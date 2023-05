Liebesgedichte helfen uns über Trennungen hinweg, lassen uns unseren Liebeskummer erst wirklich verstehen und machen die Zeiten voller Liebe und Geborgenheit noch viel wundervoller.

Schöne Poesie ist dabei universell – es ist ganz egal, ob man diese oder jene Art der Verliebtheit schon selbst erfahren hat, einen geliebten Menschen verloren hat oder nicht seit Jahren vom Nachbarn gegenüber träumt – wir verstehen die Worte und fühlen uns mit ihnen und den Themen verbunden.

Wir haben unsere liebsten Gedichte über die Liebe für euch gesammelt. Lese sie, wenn du den Glauben an die Liebe noch nicht verloren hast – oder wieder finden willst ...

Die schönsten Liebesgedichte: Zitate und Liebessprüche über die Liebe (auch für SMS oder WhatsApp zum Verschicken)

Pablo Neruda

Meine Liebe, was findest du

in deinem verschlossenen Brunnen?

Algen, Morast, Felsbrocken?

Was siehst du mit blinden Augen,

grollend und verwundet?

Mein Leben, du wirst

in dem Brunnen, worein du fällst,

nicht finden, was ich oben aufbewahre für dich:

einen Jasminzweig voll Tau,

einen Kuss, tiefer als dein Abgrund.

Rupi Kaur – Die Liebe

Du warst vielleicht nicht meine erste Liebe

aber du warst die Liebe nach der

alle anderen Lieben

bedeutungslos waren.

Jördis Rosenpfeffer – Introvertierte Perfektionistin

Ich überlege, wie ich dich ansprechen soll.

Ich überlege, mit welchem Satz ich beginne.

Ich überlege, bei welcher Gelegenheit am besten.

Ich überlege, was ich anziehen soll,

um dich am meisten zu beeindrucken.

Ich überlege, stundenlang,

ich überlege, tagelang,

ich überlege, monatelang,

ich überlege, jahrelang.

Wir sehen uns seltener.

Wir werden älter.

Meine Chancen schwinden.

Es geht vorbei.

Das Leben geht vorbei.

Dann meine liebe.

Ungelebt.

Rainer Maria Rilke – Bei dir ist es traut

Bei dir ist es traut:

Zage Uhren schlagen

wie aus weiten Tagen.

Komm mir ein Liebes sagen -

aber nur nicht laut.

Ein Tor geht irgendwo

draußen im Blütentreiben.

Der Abend horcht an den Scheiben.

Lass uns leise bleiben:

Keiner weiß uns so.

Liebesgedicht (unbekannt) – Mein Leuchtfeuer

Die Hände nehm ich mir von den Ohren

und höre endlich hin, hinein und

hinaus in die Welt, nehme wahr,

erfreue mich am Klang des Treibens.

Du öffnest mir die Augen

und ich sehe endlich wirklich und

wahrhaftig die Welt, wie sie ist —

in all ihrer Herrlichkeit.

Dein Blick, der ist so wärmend

wie das morgendliche Sonnenlicht,

wirft Licht auf alles, nach und nach,

sodass meine Schritte sicherer sind.

Schritt für Schritt mach ich mich

auf den Weg zu dir

und finde dabei zurück zu mir,

zu meinem alten Selbst,

welches ich hab längst vergessen,

das bunte Farben liebte

und vor allem dich,

dem Leuchtfeuer in allen Tagen,

die Person, auf die man zählen kann.

Bitte komm zurück zu mir!

Ich vermisse das Gefühl von endlich angekommen,

als du mich in deinen Armen hieltest.

Johann Wolfgang von Goethe

Ein Blick von deinen Augen in die meinen,

Ein Kuss von deinem Mund auf meinem Munde,

Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde,

Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen,

Führ ich stets die Gedanken in die Runde,

Und immer treffen sie auf jene Stunde,

Die einzige; da fang ich an zu weinen.

Die Träne trocknet wieder unversehens:

Er liebt ja, denk ich, her in diese Stille,

Und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Vernimm das Lispeln dieses Liebewehens;

Mein einzig Glück auf Erden ist dein Wille,

Dein freundlicher, zu mir; gib mir ein Zeichen!

William Shakespeare

Zweifle an der Sonne Klarheit,

Zweifle an der Sterne Licht,

Zweifle, ob lügen kann die Wahrheit,

Nur an meiner Liebe nicht.

Monika Minder – Seit ich dich kenne

Grüner ist die Wiese

seit ich dich kenne.

Spürst du noch die sanfte Brise

und die Welle?

Weißt du noch wie alles anfing

an dem großen Gestern?

Regentropfen fielen

und wir sprachen vom Wetter.

Wolken und Wind lieben wir immer noch,

wir reden von Freiheit

und unserer Freundschaft,

vom älter werden auch noch.

Ich lese dir Brecht vor am Kamin,

mein Lieblingsgedicht anhin:

"Ich will mit dem gehen, den ich liebe ..."

Mehr will ich nicht.

Niko in the Sky – Eine Woche lang high

An dich zu denken ist so wunderbar,

manchmal sitz ich einfach so ne ganze Stunde da.

So wie du mich ansiehst,

bedeutet das mehr.

Liebesgedicht (unbekannt)

Du warst die traurigste und schönste Art und Weise,

in der das Leben mir gezeigt hat,

dass man nicht alles haben kann.

Liebesgedicht (unbekannt) – Fliegen

Wir versuchen

zu fliegen

Im Winter

so wie im Sommer

Mit Schmetterlingen

im Magen

Obwohl wir

Selbst

keine Flügel

Tragen