Matura nachholen: Diese Möglichkeiten hast du

Was ist die Matura?

Die Matura ist die Reifeprüfung, nach einer höheren Schulausbildung und auch der damit erworbene Schulabschluss. Mit dem Maturazeugnis erlangst du neben einer umfassenden Allgemeinbildung auch uneingeschränkten Studienzugang an einer Universität oder an einer Hochschule und steigerst deine Chancen im Berufsleben.

Es gibt mehrere Formen der Matura . Einige davon besitzen noch untergeordnete Ausprägungen, je nach gewählter Schulform:

AHS Matura

BHS Matura

Berufsreifeprüfung (Berufsmatura)

B-Matura (Beamtenmatura)

Externistenmatura

Was ist der Unterschied zwischen Matura und Berufsmatura?

Seit 1997 sind Matura und Berufsmatura einander gleichgestellt und berechtigen zu einem Studium. Die Matura einer AHS bzw. BHS und die Berufsreifeprüfung oder Berufsmatura (Lehre mit Matura) sind einander somit gleichgestellt.

Es gibt dennoch Unterschiede. Absolvent:innen einer Berufsmatura müssen beispielsweise vor einem Studium eventuell noch das fürs Studium nötige Wissen nachholen, sollte es für die Berufsreifeprüfung nicht vermittelt worden sein. Außerdem könnte eine Berufsmatura im Arbeitsleben, beispielsweise bei einer Bewerbung, gegenüber einer AHS-Matura nicht als gleichwertig behandelt werden.

Wofür brauche ich die Matura?

Die Matura zu erreichen und zu absolvieren ist das Ergebnis eines harten Weges voller Fleiß, Lerneifer und Durchhaltevermögen. Das Maturazeugnis in den eigenen Händen, darf dich zurecht mit Stolz erfüllen. Es berechtigt dich zum Studieren an Universitäten, Akademien und FHs.

Aber auch ohne Universitätsabschluss ist ein Maturazeugnis einiges Wert. Zahlreiche Job-Ausschreibungen setzen die Matura voraus und in einigen Berufen winken bessere Posten und Gehälter, wenn man ein Maturazeugnis vorweisen kann. Wird die Matura nicht berufsbegleitend abgelegt, so eröffnen viele Kollegtivverträge die Möglichkeit, der Bemessung der Urlaubsdauer auf die sechste Urlaubswoche bis zu fünf Jahre, meist drei Jahre, anzurechnen.

Wie kann ich die Matura nachholen?

Weiterbildung zahlt sich immer aus. Die Matura kannst du jederzeit und in jedem Alter nachholen, allerdings solltest du dir im Klaren sein, dass du dafür viel Disziplin und Energie benötigst. Je nachdem, in welchem Schuljahr du die bisherige Schullaufbahn abgebrochen hast, musst du bestimmte Fächer nachholen und mit einer Externistenprüfung bestätigen. Erst wenn die nötigen Prüfungen absolviert wurden, kannst du dich der eigentlichen Matura widmen.

Das nötige Wissen kannst du dir entweder im Selbststudium aneignen, du kannst eine Maturaschule besuchen oder auch eine berufsbegleitende Abendschule nutzen. Einige Einrichtungen ermöglichen inzwischen auch Fernstudium oder eine Mischung aus Präsenzunterricht und Fernstudium (Blended Learning). Die erforderlichen Prüfungen lassen sich an der jeweils zugeteilten Schule mit den prüfenden Lehrern flexibel vereinbaren.

So gelangst du zur Matura als Externist:in

Das Erlangen der Externisten-Matura dauert je nachdem zwischen einem Jahr und vier Jahren, vorausgesetzt du widmest dich dem Thema mit dem nötigen Eifer und mit Disziplin.

1 Du suchst bei der Bildungs-Direktion um eine Externisten-Matura an. Besuchst du eine Maturaschule oder eine Abenschule, helfen diese Einrichtungen dir dabei. Nun erhältst du eine Zulassung (Zulassungsdekret).

2 Du erhältst Informationen zum nachzuholenden Lernstoff. Je nach gewählter Vorgehensweise (Selbststudium, Maturaschule, Abendschule) eignest du dir nun den Stoff an. Bist du bereit, kannst du dich zur nächsten Zulassungsprüfung anmelden.

3 Sind alle nötigen Zulassungsprüfungen absolviert, musst du noch eine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) schreiben.

4 Zum Abschluss kannst du zur Maturaprüfung antreten. Diese findet drei Mal im Jahr statt. Du kannst insgesamt vier Mal antreten.

Wie läuft die Maturaprüfung für Externist:innen ab?

Je nach gewähltem Schultyp, musst du Prüfungen für bestimmte Hauptgegenstände (Mathematik, Deutsch, Englisch und zweite Fremdsprache) sowie Nebengegenstände (Geschichte, Biologie, Chemie, Physik, Psychologie/Philosophie, Geographie, etc.) ablegen.

Wie viel kostet es, die Matura nachzuholen?

Jedes Ansuchen um Zulassung (z.B. Prüfungen, etc.) kostet jeweils 14,30 Euro, diverse Beilagen (z.B. Zeugnisse) kosten weitere 3,90 Euro). An dieser Stelle entstehen also üblicherweise keine großen Kosten.

Der eigentliche Kostenfaktor sind kostenpflichtige Abendschulen oder Maturaschulen. Der durchschnittliche Preis für solche Schulen und Kurse liegt oftmals bei insgesamt 3.000 und 4.000 Euro bis zur absolvierten Matura. Allerdings gibt es auch Alternativen wie das kostenlose Abendgymnasium sowie zahlreiche Förderungen.

Aufwendungen für Bildungsmaßnahmen sind für Privatpersonen übrigens im Steuerausgleich als Werbungskosten absetzbar . Das gilt für alle Aufwendungen, Ausbildungen und Umschulungen, die mit deinem aktuellen Beruf zusammenhängen.

Gibt es Fördermöglichkeiten für das Nachholen der Matura?