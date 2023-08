Du hast keine Magenprobleme - und Käse oder Knoblauch hast du auch nicht gegessen. Trotzdem leidest du dauerhaft unter Mundgeruch. Eine Ursache können auch Tonsillensteine (oder auch Mandelsteine) sein. Winzig kleine Gebilde im Rachenraum, die Entzündungen und damit Mundgeruch auslösen.

Was sind Mandelsteine?

Zunächst mal: nix Gefährliches. Aber lästig sind die Klumpen allemal. Manchmal finden sich die kleinen Flöckchen im Speichel. Zerdrückt man sie zwischen den Fingern, dann entsteht ein übler Geruch. Eklig? Klar. Aber jeder Mensch hat in den Einsenkungen der Gaumenmandel kleine Tonsillensteine.

Die bestehen hauptsächlich aus Abfallprodukten der Drüsenzellen und der weißen Blutkörperchen sowie - zu einem geringen Anteil, etwa einem Prozent – aus Essensresten. Alles kein Problem und auch noch kein Auslöser für Mundgeruch. Zu dem werden die Tonsillensteine erst dann, wenn sie an die Oberfläche der Mandeln gelangen und ihren fauligen Geruch auf den Atem übertragen.

Normalerweise befördert ein Selbstreinigungsmechanismus die abgeschilferten Zellen aus der Tiefe der Mandeln an die Oberfläche und sorgt dafür, dass sie heruntergeschluckt werden. Ist der Transportmechanismus aber gestört, dann lagern sie sich ab ...

Warum dies geschieht, ist noch nicht restlos geklärt. Eine Rolle spielt die Größe der Mandeln - und auch, ob der Selbstreinigungsprozess der Mandeln durch einen Infekt oder Entzündungen gemindert ist.

In deinem Rachen sieht es ähnlich aus? Dan wäre die Ursache für deinen Mundgeruch geklärt...

Ursache: Wie entstehen Mandelsteine (Tonsillensteine)?

Wie schon erwähnt hat jeder Mensch Tonsillensteine. Normalerweise werden sie aber diskret von unserem Körper "abtransportiert". Was die Entstehung der Klümpchen begünstigt, ist überhaupt unklar, wer aber eher große Mandeln hat oder in der Vergangenheit häufig Mandelentzündungen erlitt, ist aber definitiv anfälliger. Narben können dann die ohnehin schon faltigen Ausgänge der Mandeln verengen und die Tonsillensteine gelangen schwerer an die Oberfläche. Auch durch schwere Infekte kann der Selbstreinigungsmechanismus der Mandeln gestört sein.

Symptome: Halsschmerzen und Schluckbeschwerden sind erste Anzeichen

Tonsillensteinen können in verschiedenen Größen auftreten. Viele bemerken sie oft nicht einmal. Vor allem wenn sie größer sind, können die folgenden Symptome auftreten:

Schluckbeschwerden

Halsschmerzen

Mundgeruch aufgrund von Bakterienbildung

Geschwollene oder vergrößerte Mandeldrüsen

Weiße oder gelbe Ablagerungen im hinteren Bereich der Kehle

Hartnäckiger Husten

Wie wird man die Tonsillensteine und damit Mundgeruch los?

Die Gaumenmandeln befinden sich im hinteren oberen Rachenbereich. Es kann also gelingen, die Tonsillensteine mit der Zunge zu entfernen. Es kann auch helfen, mit den Fingern, Wattestäbchen oder einem Holzspatel gegen die Unterseite der Gaumenmandeln zu drücken oder die Furchen mit einer Munddusche zu reinigen.

Wenn die Mandelsteine beim Schlucken stören, dann solltest du einen HNO-Arzt aufsuchen. Der kann dann abklären, ob es nicht vielleicht besser wäre, die Gaumenmandeln zu entfernen. HNO-Ärzte setzen außerdem gerne die sogenannte Roeder-Methode ein. Dabei setzen sie ein Schröpfglas an die Mandeln an und zieht die Mandelsteine durch den entstehenden Unterdruck heraus. Die Mandelsteine kommen bei dieser Methode aber immer wieder. Bei harten Fällen und großem Leidensdruck kann also eine Entfernung der Mandeln ratsam sein.

Mit einer guten Mundhygiene kannst du Mandelsteine vorbeugen

Eine regelmäßige Reinigung der Mandeln mit einer Munddusche oder sanftes bürsten der Tonsillen beim Zähneputzen hilft die Bildung von Mandelsteinen zu erschweren oder zu verhindern. Auch regelmäßiges Gurgeln mit einer desinfizierenden Mundspülung hilft gegen die Mandelsteine.Achte in jedem Fall auf eine gute Mundhygiene.