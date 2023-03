Natürlich sollten wir uns bei unseren Mamas nicht nur einmal im Jahr für all das, was sie geleistet haben und leisten, bedanken, aber trotzdem feiern wir unsere Mama ausgiebig zu Muttertag und beschenken sie gerne an diesem Tag mit einer (kleinen) Aufmerksamkeit. Aber worüber könnte sie sich freuen? Unser Geschenke-Guide hilft dir!

Muttertagsgeschenk: Ausfüllbuch

Eine ganz persönliche Geschenkidee ist ein selbst ausgefülltes Mama-Tochter-Erinnerungsbuch mit Fragen, wie: "Auf diese Weise hast du dafür gesorgt, dass wir uns zu Hause wohlgefühlt haben". Hier drei Ausfüllbücher zum Nachkaufen:

Selbstgebastelte Geschenke zum Muttertag

Wer gerne bastelt, kann eines dieser Do-it-yourself-Ideen als Muttertagsgeschenk ausprobieren – zum Beispiel: selbst bemalte Müslischüsseln, Papierblumen, die garantiert nicht verblühen, oder ein Windspiel für Balkon oder Terrasse.

Bemale Müslischüsseln

Papierblumen

Windspiel

Geschenkklassiker: Düfte & Pflege

Einer der Klassiker unter den Geschenken zum Muttertag sind Parfums oder Pflegeprodukte. Unser Tipp: Verleihe deinem Präsent eine persönliche Note, indem du beispielsweise einen Duft verschenkst, den du mit einer bestimmten Erinnerung an deine Mama verbindest.

Neben Parfums sind auch Pflegeprodukte beliebte Muttertagsgeschenke. Überrasche deine Mama mit Produkten, die nicht in jedem beliebigen Geschäft zu finden sind. So bekommt das Präsent einen besonderen Touch. Unsere Tipps: hochwertige Pflegeprodukte findest du bei den österreichischen Brands ATTIÈL, KAMI Skincare oder SOPHIE'S GARDEN.

Oder wie wär's mit der kleinen limitierte Geschenkbox “Frühlingsgefühle” von nkm ? Die darin enthaltene Rosen-Mandel-Creme besticht vor allem durch ihre hochwertigen Inhaltsstoffe - perfekt für deine Mama!

Erlebnistag als Geschenktipp

Ein actionreicher Tag als Mama-Tochter-Gespann macht sicher großen Spaß. Träumt ihr vielleicht davon gemeinsam Fallschirmspringen zu gehen? Oder im Winter eine Huskyschlittenfahrt zu machen? Mittagessen in luftiger Höhe? Im Netz findest du eine Vielzahl an Angeboten, zum Beispiel bei jochen-schweizer.at oder jollydays.at.

Wenn es doch etwas entspannter sein sollen, überrasche deine Mama mit einem Wellnessnachmittag in einem Day-Spa in deiner Nähe, zum Beispiel im The Ritz-Carlton, Vienna.

Zeitreise mit Mama: Fotobuch

Ein emotionales und persönliches Muttertagsgeschenk ist ein selbst gestaltetes Fotobuch. So kannst du mit deiner Mama auf eine Reise in die Vergangenheit gehen und diese Geschenkidee ist zudem ein schönes Erinnerungsstück. Der Fotoservice-Anbieter CEWE bietet beispielsweise unterschiedliche Vorlagen, die einfach und schnell mit deinen Lieblingsfotos für Mama befüllt werden können.

Wenn dir das Fotobuchgestalten zu zeitintensiv ist, kannst du zum Beispiel eine Bilderbox mit ausgewählten Fotos verschenken oder eine Pralinenschachtel mit einem Foto personalisieren.

Mache mit Mama einen gemeinsamen Kurs

Zeit zusammen mit seiner Mama ist oft Mangelware im alltäglichen Wahnsinn. Daher verschenke doch einen Kurs, den ihr gemeinsam besucht. Vielleicht einen Baristakurs? Sprachkurs? Oder auch Töpferkurs? Hauptsache ihr habt Spaß zu zweit. Schaue einmal unter (mydays.at) nach.

Ein weiterer Geschenkklassiker zu Muttertag: Schmuck

Ein Klassiker unter den Geschenken ist Schmuck – aber nur, wenn deine Mama auch gerne welchen trägt. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl – sprich: Welche Schmuckstücke trägt meine Mami? Armkettchen? Halskette? Ohrringe? – kann man mit diesem Geschenkklassiker viel Freude bereiten.

Je nach Budget schaue dich doch einmal bei diesen (österreichischen) Brands um: BRUNA: The Label, CAJOY, KONI Design, Henry Wright Jewelry oder SH!NE by Dorotheum Juwelier.

Sage "Danke" mit Trockenblumen

Wer nicht zu frischen Schnittblumen mit Verfallsdatum greifen möchte, kann seine Mama mit Trockenblumen überraschen, die ein Leben lang halten. Unser All-Time-Favourite sind die Dried Flowers von We Are Flowergirls.

Entweder shoppst du die wunderschönen Bouquets online oder du besuchst die Flowergirls in ihren Stores in Graz oder Wien.

Muttertagsgeschenke unter 30 Euro

Hier eine kleine Auswahl an (Wohn)Accessoires als Geschenke zum Muttertag, die alle unter 30 Euro kosten: