten für Kinder in ganz Österreich, Kosten, Zeiten & Co:

Kinderturnen: 5 Pacour-Ideen

Die Parcours beim Kinderturnen sind eines der Highlights für die Kleinen, vor allem wenn es Themen-Parcours sind. Lass dich inspirieren und setze eventuell die ein oder andere Idee abgewandelt auch für zuhause um.

Winterwelt

Würfelspiele

Bauernhof

Garten

Feuer-Wasser-Sturm